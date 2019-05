Tonnenweise Altkleider

Die Kleider-Auswahl in den DRK-Shops (Foto: Roter Faden in Brinkum) ist groß. Foto: Jantje Ehlers

Oft ist es nicht nur Geschmacks-, sondern auch Modesache: Blusen, Hosen und Jacken wandern in den Altkleider-Container, weil sie gefühlsmäßig ausgedient haben. Allein das Deutsches Rote Kreuz (DRK) im Landkreis Diepholz sammelt pro Jahr bis zu 300 Tonnen Alttextilien in einem seiner 54 Altkleider-Container.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz – „Alles, was ein Jahr lang den Schrank nicht verlassen hat, fliegt“: Das raten Stylisten allen, die ihren Kleiderschrank von ausgedienten Textilien befreien wollen. Doch wohin mit den mittlerweile ungeliebten Hosen, Jacken, Pullis, T-Shirts, Kleidern oder Röcken? Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet zwei Möglichkeiten, wieder Platz im Kleiderschrank zu schaffen.

Gut getragene Kleidung können Bürger in insgesamt neun DRK-Shops im Landkreis abgeben – konkret in Diepholz, Sulingen, Barnstorf, Twistringen, Syke, Kirchweyhe, Bruchhausen-Vilsen, Brinkum und Wagenfeld. Dort werden Blusen, Jacken & Co. wieder verkauft. Wie in Second-Hand-Shops steht das Angebot allen zur Verfügung. Ulrike Hirth-Schiller, hauptamtliche Vorsitzende des DRK-Kreisverbands, erinnert an den sozialen Gedanken: „Jeder kann einkaufen für kleines Geld.“

Außerdem stehen 54 DRK-Altkleider-Container im Landkreis Diepholz – flächendeckend in den 15 Kommunen. Ulrike Hirth-Schiller weiß, dass Angehörige sie häufig für die Kleidung von Verstorbenen nutzen: „Weil sie nicht mehr getragen werden soll.“ Nicht selten wird dem DRK der gesamte Nachlass angeboten. Die hauptamtliche DRK-Kreisverbandsvorsitzende betont: „Wir machen keine Haushaltsauflösungen.“

Egal ob DRK-Shop oder Container: Der Erlös aus Verkauf und Verwertung kommt den sozialen Aufgaben des DRK zugute, erläutert Ulrike Hirth-Schiller. Die Textilien aus den Containern gehen komplett in die Verwertung. Partner ist das Unternehmen Soex Collecting Germany, das seinen zentralen Verwaltungssitz in Bassum hat. Über dieses Unternehmen verwertet das DRK die gespendeten Textilien. „Mit dem Erlös kann das DRK die Jugendarbeit, den Suchdienst, die Kleiderkammern selbst oder unsere ehrenamtlichen Bereitschaften unterstützen – wie zur Anschaffung von Ausrüstung, die im Katastrophenschutz benötigt wird“, erläutert das DRK seinen Spendern auf der Internet-Seite.

Weiter heißt es dort: „Leider landen viele Tonnen gebrauchte Kleidung im Hausmüll, vergrößern den Müllberg und stellen eine Belastung für die Umwelt dar. Denn vielen Bundesbürgern ist nicht bekannt, dass Textilien mit synthetischen Stoffen wie Polyester oder Polyamid laut deutschem Abfallgesetz als Sondermüll einzuordnen sind.“

Laut der Organisation fairwertung ist das jährliche Sammelaufkommen an Textilien seit Mitte der 1990er- Jahre um mehr als 20 Prozent gestiegen. „Und die Menge wächst weiter“, so fairwertung. Grund dafür sei vor allem der immer häufigere Modewechsel und eine immer kürzere Nutzungsdauer von Bekleidung: „Insgesamt kommen so viel mehr Altkleider zusammen, als soziale Einrichtungen benötigen.“

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen eine Tonne Altkleider bis zu 500 Euro pro Tonne brachte. Die Preise haben sich, so berichten Kenner der Branche, inzwischen halbiert. Der Fachverband Textilrecycling schlägt Alarm: „Die Ex- und Hopp-Mentalität der Verbraucher sorgt zwar dafür, dass Altkleidercontainer in den letzten Jahren gut gefüllt sind. Leider sind jedoch billige Synthetik-Fasern und Mischstoffe zum dominierenden Bestandteil in den Produkten der Modeindustrie avanciert. Diese sind für die weitere Verwendung nur sehr eingeschränkt nutzbar. Sie eignen sich weder für den Second-Hand-Bereich noch für die Putzlappenherstellung oder die Faserrückgewinnung.“ Zudem sähen sich die Unternehmen an immer mehr Standorten mit zunehmender Vermüllung ihrer Altkleidercontainer konfrontiert: „Die steigenden Kosten für die Beseitigung von Abfall und Fremdstoffen machen die Sammlung zunehmend unwirtschaftlich.“