Jonas Kreis möchte die Schauburg realisieren - Suche nach Gastronomie

„Könnte mir gut ein Brauhaus vorstellen“

Geplant sind neun Eigentumswohungen.

Bassum – Jonas Kreis, Architekt und Stadtplaner, ist voll durchgestartet. „Das kann man so sagen“, bestätigt der junge Mann am Telefon. Das Planungsbüro ist begehrt und hat im vergangenen Jahr gleich zwei Großprojekte hochgezogen: das neue Gemeindehaus an der Stiftskirche und die Kita der Lukas-Schule. „Die Neue Knesenburg war quasi unser Türöffner“ sagt Kreis. Die gute Auftragslage habe dazu geführt, dass das eigene Projekt liegen geblieben ist – die Realisierung der neuen Schauburg (ehemaliges Kino).