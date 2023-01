„Wir fühlen uns eher wie eine Band“

Die „Band“ von Tree Shepherd aus Nordwohlde: Marcel Heuermann (v.l.), Lennart Specketer, Pascal Schindler und Julian Przybilla. Nicht mit auf dem Bild: Falko Salomon. © Marcel Prigge

Das Team von Tree Shepherd aus Nordwohlde baut Spielplätze aus Holz.

Nordwohlde – Schaukeln, Klettergerüste, Möbel und Upcycling – Hauptsache aus Holz und so regional und ressourcensparend wie möglich. Das haben sich die Jungs von Tree Shepherd auf die Fahne geschrieben. Das Unternehmen aus Nordwohlde bietet erst seit Kurzem handgefertigte Stücke an.

„Die Spielgeräte aus natürlichen Materialien stehen bereits auf einigen Spielplätzen in verschiedenen Kommunen des Landkreises“, sagt Lennart Specketer, Chef des Unternehmens. Und dass, obwohl Tree Shepherd noch jung ist und sich am Markt behaupten müsse, so der 32-Jährige.

Spielplatz aus Holz, das niemand haben wollte

„Ich habe eigene Ideale, die bislang leider nicht wirklich mit meinen bisherigen Arbeitgebern vereinbar waren“, erzählt Specketer über seine Beweggründe einer Firmengründung. Mit dem Zimmerer Pascal Schindler habe er zusammen bei einem Bremer Unternehmen gearbeitet, bis er 2018 die Firma verließ. „Ich habe mich dann selbst ins kalte Wasser geworfen und wurde selbstständiger Baumpfleger für einen Wagenfelder Baumkletterer.“

Einige Zeit später seien in Nordwohlde Bäume gefällt worden, welche er dem Besitzer anteilig abgekauft habe. „Es waren Eichen und Robinien. Viel zu schade, um das Holz zu verbrennen.“ Für ein Neubaugebiet habe er aus diesem Holz im Anschluss Spielgeräte für einen Spielplatz gebaut. Sein erstes, großes Projekt, was ihm so gut gefallen habe, dass er beschloss, sich weiter auf Holzarbeiten zu konzentrieren.

Das Unternehmen Tree Shepherd habe der 32-Jährige dann während der Corona-Pandemie aufgebaut. Größere Probleme hatte er aber nicht zu beklagen. „Die Zeit war wirtschaftlich gesehen eher sogar gut. Für den Einstieg sogar sehr gut.“ Die Menschen seien nicht in den Urlaub gefahren und hätten mehr Geld für ihr Zuhause und ihren Garten übrig gehabt. Nach und nach seien immer mehr Aufträge eingegangen und die Mannschaft im Unternehmen wuchs.

Nicht um jeden Preis Bäume fällen

Das Holz für die Arbeiten komme dabei sowohl aus öffentlicher als auch privater Hand. Auch der ein oder andere Sturmschaden sei mit dabei. „Wir kaufen Holz regional an – gerne auch Obstholz. Wichtig ist uns dabei, dass wir nicht um jeden Preis Bäume fällen.“ Eine gute regionale Zusammenarbeit sei dafür wichtig, erläutert Specketer.

„Die Wertschöpfung machen wir aber mit unserer Arbeit. Die meiste Zeit geht auch für das Präparieren des Holzes drauf“, erzählt der 33-jährige Pascal Schindler, der Specketer seit der Unternehmensgründung unterstützt. So müssten die Bäume erst entsplintet und zerlegt werden, anschließend müsse es noch einige Zeit liegen und trocknen. Im Anschluss könnten die Projekte, die zuvor mit Skizzen gemeinsam mit den Kunden erarbeitet worden sind, in mal mehr, mal weniger Arbeitsstunden umgesetzt werden.

Während der Zusammensetzung der Objekte und Spielgeräte gehe es viel darum, gemeinsam herauszufinden, wie der Arbeitsalltag gestaltet werden soll, so Specketer weiter. „Es geht um Fragen wie: Was ist Arbeit für uns? Welchen Stellenwert hat sie? Und wie können wir uns damit selbst verwirklichen?“ „Wir sind alle durch dieselbe Lebensschule gegangen“, ergänzt Julian Przybilla, der mit einem Alter von 40 Jahren der selbst ernannte Opa des Teams ist. „Was Lennart hier macht – das regionale, nachhaltige Arbeiten – ist vertretbar für uns alle.“ Deshalb seien sie auch mehr als Arbeitskollegen, ist sich Specketer sicher. „Wir fühlen uns eher wie eine Band.“

Und die Band habe ganz schön was zu tun, lassen die Zimmerer und Tischler wissen. Momentan gehe es vor allem darum, für die ganzen Projekte Zeitfenster zu finden, um sie fertigzustellen. Und das alles, neben dem weiteren Aufbau des Unternehmens.

„Manchmal läuft es hier etwas holprig und manchmal macht auch jeder, was er gerade will“, berichtet Specketer mit einem Lächeln. Tree Shepherd habe noch einen Weg zu gehen, um ein perfekt ausgestattetes Unternehmen zu sein.

Aber wie sehen die weiteren Schritte für die Handwerker aus? „Wir wollen weiter alles bauen, was die Kreativität so hergibt“, so der 32-Jährige.

Eine Idee seien beispielsweise Akustik-Diffusoren aus Holz, die in Bandräumen den Schall dämpfen. Außerdem sei vor Kurzem eine Anfrage über einen Hühnerstall für eine Kita in Syke eingegangen. „Das fand ich sehr spannend, die Kinder so auch schon früh an die Natur heranzuführen“, sagt Specketer, der überlegt, Ställe und Hochbeete mit in sein Portfolio aufzunehmen. Im Großen und Ganzen soll jedoch weiterhin der Betrieb aufgebaut werden. „Wo es genau hingeht, wissen wir nicht“, sagt Specketer. Das grundsätzliche Ziel sei aber klar: „Das Holz so gut es geht restlos zu verwenden und Bäume zu pflegen, anstatt sie zu fällen.“