Treffpunkt der Generationen

Von: Sabine Nölker

Margret Freese (l.), Vorsitzende des Vereins „Hallstedt – Hier und Heute“, freut sich, dass auch junge Familien sowie junge Erwachsene und Kinder ihren Spaß auf dem Dorffest haben. © Sabine Nölker

Hallstedt feiert Dorf- und Backfest rund um den Göpel

.Hallstedt – „Modern trifft auf Tradition.“ Mit diesen Worten beschreibt Margret Freese, 1. Vorsitzende des Heimatvereins „Hallstedt – Hier und Heute“, das Dorffest, das am Samstag am Göpel veranstaltet wurde. Und das Motto ging auf: Vier Generationen genossen Klönschnack, Leckereien aus dem Backofen und Spiele.

Schon von weitem erblickten Besucher ein großes Einhorn. Dies gehörte zu einer Hüpfburg, die gemeinsam mit einem Abspritzhaus der Freiwilligen Feuerwehr den jüngsten Dorfbewohnern zur Verfügung stand. Die Mädchen und Jungen bestaunten aber nicht nur diese beiden Attraktionen. Viele von ihnen gingen zum Backhaus, wo Heidrun und Fritz Kohnert zuerst Butterkuchen und dann Flammkuchen in den Ofen schoben. „Die Flammkuchen sind alle Frauen aus dem Dorf vorbereitet worden“, hob Freese nicht ohne Stolz hervor. Den Lehmbackofen hatte Fritz Kohnert schon vor Sonnenaufgang angefeuert. „Uns ist es wichtig, dass die jungen Leute wissen, wie früher gebacken wurde und wie mühevoll es oft war“, sagt die Vorsitzende.

Bäckerin Heidrun Kohnert holt erst einmal die glühenden Kohlen aus dem Backofen, bevor sie die Bleche mit Flammkuchen hineinschiebt. © Sabine Nölker

Nach zwei Jahren Pause hatte der Verein entschieden, das Backfest am Göpel nicht wie sonst an einem Sonntag, sondern an einem Samstag zu veranstalten. So hätten die jungen Leute abends die Möglichkeit, zu feiern. Diese ließen es sich nicht nehmen, kühle Getränke und Bratwurst mit und ohne Pommes anzubieten.

Den ganzen Nachmittag über trudelten Dorfbewohner und Gäste am Göpel ein. „Das schweißt zusammen und fördert die Gemeinschaft“, so Freese abschließend. sn