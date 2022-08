Traubenernte zum Weinen: Mottenähnlicher Schädling aktiv

Von: Anke Seidel

Ausgesogen und umsponnen: Der Traubenwickler hat die Ernte in einem Bassumer Hausgarten vollständig zerstört. © Seidel

Wein aus eigenem Anbau: Das ist etwas ganz Besonderes – und wird seit einigen Jahren auch von Bürgern im Landkreis Diepholz umgesetzt. Doch in diesem Jahr ist die Traubenernte zum Weinen, weil sich ein Schädling an den Früchten gütlich tut: der Traubenwickler.

Landkreis Diepholz – Millimeter kleine Würmchen sind am Boden sichtbar. Die Ernte ist ungenießbar – und allenfalls reif für die Biotonne, nicht aber für die Traubenpresse. Der Traubenwickler ist in einem Bassumer Hausgarten aktiv. Der Schädling höhlt die Trauben aus, außerdem umspinnt er sie.

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau bestätigt dieses Geschehen in einem Hausgarten in Bassum – und berichtet gleich von zwei Generationen dieser Insekten, die sich über Blüten und Früchte hermachen: „Ein Traubenwicklerbefall macht sich am Hausrebstock im Mai/Juni durch Fraßstellen und Gespinste an den Gescheinen – Blüten – bemerkbar.“ Im Inneren eines solchen Gespinstnestes befindet sich demnach eine Larve – Heuwurm – oder Puppe. „Etwa Mitte Juli schlüpft die zweite Generation, die erheblicheren Schaden verursacht“, erläutert das Landesamt. „Zu sehen sind im Juli/August an den Beeren Einbohrstellen mit mehr oder weniger dunkler Färbung um ein Einbohrloch. Später werden benachbarte Beeren regelrecht zusammen gesponnen und von innen her ausgehöhlt.“

Zwei Arten dieses mottenähnlichen Insekts können dabei in Erscheinung treten: Zum einen die zehn bis 15 Millimeter großen Falter des Einbindigen Traubenwicklers, deren Erkennungszeichen ein dunkles Band auf ihren strohgelben Vorderflügeln ist, und deren helle Larven einen dunklen Kopf haben; zum anderen der Bekreuzte Traubenwickler in etwa gleicher Größe, aber seine Vorderflügel sind bräunlich grau marmoriert und seine Raupen haben einen gelben Kopf.

Weinbauland Seit 2016 ist der gewerbliche Weinanbau in Niedersachsen offiziell erlaubt. Drei Jahre später haben sich die Weinerzeuger im Niedersächsischen Weinbauverband mit Sitz in Verden zusammen geschlossen. „Von unseren 18 Mitgliedern werden aktuell 18,1 Hektar Weinbaufläche bewirtschaftet“, teilt der Verband auf seiner Internetseite mit. Bisher seien 6,7 Hektar in Niedersachsen Bio zertifiziert.

„Traubenwickler überwintern als Puppen in Rindenritzen“, erläutert das Bayerische Landesamt für Weinbau und Gartenbau – und erklärt weiter: „Der Falterflug – Heuwurm-Mottenflug – ist Ende April und Mai. Befruchtete Weibchen legen die Eier einzeln in den Rebblüten ab. Aus ihnen schlüpfen die ,Heuwurm’ genannten Larven.“

Nach einer Fressphase erfolge die Verpuppung in zusammengesponnenen Blütenresten. Der Flug der zweiten Generation – Sauerwurm-Mottenflug – erfolge im Juli/August: „Die Weibchen legen ihre Eier auf die Beerenhaut, die schlüpfenden Larven – Sauerwurm – fressen sich in die Beeren hinein. Die Verpuppung erfolgt schließlich in Rindenritzen.“

Gegen den Schädling: Schlupfwespen der Gattung Trichogramma können helfen

Fachleute im Weinanbau empfehlen Schlupfwespen der Gattung Trichogramma als natürliche Gegenspieler der Traubenwickler. Will heißen: „Sie können im Rahmen einer biologischen Schädlingsbekämpfung befallsmindernd eingesetzt werden.“ Dazu werden zu Beginn der Eiablagephase der zweiten Traubenwickler-Generation, also etwa gegen Mitte Juli, drei bis fünf Trichogramma-Kärtchen in einem Abstand von einem Meter in die Laubwand gehängt. Diese Karten gibt es im Fachhandel zu kaufen. Zur vollständigen Abdeckung der Eiablageperiode empfehlen Fachleute im Weinbau nach zweiwöchigem Abstand eine zweite Aushängung.

Dafür ist es im befallenen Hausgarten längst zu spät – wird aber als Strategie für das nächste Traubenjahr vorgemerkt. Denn Minusgrade im Winter reichen für die Schädlingsbekämpfung wahrscheinlich nicht aus: In der Borke des Rebstocks sind die Puppen gut geschützt.