Der 30. Geburtstag: Bassums Burg den Bassumern

Von: Frauke Albrecht

Bassums Burg den Bassumern – dieses Motto wurde vor 30 Jahren ermöglicht mit der Sanierung des alten Amtshauses. © Albrecht

Das Tagungshaus Freudenburg ist vor 30 Jahren nach einer dreijährigen Sanierungsphase eröffnet worden. Die Stadt traf damals ein Agreement mit dem Landkreis.

Bassum – Einen runden Geburtstag feiert an diesem Wochenende das Tagungs- und Seminarhaus Freudenburg Bassum. Es ist vor 30 Jahren offiziell als solches eröffnet worden, nachdem es drei Jahre lang zuvor aufwendig restauriert worden ist. Auf diesen Termin hat Gerd Thiel, ehemaliger pädagogischer Leiter der VHS im Landkreis Diepholz hingewiesen. Er stieß beim Aufräumen auf alte Unterlagen, unter anderem auf eine Dokumentation über die Renovierung des alten Amtshauses.

Ein Blick in das Archiv dieser Zeitung ergibt: Landkreis, Stadt und Kreis-Volkshochschule haben die Fertigstellung am 20. und 21. August 1993 mit einem großen Festakt für geladene Gäste und einem Tag der offenen Tür für die Allgemeinheit gefeiert. Die Resonanz war riesig und erstaunte selbst die Organisatoren.

Landkreis suchte Flächen für ein Entsorgungszentrum

Der damalige Bassumer Bürgermeister Helmut Zurmühlen erinnerte in seiner Eröffnungsrede daran, dass es viele Jahre zuvor schon die Forderung gegeben hatte, die Freudenburg für die Bassumer zu nutzen. Ideen, wie das aussehen könnte, gab es viele. Der Heimatverein hatte unter dem Motto „Bassums Burg den Bassumern“ mehr als 1 000 Unterschriften gesammelt. Doch die Stadt Bassum konnte die Kosten für eine Sanierung der maroden Gebäude nicht allein stemmen. Also machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach Partnern und wurden fündig.

Zurmühlen formulierte es in der Feierstunde folgendermaßen: „Mit einer spezifischen Bassumer Logik“ sei es gelungen, die Kreistagsmitglieder davon zu überzeugen, dass zwischen der Genehmigung für das Entsorgungszentrum und einem Bauzaun an der Freudenburg ein Zusammenhang bestehe.

Stadt Bassum erhielt Sanierung und ein nachhaltiges Nutzungskonzept

Anders ausgedrückt: Der Landkreis suchte damals dringend Flächen für ein Entsorgungszentrum. Die Stadt Bassum bot das Gelände in Klövenhausen an und erhielt im Gegenzug die Sanierung des alten Amtshauses inklusive eines nachhaltigen Nutzungskonzeptes für Bassum.

Am 18. Dezember 1989 beschloss der Kreistag daraufhin ein erstes Beschäftigungsförderungs- und Bildungsprojekt im Landkreis. Bestandteil war die Umgestaltung des ehemaligen Amtssitzes Freudenburg zu einer Tagungsstätte unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten.

Die Arbeiten waren umfangreich: Das Hauptgebäude wurde auf Stützen gestellt, damit der Keller abgebrochen und Fundamente neu errichtet werden konnten. Zusätzlich musste die Giebelwand nach alten Vorlagen rekonstruiert und wiederhergestellt werden. Allein die Renovierung des Fachwerks dauerte, danach folgten der Innenausbau, inklusive neuer Leitungen und Heizungsanlage. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt 3,5 Millionen DM, wobei sich die Stadt mit 800 000 DM und das Land mit 50 000 DM beteiligten.

Insgesamt hat die Sanierung 3,5 Millionen Mark gekostet

Einer, der die Geschichte der Freudenburg gut kennt, ist Gästeführer Klaus-Dieter Sprenger. Auch er erzählt Besuchern bei seinen Rundgängen gern von dem Agreement zwischen Stadt und Landkreis, taucht aber meistens noch weiter in die Vergangenheit ab (siehe Infokasten).

Die Stadt Bassum wurde bereits 1967 vertraglich Eigentümer der historischen Stätte und der Gebäude. Im Frühsommer 1968 erfolgten erste Renovierungsarbeiten und die Verpachtung der Anlage an den Bremer Turnerbund, der dort Lehrgänge und Tagungen veranstalten wollte. Mit Leben füllte der Turnerbund das Areal aber nicht, 20 Jahre gab es fast keine Aktivitäten. Zwischen 1982 und 1985 führte die Stadt Bassum eigenständig Sanierungsmaßnahmen durch. Dann stellten 1988 Gutachter weitere Schäden fest: Durchfeuchtung sowie Pilz- und Anobienbefall. Es blieb nur eine Komplettsanierung.

Seit der Zeit wird das Areal gehegt, gepflegt und erweitert – das Vorwerk beispielsweise befindet sich seit 1998 wieder im Besitz der Stadt, 2008/2009 wurde es saniert und für kulturelle Zecke zur Verfügung gestellt. Die Durchfahrtsscheune nebenan stand ursprünglich in Albringhausen, erblühte an der Freudenburg allerdings wieder in alter Schönheit. Seit 2 000 ist die Klosterbachmuschel fester Bestandteil des Parks – seit vielen Jahren ist die Freudenburg eine der Attraktionen Bassums und ein beliebter Veranstaltungsort.

Die Geschichte der Freudenburg in Stichpunkten Die erste urkundliche Erwähnung des „Slot“ Freudenberg im Besitz der Grafen von Niederhoya findet sich im Jahr 1384/1388, ursprüngliche erste Schreibweise „Vroydenbergh“. Der Name kommt vom lateinischen „Mons gaudi“ (Berg der Freude), das ist ein Berg vor Jerusalem, da freuten sich die Pilger nach Jerusalem, dass sie endlich ihr Ziel erreicht hatten.

Wahrscheinlich ist eine erste Erbauung einer Motte (Turmhügelburg), eine Anlage der ersten Burg, umgeben von einem Wassergraben auf einer Warft. Hier entstand ein wehrhafter bewohnter Turm. Später folgte eine Erweiterung der Anlage. Ende des 13. Jahrhunderts entwickelte sich die Vogtei, das Amt und Gericht Freudenberg, durch den Verkauf der Grafschaft Altbruchhausen ist sie in den Besitz der Grafen von Hoya gelangt. Sie diente bis zum Aussterben der Grafen von Hoya im Jahr 1582 als Sitz eines Vogtes und später als Sitz eines Amtmannes. Nach dem Aussterben um 1582 musste der Flecken Freudenberg und die Freudenburg eine wechselhafte Geschichte über sich ergehen lassen. Durch Kriege, Verpfändungen und Streit kam es zu häufigem Besitzerwechsel. Auch die Gebäude haben manche Veränderung erfahren. Im 17. Jahrhundert ist das Schloss verfallen und dann abgerissen worden.

Heute stehen noch das Amtshaus (1710), das Amtsschreiberhaus (um 1690 erbaut), die Heimatstube (ursprünglich stand dieses Gebäude bei der Stiftskirche, es wurde 1982 renoviert und dann bei der Freudenburg aufgestellt), das Verlies aus dem 13. Jahrhundert (1982 renoviert für den Kultur- und Heimatverein). Von 1852 bis 1974 diente die Burg als Sitz des Amtsgerichtes Freudenberg (ab 1879 Amtsgericht Bassum).