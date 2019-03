Temperamentvoll und lebensecht

Apelstedt – Die Akteure der Theatergruppe der Apelstedter Feuerwehr sorgten am Samstag wieder für Unterhaltung. Seit Jahresanfang haben sie die plattdeutsche Komödie „Dreemal doot hollt länger“ von Wolfgang Binder geprobt.

Ohne die Leistungen der Mitspieler zu schmälern, gebührt Maike Brunkhorst ein ganz besonderes Lob dafür, wie lebensecht und temperamentvoll sie die Hauptrolle gespielt hat.

Gar nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, wenn Lotta (Maike Brunkhorst) nicht so herrlich ungeschickt wäre. Wahrscheinlich hätte ihr Horst (Til Falldorf) die hölzerne Hochzeit gar nicht erlebt, denn sie ist furchtbar eifersüchtig und davon überzeugt, dass er sie betrügt. Jedenfalls zeigt ihr Detektiv Hommel (Wilfried Diedrichs) kompromittierende Bilder, auf denen ihr Horst eine ihr fremde Frau umarmt.

Dass dieser windige Detektiv von der Kommissarin (Erika Brunkhorst) gesucht wird, weiß Lotta nicht, und sie weiß auch nicht, dass ihr Horst ihn für viel Geld beauftragt hat, nach seiner verschollenen Schwester zu suchen, die auch die beste Freundin von Lotta war.

Lotta schäumt vor Wut über ihren untreuen Ehemann und beschließt, die Bremsleitung am Auto zu zerschneiden. Sie dreht fast durch, als Nachbar Kurt (Horst Köhler) das Auto ausleiht. Als der die Autoschlüssel zurückbringt, berichtete er, dass nicht etwa der Bremsschlauch, sondern der Schlauch der Scheibenwaschanlage ein Leck habe.

Also wird dem „Roten Portugieser“, den ihr Mann so gern trinkt, ein wenig Gift zugesetzt. Ihre „neescherige“ Nachbarin (Tina Falldorf) leiht sich häufiger Zutaten für den Haushalt bei Lotta aus und bedient sich auch im Weinlager. Plötzlich fehlt eine Flasche im Regal – wieder ist Lotta in Nöten.

Nun soll ein tödlicher Stromschlag ihren Horst dahinraffen. Also manipuliert sie den Föhn und stellt sich dabei so ungeschickt an, dass Briefträger Malte (Christian Böhringer) ihr dabei hilft. Aber Lottas Ungeschicklichkeit ist der Schutzengel ihres Mannes. Der Föhn bläst nicht, er zieht Luft an.

Und wieder klingelt es an der Haustür: Die Kommissarin erscheint. Sie berichtet Lotta von der Suche nach dem Detektiv und gemeinsam beschließen sie, ihn hereinzulegen.

Die Kommissarin vetreibt sich die Wartezeit mit einem Gläschen Wein, zeigt Ausfallerscheinungen und schläft plötzlich ein. Als der Detektiv erscheint, lässt Lotta die Handschellen klicken.

Die Mitarbeiterin der Kommissarin (Anna Dela Husmann) entpuppt sich als die Frau, mit der ihr Horst angeblich geflirtet hat. Es ist seine Schwester Evi, ihre alte Freundin! Etwas kaltes Wasser weckt bei der Kommissarin die Lebensgeister wieder. Ganz nebenbei hatte Lotta in dem Durcheinander auch noch dafür gesorgt, dass der schüchterne Briefträger und Karin (Lena Guddat), die freundliche Tochter ihrer Nachbarin ein Paar werden.

So lieben die Apelstedter ihre Apster Dörpspeelers – und alle, die hinter der Kulisse wirken. Unter anderem Souffleuse Ursel Falldorf.

Die Theatergruppe des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Apelstedt trat mit dieser Komödie am Samstagzweimal vor vollem Haus auf und erhielt zweimal stehenden Applaus.

Im Vorprogramm sammelten Jona Brunkhorst, Alina Köhler, Julian Köhler und Anna Köhler in einem lustigen Sketch Bühnenerfahrungen – und wurden vom dankbaren Publikum mit Applaus belohnt. Fortgesetzt wurde der Abend mit einer Fete, bei der ein DJ für Musik sorgte. bt