Baudenkmal in Hallstedt verfällt seit Jahren - nun ist der Dachstuhl eingestürzt

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Das älteste Fachwerkhaus des Landkreises ist seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Nun ist der Dachstuhl eingestürzt. Das Gebäude in Hallstedt ist ein Baudenkmal. Vor Jahren war die Idee, es im Rahmen der Dorferneuerung zu erhalten. Diese Pläne konnten nicht realisiert werden

Hallstedt – „Das älteste Fachwerkhaus des Landkreises ist gestorben.“ Diese Nachricht erhielt die Redaktion vor ein paar Tagen. Gemeint ist das Münstermannsche Haus in Hallstedt. Ein Besuch offenbart: Gestorben ist es noch nicht, es liegt aber, um in der Bildsprache zu bleiben, auf der Intensivstation.

Seit Jahren bietet das historische Gebäude einen traurigen Anblick, nun ist der Dachstuhl eingestürzt. Für das älteste Haus des Landkreises scheint sich jedoch niemanden zu interessieren. Dabei gab es vor einigen Jahren Hoffnung für das einzigartige kulturhistorische Baudenkmal aus dem Jahr 1593.

Auf Anfrage erinnert sich Hallstedts Ortsvorsteher Arne Engelke-Denker: „2002 wurde Hallstedt in das niedersächsische Programm der Dorferneuerung aufgenommen. Die Anregung dazu kam aus der Hallstedter Bevölkerung. Zusammen mit engagierten Bürgern gründete sich ein Arbeitskreis, der einen Antrag mit Zielen formulierte. Bei der Politik stießen die Beteiligten auf Unterstützung.“

Auch das Amt für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL) Sulingen genehmigte den Antrag, nachdem eine Prioritätenliste erstellt worden war.

Der finanzielle Rahmen der Dorferneuerung Hallstedt wurde für öffentliche und private Maßnahmen auf 734 000 Euro festgesetzt, davon 150 000 Euro für private Maßnahmen. Ganz oben auf der Prioritätenliste stand der Wunsch, das Münstermannsche Haus zu sanieren.

„Neben dorfeigenen Aktivitäten sollte das Haus auch für die Öffentlichkeit mit verschiedensten kulturellen Angeboten belebt werden“, erzählt Arne Engelke-Denker. Die Wiederherstellung wäre der größte Posten im Rahmen der Dorferneuerung gewesen. Doch letztendlich scheiterte das Vorhaben am Hausbesitzer, der sich nicht überzeugen ließ.

2006 hatte sich eine weitere Stelle für das Haus eingesetzt: Der Niedersächsische Heimatbund hat in seiner „Roten Mappe – ein kritischer Jahresbericht zur Situation der Heimatpflege in unserem Land“, vorgelegt von Prof. Dr. Hansjörg Küster, geschrieben, dass das Haus dringend baulich gesichert werden müsse, damit es für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibe. Die Landesregierung wurde damals „dringend gebeten, Hilfe zu leisten“. Vergeblich.

In den vergangenen 20 Jahren hat der Zahn der Zeit weiter an der Bausubstanz genagt.

Die Hallstedter haben die Hoffnung, dem Gebäude wieder Leben einzuhauchen, längst aufgegeben. Den Dorfmittelpunkt hat die Gemeinschaft mittlerweile am Hallstedter Göpel gefunden.

Arne Engelke-Denker sagt: „Als Ortsvorsteher wünscht man sich den Erhalt historischer Bausubstanz im Ortskern, mit einem sinnvollen Nutzungskonzept dahinter. Aber letzten Endes entscheidet der Eigentümer, was damit geschieht.“

Einen klitzekleinen Funken Hoffnung gibt es allerdings noch: Dieser kommt vom Fachdienst Bauordnung und Städtebau des Landkreises Diepholz. „Im konkreten Fall wird von der Unteren Denkmalbehörde derzeit geprüft, welche Möglichkeiten es zur Rettung des Denkmals gibt“, heißt es auf Anfrage.

Die Information über den Einsturz des Daches lag der Kreisverwaltung bis dahin nicht vor. Der Fachdienst Bauordnung und Städtebau werde zudem kurzfristig prüfen, inwieweit Sicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich seien.

Weiter heißt es: „Das Münstermannsche Haus ist ein denkmalgeschütztes Fachwerk-Hallenhaus. Ausweislich der Denkmalakte ist es eines der, wenn nicht sogar das älteste Bauernhaus im Landkreis Diepholz. Im Jahr 1994 wurde bereits aus Mitteln der Denkmalpflege eine Notsicherung des Daches finanziert.

Im Grundsatz sind die Eigentümer eines Denkmals zur Erhaltung verpflichtet. Ein Denkmal darf nur dann zerstört werden, wenn die Erhaltung dem Eigentümer wirtschaftlich nicht zumutbar ist. In einem solchen Fall ist der Unteren Denkmalbehörde ein gutachterlicher Nachweis vorzulegen. In diesem Gutachten kann ein Sanierungsaufwand, der sich aus der unterlassenen Unterhaltung des Denkmals ergibt, nicht geltend gemacht werden.“

Der Hauseigentümer konnte für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreicht werden.

Geschichtliches

In einem Schreiben von Fritz Kohnert, vom „Verein Hallstedt hier und heute“, der sich den Erhalt des Münstermannschen Hauses auf die Fahne geschrieben hatte, heißt es: Vor dem Hintergrund eines ständig reduzierten Bestandes an alten Bauernhäusern ist der bisherige Erhalt des Münstermannschen Hauses als kleines Wunder zu bezeichnen. Es hat sehr wenig bauliche Veränderungen erfahren und befindet sich daher in einem äußerst seltenen Originalzustand, der sich lohnt, für die nachkommenden Generationen erhalten zu werden. 1593 war das Zweiständerfachwerk errichtet worden. Der Kernbereich war im Originalzustand erhalten. Das älteste Bauteil, so hieß es damals, war ein Deckenbalken aus dem Jahr 1468. 1692 erfuhr das Haus die erste große Umbaumaßnahme – das Kammerfach wurde vergrößert, es entstand eine rückwärtige Giebelfront. 1802 dann die nächste Maßnahme: Es entstand der Wirtschaftsgiebel.