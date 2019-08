Aus den Tiefen des Bunkers hinauf auf den Kirchturm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Die Zelle ist klein, düster und kühl. An der Wand gegenüber des Bettes hängen unter anderem schwere Eisenketten mit Fesseln. Wie muss den Menschen zumute gewesen sein, die man ab dem 14. Jahrhundert dort einsperrte? Damals, als das Gebäude wohl noch ein Wehrturm der Burg auf dem Freudenberg war. „Der Amtmann, der hier lebte und auch Herr über die niederen Delikte war, konnte Menschen hier einsperren“, weiß Gästeführer Bodo Heuermann. Doch wer wie lange dort fristen musste, ist nicht bekannt.

Besucher, die das Verlies und die Ausstellung in den oberen Räumen mal in Augenschein nehmen wollen, sollten sich den 8. September schon mal vormerken. Denn dann werden Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins die Geschichten um das Freudenberg-Gelände erzählen und Führungen anbieten.

Doch die Freudenburg ist nicht der einzige Ort in Bassum, der zum Tag des offenen Denkmals seine Tore öffnet. Auch durch die Wassermühle in Neubruchhausen werden Führungen nach Bedarf angeboten und die Mitglieder des Mühlenvereins präsentieren den historischen Herford-Motor vor. „Die Alte Oberförsterei kann dieses Jahr leider aus personellen Gründen nicht geöffnet werden“, bedauert Susanne Vogelberg, zuständig für den Tourismus bei der Stadt Bassum.

Doch dafür ist das Warnamt II in Bassum-Helldiek wieder dabei. Zum zweiten Mal, sagt Mirko Krumm vom Verein. Im vergangenen Jahr waren etwa 450 Besucher gekommen, um sich den Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges anzuschauen. „Wir möchten Interessierte schon mal im Voraus darauf hinweisen, dass sie festes Schuhwerk und warme Kleidung tragen sollten“, so Krumm. Denn in der Anlage könne es schnell ziemlich frisch werden. „Wir haben etwa 11 Grad“, sagt Krumm. Das habe schon den einen oder anderen Gast frösteln lassen.

Etwa halbstündig sollen Führungen durch den Bunker angeboten werden. „Wir haben inzwischen den Einsatzraum komplett fertig“, sagt Krumm. Er weiß, dass die besondere Atmosphäre des Bunkers die Gäste schnell gefangen nimmt. „Ab dem vierten oder fünften Raum, verschwindet meist das Lächeln auf den Gesichtern.“ Schließlich ist die Vorstellung recht beklemmend, dass dieser Bunker im Falle eines Atomangriffs 200 Menschen für rund 30 Tage hätte schützen sollen.

Außerdem sind zwei Mitarbeiter vom Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor Ort, die die Besucher darüber informieren, wie die Bevölkerung heute im Falle einer Katastrophe gewarnt werden würde.

Nicht beklemmend, sondern bunt und fröhlich geht es im Gemeindehaus auf dem Stiftshügel zu. Dort veranstalten die Rainbow-Gospelsingers einen musikalischen Flohmarkt. Dort können die Besucher an den Ständen im Gemeindesaal stöbern und anschließend zur Stärkung Kaffee und Kuchen genießen. Die Mitglieder der Gospelsingers bieten Kleidung, Bücher, Bilder und allerlei Kuriositäten an, erzählt Ina Rapelouski. Nebenbei sorgen sie und ihre Mitsänger für die musikalische Unterhaltung. Die Erlöse gehen direkt in die Chor-Kasse.

Nur ein paar Meter weiter stellen die Gästeführer die Stiftskirche vor. „Eine Kollegin ist vor Ort und gibt Auskunft“, berichtet Bodo Heuermann. „14 und 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Kirchturm zu besteigen und so einmal Bassum von oben zu betrachten. Das war im vergangenen Jahr sehr beliebt.“

100 Stufen müssen dafür erklommen werden, was also ein bisschen körperliche Fitness voraussetze, so Heuermann. Pro Aufstieg können 20 Personen mitgenommen werden. „Die Kirche passt hervorragend zum Motto des Tages des offenen Denkmals“, findet Heuermann. Denn das lautet „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. „Und in der Stiftskirche vereinigen sich einige Kunstrichtungen, wie Romanik und Gothik.“