Tag der Regionen in Bassum ist erneut ein Publikumsmagnet

Von: Fabian Pieper

Am Familienzentrum Bassum schminkt Isa Boujnah die Zwillinge Kira (l.) und Lena. Sie bekommen Einhörner ins Gesicht gemalt. © Fabian Pieper

Selbst ein kurzer Regenschauer zur Nachmittagszeit konnte der guten Stimmung am Tag der Regionen in Bassum nichts anhaben: Die erneut dezentral durchgeführte Veranstaltung an zwei Dutzend Standorten mit insgesamt mehr als 70 unterschiedlichen Anlaufstellen hat am Sonntag wie gewohnt zahlreiche Besucher nach Bassum und die umliegenden Ortschaften gelockt.

Bassum – Zum Beispiel nach Neubruchhausen. Dort, im Schatten der Dreifaltigkeitskirche, hatte der Ortsverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) zum ersten Mal im Rahmen des Tags der Regionen einen Dorfmarkt organisiert. An verschiedenen Ständen mit handwerklichen Erzeugnissen, von Glas- und Metallkunst über Handgenähtes bis hin zu Lebensmitteln war dort – trotz einiger coronabedingter Absagen – einiges geboten und auch gut was los, wie Andreas Hammerschmidt vom SoVD bestätigte. Vielleicht lag das auch daran, dass der Verein seinen Erlös an den Kindergarten Neubruchhausen spendet.

Der SoVD-Dorfmarkt in Neubruchhausen war trotz eines Regenschauers zur Mittagszeit gut besucht. © Fabian Pieper

Auch für die Apelstedter Dorfgemeinschaft war die Teilnahme am Tag der Regionen eine Premiere. Als „Blickfang an der Bundesstraße“ bezeichnete Ortsvorsteher Hans-Hagen Böhringer die Zusammenkunft des 240-Einwohner-Ortes im Dorfgemeinschaftshaus.

Völlig ungefährlich ist das Lichtpunktschießen in Apelstedt, weshalb Simon und Julia Böhringer es versuchen. © Fabian Pieper

Ein gutes Dutzend Anlaufstellen standen den Besuchern dort zur Verfügung, darunter der Stand von Annegret Andreas. Seit mehr als 30 Jahren stellt sie ihren eigenen Eierlikör her. Sie bereut es nicht, hergekommen zu sein: „Es macht Spaß“, sagt sie. Dann schenkt sie eine kleine Runde ihrer verschiedenen Liköre aus, die Namen tragen wie „Süßer Gockel“, „Brauner Picker“ oder „Scharfer Hahn“.

Zwei Räume weiter, auf dem Schießstand des Schützenvereins, liefert sich die achtjährige Julia einen Wettkampf mit ihrem Cousin Simon (14). Sie versuchen sich am Lichtpunktschießen, wo statt mit einem scharfen Gewehr mit einem Laser auf ein kleines Ziel geschossen wird. Nur wenige Meter von den beiden entfernt können die Besucher am Blasrohr ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Doch das alles sei „nur ein Auszug aus Apelstedt“, wie Hans-Hagen Böhringer betont, der sich freut, den „versteckten Talenten“ des Orts am Tag der Regionen eine Bühne bieten zu können.

Einen Likör gönnen sich (v.l.) Annegret Andreas, Thekla Twietmeyer, Hans-Hagen Böhringer und Tanja Guddat im Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt. © Fabian Pieper

Eine große Bühne bot sich auch mitten in Bassum: Familien- und Mütter-Kinder-Zentrum (MüKiZe) haben dort gemeinsam ein Programm für Familien mit Kindern auf die Beine gestellt. Neben Aufführungen der TiBa-Tanzgruppe und der Einradfahrer vom Unicycle Team Harpstedt zog ein Flohmarkt an der Alten Poststraße viele Besucher ab dem frühen Nachmittag in die Innenstadt – auch wenn regenbedingt kurzfristig einige Flohmarktstände abgesagt hatten, wie Henrike Gerling-Jacobs vom MüKiZe feststellen musste. „Aber ich freue mich über die, die da sind!“

Ansonsten zeigte sie sich mit den Besucherzahlen zufrieden und sprach sich für die dezentrale Organisation aus: „Da kann sich jeder selbst gestalten.“ Die fünfjährigen Zwillinge Lena und Kira hingegen gaben die Gestaltung ihrer Gesichtern dankenswerterweise in die Hände von Isa Boujnah, die beiden ein Einhorn aufs Gesicht zauberte. „Fantastisch“, sagte die Künstlerin, „das Wetter ist gut, die Leute sind gut drauf – und ich habe Spaß!“