Tag der Regionen: Bassum wieder stark am Aktionstag vertreten

Von: Fabian Pieper

Teilen

Die Bassumer Verantwortlichen vom Tag der Regionen um Agenda-21-Beauftragte Reinhild Olma (l.) und Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg (r.). © Fabian Pieper

Acht Ortschaften, 19 Standorte – die Stadt Bassum zeigt mal wieder, wie eine gute Beteiligung am Tag der Regionen aussieht.

Bassum – Der Tag der Regionen steht vor der Tür – und die Stadt Bassum ist wieder mal ganz vorne mit dabei: Mit 19 Standorten in acht Ortschaften beteiligen sich am Sonntag, 24. September, erneut so viele Akteure wie beinahe nirgendwo am bundesweiten Aktionstag, der für mehr Regionalität in einer globalisierten Welt wirbt.

Tag der Regionen in Bassum erneut in bewährter dezentraler Form

Entsprechend voll ist es während des Pressetermins im Göpel in Schorlingborstel. Viele der Aktiven, ob aus Vereinen, Betrieben oder Initiativen, wollen ihr Angebot an diesem auch für sie besonderen Tag präsentieren.

Koordiniert haben das Geschehen wie auch in den vergangenen Jahren die Agenda-21-Beauftragte Reinhild Olma und Susanne Vogelberg, Tourismusbeauftragte der Stadt Bassum. Die sind sichtlich stolz darauf, dass auch dieses Mal – dem 25. Tag der Regionen – wieder ähnlich viele Akteure ihre Teilnahme zugesagt haben wie in der Vergangenheit. Bewährt hat sich offenbar auch das seinerzeit coronabedingt ins Leben gerufene dezentrale Konzept der Ausrichtung; zum mittlerweile vierten Mal kommen in Bassum nicht die Akteure zu den Bassumern, sondern die Bassumer zu ihnen.

Vereine aus den Ortschaften machen mit beim Tag der Regionen in Bassum

Zum Beispiel zum Sportverein AS United aus Albringhausen und Schorlingborstel. Im Schatten der Mühle bietet der Verein auf dem Sportplatz die Möglichkeit, Boule und die Trendsportart Spikeball auszuprobieren. „Für Kinder gibt es einen Fußball-Parcours“, sagt Vereinsmitglied Martin Wolle.

Auch Mathias Kruse vom Schützenverein beider Orte nimmt das Wort „Trendsport“ in den Mund, als er über das Blasrohrschießen spricht. „Es gilt nicht als Waffe“, weiß er. Deshalb dürfe das, wie auch das Luftgewehrschießen, an diesem Tag jeder ausprobieren. „Und Giftpfeile sind auch nicht drin“, sagt Hermuth Straßburg und lacht.

Der Ortsvorsteher von Schorlingborstel und sein Albringhauser Kollege Jürgen Laschinski haben im Vorfeld in ihren Ortschaften bei den Vereinen die Werbetrommel gerührt. Viele hätten auf dem kurzen Dienstweg direkt zugesagt. Laut dem zufrieden nickenden Laschinski ergibt das „eine Runde Sache“.

Windpark, Bienen, Kunst und die Delme-Werkstätten: Das hat der Tag der Regionen in Bassum noch zu bieten

Aber auch Betriebe und Firmen präsentieren sich Ende September von ihrer besten Seite. Ein Highlight dürfte das Windparkfest in Albringhausen werden. Und Christian Meindertsma von der Firma Westwind verspricht: „Jetzt kann man an die Anlagen ran, sie anfassen.“ Dank einer Personengondel bekommen Besucher die Möglichkeit, die Gegend und die Anlagen aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel in 60 Metern Höhe zu betrachten. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken gehen zu 100 Prozent an das Kinderheim Kleine Strolche in Asendorf.

Weitere Teilnehmer gehören beim Tag der Regionen in Bassum quasi schon zum Stammpersonal: Die Delme-Werkstätten werden laut Unternehmenssprecherin Ute Stollreiter wieder ihr Bistro und ihren Delme-Shop öffnen. Öffnen wird auch die Ideenwerkstatt von Tara Frese in Nordwohlde. Dort können Besucher sich über das Workshop-Angebot informieren und bei Mitmachaktionen selber schöpferisch aktiv werden. Keine Angst vor Bienen haben muss man in der Imkerei von Wilhelm Schrader. Der wird Fragen zur Biene beantworten und seine Produkte zum Probieren anbieten.

Information Einen Überblick über sämtliche Anlaufstellen am Tag der Regionen gibt es im Internet unter www.bassum.de.

Das allerdings ist nur ein Auszug aus dem ganzen Angebot, das sich in Bassum am Tag der Regionen auftut. „Wir haben viele Direktvermarkterhöfe“, stellt Susanne Vogelberg fest. „Es ist schön, dass die alle wieder dabei sind.“