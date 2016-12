Trio Royal zelebriert den Swing im Jailhouse

Bremer Band gastiert Ende Januar in der Bassumer Volksbank

+ Das Trio Royal aus Bremen spielt am 28. Januar beim Jailhouse Swing in der Bassumer Volksbank. Die Tickets dafür gibt es bereits ab morgen im Vorverkauf. - Foto: Trio Royal

Bassum - Von Michael Walter. Das Jailhouse Entertainment – die Musikveranstaltungsserie in der Bassumer Volksbank – geht weiter: Das Trio Royal aus Bremen spielt am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr in der Kundenhalle. Pressesprecherin Kirstin Högemann ist die Band Mitte Juli auf der Breminale aufgefallen: „Die drei Herren sorgen auf jeden Fall für gute Laune“, sagt sie mit voller Überzeugung.

2014 hatte die Volksbank zum ersten Mal solch ein Konzert in ihrer Bassumer Geschäftsstelle veranstaltet. Die Dixieland-Band School House Seven spielte bei diesem Pilotprojekt unter dem Titel Jailhouse Jazz.

„Unsere Geschäftsstelle ist ja aus den Gebäuden des ehemaligen Gerichts und des benachbarten Gefängnisses entstanden“, erklärt Högemann. 2015 gab es dann Jailhouse Rock mit der Gruppe Uncle Snake und dieses Jahr ein Mitsingkonzert unter dem Titel Jailhouse Sing-Sing. „Und jetzt sind wir beim Jailhouse Swing angelangt“, so Kirstin Högemann.

Es ist allerdings ein etwas eigenwilliger Swing, den die drei Bremer Musiker Ralf Stahn, Andy Einhorn und Hans Christian Klüver da zelebrieren. Das Prinzip: Auf humoristische Art versehen sie bekannte Melodien mit neuen, auf die Situation angepassten Texten. Dabei glänzen sie als augezeichnete Swingmusiker, haben aber durchaus auch Pop und den einen oder anderen Schlager im Repertoire.

So originell wie die Texte ist auch die Instrumentierung, zu der neben Gitarre, Kontrabass und Percussion zum Beispiel dann und wann auch eine Nasenflöte zählt.

Um die 200 Zuschauer passen in die Kundenhalle der Volksbank. Es gibt Sitzgelegenheiten (Bierzelt-Bänke), Bistro-Tische im Lichthof, Bier, Wein, Softdrinks und Knabberkram. Der Eintritt kostet 13 Euro, Mitglieder der Volksbank zahlen 10 Euro. Karten gibt es ab morgen bei den Volksbank-Geschäftsstellen in Syke, Bassum, Stuhr und Weyhe sowie telefonisch unter 04241 / 85 858.

Weitere Infos im Internet:

www.volksbank-syke.de

www.trioroyal.de