„Am Tisch des Herrn ist jeder willkommen“

Twistringen – Noch ist er nicht fertig, der Tisch des Herrn. Die einzelnen Teile liegen in einer Schubkarre, bereit dafür, zusammengeschweißt zu werden. Doch dafür war gestern keine Zeit. Schmiedekünstler Andreas Rimkus war schwer damit beschäftigt, denen, die noch auf den letzten Drücker vorbeigekommen waren, eine Einführung in die Kunst des Schmiedens zu ermöglichen. Und das ist ihm wichtig. „Es sterben nicht nur Pflanzen- und Tierarten aus, sondern auch Handwerkskunst“, erzählt er, während er frische Kohle auf das Feuer schüttet. Dagegen wolle er vorgehen. Und dafür eignen sich genau solche Projekte.

Der Tisch des Herrn soll spätestens zum Ende des Sommers auf dem Centralplatz stehen. Als Symbol für Zusammenhalt in der Gemeinde, unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit. Er wird zusammengesetzt aus rund 250 Kreuzen, geschmiedet von Jungen, Mädchen, Frauen und Männern, die am ökumenischen Projekt der katholischen Kirche St.-Anna und der evangelischen Martin-Luther-Kirche teilgenommen haben, das gestern zu Ende ging. Das berichten die Organisatorinnen, Christina Ernst, ehemalige Pastorin der Martin-Luther Kirche, und Birgit Hosselmann, Pastoralreferentin der St.-Anna-Kirche. Die beiden Frauen sind glücklich über die große Resonanz während der ökumenischen Woche. Seit dem vergangenen Samstag kommen jeden Tag zahlreiche Besucher zur Martin-Luther-Kirche und nehmen an den verschiedenen Angeboten teil: Workshops, Gottesdienste und Feiern im Kreis alter und neuer Gesichter.

Doch der Höhepunkt in diesem Jahr war eindeutig die Schmiedewerkstatt. Rimkus geht von 300 bis 400 Personen aus, die im Laufe der Tage bei ihm aus einem simplen Metallkreuz einen Teil des Tisches geschmiedet haben. „Ich glaube, die Jüngste, die mitgemacht hat, war vier Jahre alt“, erzählt Rimkus zufrieden. Sein Angebot wird angenommen, bestätigen auch Hosselmann und Ernst. „Hier war ein Geschwisterpaar, das war ganz begeistert und hat dann jeweils seine ganze Schulklassen mitangeschleppt“, erzählt Ernst fröhlich. Es sei nichts Alltägliches, nichts, was man in der Schule lernt. Am Feuer stehen, das Metal mit der Zange aus der Glut ziehen, mit dem Hammer darauf schlagen, etwas zu formen. Das kenne kaum noch jemand. Und deshalb funktioniere es.

„Bei solchen Aktionen ist die Hemmschwelle gering“, sagt Hosselmann. Jeder, der Interesse hat, kann auf das Gelände kommen, sich im Schmieden ausprobieren, oder einfach wieder gehen, wenn es nicht gefällt. Ohne Anwesenheitspflicht, ohne zeitliche Beschränkung.

Anders sei das etwa bei Vorträgen oder Workshops, die in der Regel eher eine bestimmte Altersgruppe anlocken. „Das hier ist komplett generationsübergreifend. Es ist wirklich für die ganze Familie und Menschen aller Konfessionen.“

Der Wunsch nach einem solchen Projekt komme von den Menschen in Twistringen selbst, so Ernst. Sie hatten den Wunsch geäußert, den Zusammenhalt in der Gemeinde unabhängig vom Glauben zu stärken.

Ein Schlüsselerlebnis habe im Endeffekt großen Einfluss auf das Projekt gehabt. Eine Mutter, deren Kinder sich auf die Kommunion vorbereitet haben. Da sie selbst evangelisch ist, habe sie Zweifel gehabt, inwieweit sie sich einbringen dürfe, ob sie am Abendmahl teilnehmen könne. Daraufhin habe eine andere Frau zu ihr gesagt: „Am Tisch des Herren ist doch jeder willkommen.“ Deshalb soll der Tisch auf dem Centralplatz stehen, zwischen Geschäften, an einem Ort, wo sich Menschen treffen, betont Ernst.

Auch Heike Bavendiek vom Kirchenvorstand der Martin- Luther-Kirche ist zum Abschlusstag gekommen. Sie schaut Richtung Werkstatt: „Mein Mann und ich haben zusammen ein Kreuz geschmiedet, das kommt in den Tisch“, erzählt sie zufrieden. Sie selbst lebt in einer ökumenischen Ehe. Das sei eine Bereicherung. Genau wie solche Projekte. sil