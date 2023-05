Tausende genießen Hollandmarkt in Bassum

Von: Frank Jaursch

„Erdbeeren ein Euro!“: Verkaufsgespräch Made in Holland. © Jaursch, Frank

Besucheransturm: Die Bassumer Marktmeile am Sonntag war fest in holländischer Hand. Der zweite Hollandmarkt hat Tausende Besucher angezogen.

Bassum – „Komma dabei!“ Was in anderem Zusammenhang vielleicht wie ein grammatikalischer Korrekturversuch klingt, wird mit dem richtigen Akzent zum Auftakt zu einem waschechten Verkaufsgespräch. Der zweite Bassumer Hollandmarkt hat die Stadt am Sonntagnachmittag zu einem knalligen Mix aus kulinarischen Genüssen, launigen Frotzeleien und ganz viel guter Laune gemacht.

„Käse macht dick, Wurst macht schön“

Die rund 30 Standbeschicker brauchten ab 12 Uhr mittags nicht lange, um auf Touren zu kommen. Und die Bassumer brauchten nicht lange, um den Bereich Alte Poststraße und Sulinger Straße zu einer hochfrequentierten Marktmeile zu machen. Hochkalorische Grundnahrungsmittel Made in Holland sorgten gleich im Eingangsbereich dafür, dass genügend Energie für den Bummel durch die Menschenmasse verfügbar war: Waffeln und Pommes, Kibbeling, Frikandeln und Poffertjes.

Marktmeile Alte Poststraße: Tausende finden am Sonntag den Weg zum Hollandmarkt. © Frank Jaursch

Schon früh bildeten sich etwa am Poffertjes-Stand lange Schlangen. Während das Team hinter den charakteristischen Pfannen mit den vielen kleinen Mulden bereits in den Akkord-Modus wechselte, hatte der Verkäufer am Wurststand nebenan noch Gelegenheit, in alter Marktschreier-Manier die Qualität der Waren an den anderen Ständen mies zu machen. „Käse macht dick, Wurst macht schön!“

Schnell wurde deutlich: Da stehen echte Profis hinter den Verkaufstresen. Den Hollandmarkt gibt es seit mehr als 30 Jahren, seit Langem tourt er erfolgreich mehr als sechs Monate im Jahr durch Deutschland: jeden Sonntag an einem anderen Ort. Den Sonntag zuvor war der Markt in Emstek, kommenden Sonntag gastieren die fliegenden Hollhändler in Lengerich.

Riesen-Nachfrage: Lange vor Marktende lichten sich die ersten Auslagen

Und dort werden sie zweifellos mit dem gleichen Rezept wie in Bassum für lächelnde Gesichter bei der Kundschaft sorgen: Frische Ware, gute Qualität und eine entspannte Freundlichkeit, die man sich so manches Mal im „normalen“ Einzelhandel wünschen würde. Während an einem Stand mit tausendfach betätigten Handgriffen die verschiedenen Obstsorten in einer Tüte landeten, hat der Marktbetreiber trotz aller drangvollen Enge die Reihenfolge der Kunden im Blick. „Junge Dame, das ist die Schlange hier“, verkündet er lächelnd, ehe er sich wieder seinen Produktanpreisungen widmet: „Erdbeeren ein Euro!“

Probeessen inklusive: Der Käsestand gehört natürlich zum Hollandmarkt dazu. © Jaursch, Frank

Schon am frühen Nachmittag, Stunden vor dem offiziellen Marktende, lichteten sich die Auslagen an den ersten Ständen. Blumen gingen sensationell, der Stand mit dem frischen Brot war quasi pausenlos frequentiert. Der Markt lebte dabei auch von der Vielfalt der Anbieter: Keramikreiben und Mikrofaser-Tücher, Kunststoff-Strohhalme und Parfum, Holzschuhe und Lederartikel wechselten in Massen den Eigentümer.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren rund 4000 Besucher nach Bassum gekommen – die Zahl in diesem Jahr dürfte von diesem Wert nicht allzu weit entfernt gewesen sein. Zudem auch das Wetter sich nach eher grauem Einstieg von der sonnigen Seite zeigte. Ein buntes Treiben, das auch dem teilnehmenden Einzelhandel zu einem umsatzstarken Sonntag verholfen haben dürfte. Im Modehaus Maas jedenfalls brummte es – und alle Sitzplätze für „begleitende Männer“ waren nachmittags nahezu nonstop belegt.