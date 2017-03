Erweiterung des Bramstedter Kindergarten offiziell eingeweiht

Christian Porsch (von links) hält die Glückwünsche von Schülern der Grundschule zur Einweihung in der Hand, Helmut Zurmühlen, Andrea Hahn und Norbert Lyko freuen sich über die Fertigstellung des Dachbodens im Bramstedter Kindergarten.

Bramstedt - Von Robin Grulke. Schimmelpilz, Asbest und jede Menge Gerümpel: Der Dachboden des Kindergartens Bramstedt war lange das Zuhause für alte und gefährliche Dinge. Knapp vier Monate, eine Komplettrenovierung und 320 000 Euro später spielen und lachen Kinder darin. Für die Einweihung der Kindergarten-Erweiterung begrüßte Leiterin Andrea Hahn gestern Förderer, Eltern und Politiker.

Hahn kam 2010 in den Kindergarten Bramstedt. Da der Platz im Erdgeschoss schon damals kaum für die rund 40 Kinder ausreichte, war der Dachboden immer wieder Gesprächsthema bei ihr und den Kollegen: „Was machen wir damit? Der hat doch Potenzial!“

Um das zu dem Zeitpunkt zu erkennen, brauchte man allerdings starken Optimismus, denn der Dachboden war „komplett nicht ausgebaut“, erzählt Hahn. Die Wände waren nicht gedämmt, der Boden übersät mit anscheinend wertlosem Gerümpel, und Schimmel und Asbest-Teile stellten Gesundheitsrisiken dar.

Es gab viel zu tun, also schoben die Verantwortlichen des Kindergartens die Arbeiten vor sich her. Das änderte sich schlagartig, als im Frühjahr 2015 die Anmeldezahlen für den Kindergarten nach oben schnellten. Plötzlich standen zehn Kinder auf der Anmeldeliste, die theoretisch gar keinen Platz hatten. Als Zwischenlösung bot die Grundschule einige ihrer Räume an, damit die überzähligen Kinder Platz finden konnten. Der nächste Schritt: die Stadt Bassum um Hilfe bitten.

Die Stadt war nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Helmut Zurmühlen, dem Sozialausschuss sowie dem Kindergarten-Team bereit, 320 000 Euro für das Projekt aufzubringen. Im Herbst 2016 wurde es dann konkret: Die Bauarbeiten konnten beginnen.

Nach knapp vier Monaten hatte der ehemalige Abstellraum ein völlig neues Gesicht. Die Handwerker ersetzten den Boden komplett und brachten ihn auf eine Höhe, sie dämmten Wände und entfernten den Unrat. Das Ergebnis: rund 170 Quadratmeter mehr, aufgeteilt auf einen Gruppen-, einen Differenzierungsraum sowie eine Küche und ein Abstellzimmer. Auch ein neuer Fluchtweg, der über einen Balkon mit Treppe führt, ist dazugekommen.

Tag der offenen Tür am Samstag

„Es ist großartig geworden!“, sagt Leiterin Andrea Hahn voller Freude. Auch Grundschulleiter Tobias Baron findet warme Worte für die Erweiterung: „Der Bau ist fantastisch!“ Bassums Bürgermeister Christian Porsch bedankte sich ausdrücklich auch bei Andrea Hahn, die im Vorfeld jedem gedachte, der während der Bauphase der Erweiterung auch nur das kleinste bisschen Engagement für die Fertigstellung gezeigt hatte.

Aufgrund der Platzvergrößerung sind aktuell 67 Kinder in drei Gruppen im Bramstedter Kindergarten. Eltern, die sich für die Einrichtung interessieren, sind eingeladen, Samstag ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Kindergarten zu kommen.