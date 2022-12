Trinkwasser wird teurer: OOWV erhöht die Preise zum 1. Januar

Der Wasserbedarf wird in den kommenden Jahren steigen. © dpa

Der Trinkwasserpreis im OOWV-Gebiet wird zum 1. Januar 2023 angepasst. Er steigt von 98 Cent auf 1,18 Euro pro Kubikmeter.

Bassum/Twistringen – Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV), der auch die Städte Bassum und Twistringen versorgt, passt zum 1. Januar 2023 die Preise im Trinkwasserbereich an. Diese Entscheidung trafen die Mitglieder der Verbandsversammlung diese Woche ohne Gegenstimme. Laut Pressemitteilung steigt der Trinkwasserpreis zum 1. Januar 2023 von derzeit 98 Cent auf 1,18 Euro pro Kubikmeter inklusive Mehrwertsteuer. „Der Grundpreis, der künftig auch die bisherige Zählermiete umfasst, beträgt dann 6,08 Euro monatlich inklusive Mehrwertsteuer. Hierfür fallen derzeit 3,99 Euro monatlich an“, heißt es weiter.

Monatliche Mehrbelastung beträgt für einen Ein-Personen-Haushalt etwa 2,62 Euro

Für einen Ein-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 32 Kubikmetern bedeute die Preisanpassung eine monatliche Mehrbelastung von 2,62 Euro, für einen Drei-Personen-Haushalt mit 96 Kubikmetern 3,69 Euro und für einen Fünf-Personen-Haushalt mit 160 Kubikmetern 4,76 Euro.

„Trotz der Erhöhung bieten wir unseren Kundinnen und Kunden nach wie vor einen sozialen Trinkwasserpreis“, wird OOWV-Vorsteher Sven Ambrosy zitiert. Weiter heißt es: „Wir zählen weiterhin zu den günstigen Versorgern in Niedersachsen.“

Die beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium angesiedelte Landeskartellbehörde habe schon Mitte 2020 von einem Durchschnittspreis von 2,12 Euro netto (also ohne Umsatzsteuer) berichtet, den die Menschen in Niedersachsen pro Kubikmeter zahlen würden. OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht nennt die Anpassung „erforderlich, um die Versorgung der Bevölkerung mit der wertvollen Ressource Trinkwasser auf Dauer und auch für nachfolgende Generationen sicherzustellen“. Auswirkungen des Klimawandels, der Pandemie und des Ukraine-Kriegs sowie Investitionen in die Qualität der Versorgungsnetze seien wesentliche Faktoren der Preisanpassung.

In diesem Jahr investiere der OOWV rund 52,5 Millionen Euro in die Trinkwasserinfrastruktur. Aktuelle Schwerpunkte seien der Neubau des Wasserwerks im ostfriesischen Siegelsum, der Bau der 38 Kilometer langen Transportleitung zwischen Diekmannshausen im Landkreis Wesermarsch und Sandelermöns im Landkreis Friesland sowie die flächendeckende Erneuerung von Trinkwasserleitungen, schreibt der OOWV.

Wasserwiederverwendung soll in der Zukunft 3,5 Millionen Kubikwasser jährlich einsparen

Weitere erforderliche Investitionen zeichnen sich bereits ab. Der Trinkwasserversorger will zwei zusätzliche Wasserwerke realisieren. Seine bestehenden Wasserrechte – dabei handelt es sich um die Menge an Grundwasser, die der OOWV zu Trinkwasser aufbereiten darf – seien bei jährlichen Abgaben von mehr als 80 Millionen Kubikmetern zu fast 90 Prozent erschöpft. „Für die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete und somit weiteres Wachstum sind ausreichende Wasserreserven eine Grundvoraussetzung“, kommt Karsten Specht zu Wort. Die geplante Ansiedlung von Firmen der Wasserstoff-Industrie werde den Wasserbedarf nochmals steigern.

Hinzu kommen die klimatischen Veränderungen mit lang anhaltenden Trockenphasen, in denen enorm hohe Trinkwasserabgaben immer wieder zu Spitzenlast-Situationen für die bislang 15 Wasserwerke des Unternehmens führen. „Die Häufigkeit solcher Tage hat in den vergangenen Jahren beständig zugenommen“, so Karsten Specht.

Auch uns treffen die allgemeinen Preissteigerungen, Lieferengpässe und die aktuelle Lage am Energiemarkt hart

Um das Grundwasser als wertvolle Ressource zu schützen, setze der OOWV künftig vermehrt auf Wasserwiederverwendung, was besonders für Teile der Industrie von Interesse sei. Nach dem aktuellen Stand lassen sich künftig jährlich rund 3,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser durch verschiedene Projekte auf diese Weise einsparen.

Nicht zuletzt seien der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie weitere Ursachen für die erforderliche Preisanpassung. Sven Ambrosy: „Auch uns treffen die allgemeinen Preissteigerungen, Lieferengpässe und die aktuelle Lage am Energiemarkt hart.“

Bis 2021 war der OOWV-Trinkwasserpreis 30 Jahre lang konstant

Vonseiten des OOWV sei der Trinkwasserpreis nun 30 Jahre konstant geblieben, unterstrich der Verbandsvorsteher. Für 1 000 Liter Trinkwasser zahlten die Kundinnen und Kunden lange Zeit 90 Cent pro Kubikmeter. Einen Anstieg gab es 2021, der aber nicht auf den OOWV zurückzuführen war. Das Land Niedersachsen hatte die Wasserentnahmegebühr um 7,5 Cent pro Kubikmeter erhöht, um aus diesen Mitteln den „Niedersächsischen Weg“ zu finanzieren, der Maßnahmen für einen besseren Natur-, Arten- und Gewässerschutz vorsieht. Seitdem beträgt das Entgelt 98 Cent je Kubikmeter.

Beschlossen hat die Verbandsversammlung auch den Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung. Nach rund 54,5 Millionen Euro in diesem Jahr sind 2023 Investitionen von gut 50 Millionen Euro vorgesehen. Zu den herausragenden Maßnahmen zählen die Modernisierung der Kläranlage Varel sowie der Bau von zwei neuen Faultürmen auf der Kläranlage Lohne-Rießel. Im kommenden Jahr soll außerdem die Klärschlammmonoverbrennungsanlage in Bremen in Betrieb gehen, die der OOWV zusammen mit der EWE Wasser GmbH, der hanseWasser GmbH und der swb AG gebaut hat.

Der OOWV beliefert in seinem 7 525 Quadratkilometer großen Verbandsgebiet rund eine Million Menschen in neun Landkreisen, 21 Städten und 57 Gemeinden mit Trinkwasser. In 15 Wasserwerken werden täglich im Schnitt rund 230 000 Kubikmeter Grundwasser aus 254 Förderbrunnen zu Trinkwasser aufbereitet.

Nach der Trinkwasserpreiserhöhung zum 1. Januar 2023 werde der monatliche Abschlag nicht automatisch angepasst. Am einfachsten könne dieser über das Kundenportal geändert werden. Alternativ sei der Kundenservice montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr kostenfrei unter 0800/18 01 201 erreichbar, heißt es abschließend.