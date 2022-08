Tierpark Petermoor: Top-Ausflugsziel für Familien

Von: Gregor Hühne

Teilen

Eine Baby-Zwergziege schmiegt sich an das Muttertier. © Gregor Hühne

Neue Lagepläne und Infotafeln beim Tierpark, der auf Platz 3 der Top-10-Ausflugsziele für Familien in Niedersachsen gelandet ist, zeigen bereits heute die Zukunft. Derweil lockt ein neues Baumhaus auf der Vogelinsel als Futterstelle vier Kattas über eine Hängebrücke.

Bassum – Tierischer Nachwuchs und Neuerungen beim Tierpark Petermoor. Bürgermeister Christian Porsch und Marc Schumacher vom Förderverein hatten am Montag gute Nachrichten im Gepäck. Es gab sogar eine Auszeichnung für die Bassumer.

„Wir müssen mal wieder zeigen, was wir hier haben“, stimmte der Bürgermeister ein. Das Hauptanliegen des Ortstermins war die Vorstellung des neuen Lageplans des Tierparks sowie neue Infotafeln am Eingang. Für die Neugestaltung zeichnete sich allen voran Susanne Vogelberg vom Bassumer Tourismusbüro verantwortlich. Rainer Willenbrock sorgte für die passenden Fotos.

Der neue Lageplan des Tierparks Petermoor. © Hühne, Gregor

Der neue Lageplan weist buchstäblich in die Zukunft. So soll die Wegführung im Osten des Tierparks bei den Stachelschweinen angepasst werden, um statt eines geraden Weges einen halbrunden Schlenker zu nehmen. Die Baumaßnahme – angesetzt für den Herbst – ist schon jetzt auf dem Plan zu sehen. Ebenso eine Zooschule, die ab dem Jahr 2023 einen Unterstand für Besucher bieten und als Unterrichtsort für Schulklassen dienen soll. 2024 könnte außerdem der Neubau eines Aufenthaltsgebäudes für die Tierpfleger mit Infopunkt und einer WC-Anlage folgen. Die Projekte stehen unter Finanzierungsvorbehalt, bremst der Bürgermeister konkrete Zeitpläne. „Nun müssen wir erst mal wieder Spenden sammeln“, fügt Tierpark-Förderer Marc Schumacher hinzu.

Die Nandu-Küken wachsen schnell und werden nicht lange im Tierpark bleiben. © Hühne, Gregor

Der Förderverein unterstützt die Stadt Bassum bei dem Erhalt des Tierparks. Wer die Arbeit unterstützen möchte, kann dies per Spende oder Mitgliedschaft. Der Eintritt zum Tierpark ist kostenfrei. „Das ist etwas Besonderes“, sagt Christian Porsch. „Die Leute können spenden, müssen es aber nicht, tun es aber.“

Nandu-Küken und Zwergziegen als Sehenswürdigkeit

Weitere Sehenswürdigkeiten im Tierpark sind die Nandu-Küken und die Zwergziegen. Ein neues Baumhaus auf der Vogelinsel, das vor rund fünf Wochen aufgestellt wurde, lockt als Futterstelle die vier Kattas über eine Hängebrücke aus ihrem benachbarten Unterstand. Sehr zur Freude der Besucher, die die pelzigen Affen nun besser zu Gesicht bekommen.

Tierpflegerin Carolin Meineke (l.) und Annette Abhau, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, freuen sich über die Auszeichnung als familienfreundliches Ausflugsziel. © Hühne, Gregor

Der Tierpark Petermoor landete in diesem Jahr auf Platz 3 der Top-10-Ausflugsziele für Familien in Niedersachsen. Den Titel verlieh die Redaktion des Freizeitportals „familienausflug.info“. Dazu habe sie 6,6 Millionen Online-Gästebewertungen ausgewertet. Noch beliebter waren der Utkiek, ebenfalls in Bassum, Platz 1, sowie der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt, Platz 2.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Dass gleich zwei Bassumer Ausflugsziele in den Top-Platzierungen landeten, machte Bürgermeister Christian Porsch sichtlich stolz. Die Auszeichnungen zeigten, dass Bassum eine familienfreundliche Gemeinde sei.

Öffnungszeiten Tierpark Der Tierpark Petermoor ist im Sommer von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.