Der Teufel trägt Parka

Inka Meyer zieht auf der Kulturbühne Bassum über den Schönheitswahn her

+ Bunt ist nicht nur das Shirt, sondern auch das Programm von Inka Meyer. Foto: Ute Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. „Warum tragen wir Frauen High Heels? Wenn High Heels so geil wären, würden Männer sie auch tragen!“, findet Inka Meyer und erntet damit die Lacher des Bassumer Publikums. „Viele Frauen behaupten ja, dass sie damit rennen können. Ich kann damit noch nicht mal stehen!“ Passend zu diesem Statement kommt die Kabarettistin in schlichten flachen Schuhen auf die Kulturbühne. In Jeans und Bluse und natürlich im Parka.