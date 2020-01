Nach Unglück in Krefeld: Zoo Bassum bietet Affen eine Chance zur Flucht

Eine Tragödie ereignete sich in der Nacht zu Neujahr im Krefelder Zoo. Ein Feuer zerstörte das dortige Affenhaus. Dutzende Tiere kamen in den Flammen um. Die Polizei konnte die Ursache mittlerweile ermitteln: illegal gezündete Feuerwerkskörper, sogenannte Himmelslaternen.

Bassum - Was in Krefelds Silvesternacht bittere Wahrheit geworden ist, kann auch in jedem anderen Tierpark passieren. Treffen die Mitarbeiter des Tierparks Petermoor in Bassum besondere Schutzvorkehrungen für Silvesternächte?

„Es bleibt alles, wie es ist“, sagt Maik Otto. Er ist Leiter des Tierparks Petermoor in Bassum. Im Gespräch erläutert er, dass sie weder besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen, noch würden die Tiere extra zum Schutz in ihre Häuser gebracht werden. „Bei uns ist kein Tier eingesperrt“, sagt Otto. Und genau das ist ihr entscheidender Vorteil: Theoretisch können sie sich selbst retten, wenn es im Gehege oder einem Haus brennt. Zum Beispiel können die Kattas über eine schmale Brücke auf die Insel auf dem vor dem Affenhaus liegenden Teich flüchten („Katta-Island“). „Ich hoffe nur, dass die Tiere in Notlagen auch schlau genug sind“, so Otto weiter. Er selbst habe auch schon Bedenken gehabt, dass den Tieren etwas zustößt. Dabei denkt er aber eher an die ganze Elektrik als mögliche Gefahrenquelle.

Silvesternächte für Tiere „immer anstrengend“

Otto weiß, dass Silvesternächte für Tiere „immer anstrengend“ sind. Aber in den vergangenen ein bis zwei Jahren sei es in Bezug auf Böllerei deutlich ruhiger geworden. „Ich habe auf unserem Gelände keinen einzigen Raketenstock gefunden.“ Einzig und allein eine zerbrochene Bierflasche habe er einmal entdeckt, aber das sei schon einige Jahre her.

+ Kattas leben seit mehr als zehn Jahren im Tierpark Petermoor in Bassum. © Jantje Ehlers

Der Tierpark Petermoor befindet sich in Bassum in ziemlich dicht besiedeltem Gebiet. Eine Schule, ein Restaurant und Wohnhäuser befinden sich in nächster Nähe. Ist das Grund genug für eine mögliche Feuerwerkverbotszone? „Es kommt drauf an“, sagt Martin Kreienhop, Bauamtsleiter der Stadt Bassum. Man müsse prüfen, wie viele Kinder dort leben und wie sehr die Silvester-Tradition in der Nachbarschaft gelebt werde. Da es bislang noch keine konkreten Vorkommnisse gegeben hat, sei eine Diskussion über eine mögliche Böllerverbotszone um den Tierpark Petermoor aber „erstmal nicht relevant“.

Gute Wasserversorgung im Tierpark Petermoor

Auch beim Thema Brandschutz soll es vorerst keine Änderungen geben. Nach Angaben von Kreienhop sei der Tierbestand nicht so wertvoll, als das eine Umrüstung auf zum Beispiel Brandmeldeanlagen im finanziellen Verhältnis stünde. Im Falle eines Brandes gebe es aber eine „gute Zusammenarbeit“ zwischen dem Bereitschaftsdienst der Stadt und der Feuerwehr Bassum. Sollte es so weit kommen, dass eine Böllerverbotszone konkret gefordert wird, „müssen wir natürlich darüber reden“, sagt Kreienhop weiter. Allerdings gibt es im Tierpark auch eine gute Wasserversorgung – der eigene Teich sollte „genug Löschwasser zur Verfügung stellen“. Auch die Nachbarschaft sei sehr aufmerksam.

Info: „Katta-Island“

Eine vierköpfige Katta-Gruppe lebt seit 2008 im Tierpark Petermoor. Sie kamen aus Hagenbeck’s Tierpark und dem Frankfurter Zoo in ihr neues Zuhause nach Bassum. Mit dem Ausbau einer kleinen Insel vor dem Affenhaus („Katta-Island“) hat der Förderverein den Tieren ein ganz besonderes Projekt gewidmet. Sie können von ihrem Haus über eine schmale Brücke auf die Insel laufen, um sich dort frei zu bewegen und in Bäumen zu klettern. Und ganz nebenbei ist das auch der Ort, an den sie sich in brenzlichen Situationen retten können.