Kleine Wasserwelt statt Löwe und Bison

Bassum - Von Frauke Albrecht. Der Löwe ist das Lieblingstier von Timon Franz. Leider passt der König der Steppe nicht ins Konzept des Tierparks Petermoor. Sein Vorschlag, stattdessen einen Bison mitaufzunehmen, kam auch nicht an. Dafür hat er nun ein Aquarium bekommen. Das findet der junge Mann aber ebenso spannend, denn nach dem Löwen sind Fische seine Lieblingstiere.

Der 17-Jährige ist seit dem 1. August Auszubildender im Tierpark Petermoor.

Da der Tierpark sehr klein ist und nicht die gesamte Bandbreite des Tierreichs abdeckt, sind pro Lehrjahr mindestens zehn Wochen Hospitanz in anderen Zoos vorgesehen. Kürzlich war der Syker in Osnabrück.

„Lerne mehrere Berufe gleichzeitig“

„Es war sehr beeindruckend“, gesteht er. Timon war unter anderem bei den Raubtieren, im Wirtschaftshof, im Vogelrevier, und in der Takamanda (Savannenlandschaft) eingesetzt. An einige Gepflogenheiten musste er sich erst gewöhnen. Der Tag, an dem mehr als 100 kleine Ziegen getötet wurden, um sie an Geier, Tiger & Co. zu verfüttern, wird er so schnell nicht vergessen. Aber das Motto lautet: Der Besucher soll alles sehen. Tiger fressen nun mal kein Gras, sondern Fleisch.

Etwas bekümmert war Timon darüber, dass der Cappuccino-Bär getötet werden musste, weil er ausgebrochen war. „Ich hatte noch mit ihm gearbeitet.“

Bei so viel Exotik kann der Tierpark Petermoor nun wahrlich nicht mithalten, aber in dem kleinen Zoo fühlt sich der Syker trotzdem wohl und von seinem Ausbilder Maik Otto und seiner Kollegin Carolin Meineke gut angenommen.

„Mir gefällt es sehr gut“, sagt er. „Ich finde es toll, alles machen zu können. Ich lerne hier mehrere Berufe gleichzeitig.“

In Bassum muss er auch mal einen Besen in die Hand nehmen, den Zaun reparieren, die Tiere füttern und für deren Abwechslung sorgen. Die Arbeit sei auf jeden Fall abwechslungsreich. Und an „Raubtieren“ mangelt es in Bassum auch nicht. Der Kronenkranich beispielsweise sei ein ziemlich fieser Bursche. „Ich mag ihn trotzdem“, so Franz. Klar, die knuddeligen Kattas habe er ebenfalls ins Herz geschlossen.

Die Tiere brauchten einige Zeit, bis sie sich an den Neuen gewöhnt hatten. „Nun kann ich die Axishirsche auch ohne Futter streicheln – Seit gestern auch die Lamas.“

Timon zuliebe haben die Verantwortlichen sogar ein Aquarium eingerichtet. „Eine Art Lehrbecken“, sagt Otto. „Da kann er sich probieren.“ Noch ist es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Otto: „Mal gucken, wie wir das einbauen.“

Aquaristik ist die große Leidenschaft des 17-Jährigen. Sein erstes Aquarium hatte er bereits mit acht Jahren. Mittlerweile hat er sechs eigene und kümmert sich um fremde Wasserwelten, unter anderem beim Jugendhaus und DRK.

Ob Hecht, Barsch, Karpfen oder Schmerle – Timon Franz weiß bestens Bescheid. In seiner Freizeit geht der Azubi zudem gern angeln, entweder an der Hache oder der Weser.

Dass er von zehn Bewerbern den Vorzug erhalten hat, freut ihn riesig. „Ich habe die Annonce in der Zeitung gelesen und mich erst mal für ein Praktikum beworben“, erzählt Franz. Einen Tag vor Weihnachten 2015 kam dann die Zusage. Seit dem 1. August 2016 ist er dabei.

Sein Fazit nach neun Monaten: „Für mich ist es Vergnügen, und ich verdiene noch Geld dabei. Da macht es Spaß, früh aufzustehen.“