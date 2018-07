Treckertreffen in Wedehorn: Mehr als 30 Händler und Marktbeschicker kommen

Sensible Hände für grobschlächtige Eisenhaufen gesucht

+ © Ulf Kaack Die ersten beiden Teilnehmer trafen bereits am Donnerstagnachmittag ein. Statt eines Platzverweises kassierten sie gleich ihre Erinnerungsmedaillen: Sabine Plöger (v.l.), Hellwig Müller und Uwe Buchholz von den Wildeshauser Treckerfreunde „Weiße Riede“, Ortsvorsteher Horst Husmann und Organisationschef Richard Plöger. © Ulf Kaack

Wedehorn - Von Ulf Kaack. Gegen 15 Uhr verkündete leises Dieseltuckern aus der Ferne das Herannahen der ersten Gäste für das am Samstag beginnende achte Treckertreffen in Wedehorn. Als Uwe und Hellwig aus Wildeshausen bereits am Donnerstag auf dem noch weitgehend verwaisten Areal am Göpel eintrafen, saß das Aufbauteam offensichtlich noch am Arbeitsplatz oder an der heimischen Kaffeetafel. Macht nix, dann eben ohne Empfangskomitee. Die beiden kennen sich schließlich aus in Wedehorn.