Superstar zum Anfassen: Johannes Oerding in Bassum

Von: Fabian Pieper

Authentisch und sympathisch, so hat sich der Sänger mit der sanften Stimme in Bassum präsentiert. © Defort, Wolfgang

Pop-Superstar Johannes Oerding ist am Sonntagabend in Bassum im Rahmen des Bassum Open Air aufgetreten. 5.000 Besucher waren bei seinem Auftritt dabei.

Bassum – Wenn es darum geht, Massen in Bassum zu mobilisieren, kann einem Mann niemand das Wasser auch nur annähernd reichen: Johannes Oerding. Muss aber auch niemand, denn der Pop-Superstar trinkt sowieso lieber Bier. Das holt er sich der Einfachheit halber höchstpersönlich am Bierwagen ab – während seines laufenden Konzerts an der mit 4.999 Besuchern restlos ausverkauften Freudenburg. Auch wenn es bedeutet, dass er sich singend einen Weg durch die Menge bahnen muss. Wo manch einer sagen würden, er genießt das Bad in der Menge, müsste es präziser heißen: Er genießt die Nähe zu seinen Fans.

Superstar Johannes Oerding zum vierten Mal beim Bassum Open Air

Und zu denen in Bassum hat der 41-Jährige offenbar ein ganz besonderes Verhältnis, das ist am Sonntagabend deutlich geworden. „Ich gehöre ja schon zum Dorf“, betont er zu Beginn des Konzerts – es ist nach 2016, 2019 und 2022 sein bereits viertes Gastspiel beim Bassum Open Air. Ein paar Gesichter und sogar Namen hat er sich offenbar eingeprägt. Etwa den der kleinen Lotta, die ihm im vergangenen Jahr auf der Bühne assistieren durfte. „Alt bist du geworden“, stellt er fest, als er sie im Publikum entdeckt.

Pop-Superstar Johannes Oerding hat am Sonntagabend zum mittlerweile vierten Mal an der Freudenburg in Bassum gespielt. © Wolfgang Defort

Solche Spontanitäten sind es, die Oerding so authentisch wirken lassen und die seine Fans begeistern. Wer sonst würde an diesem Abend einem Gebäude, der Freudenburg, zum 30. Geburtstag ein Ständchen singen? Allerdings weiß er auch mit seiner Stimme zu begeistern. Und mit seinen Songs, in die er die Fünftausend immer wieder aktiv einbindet. Etwa in „So schön“, bei dem er das Publikum die titelgebenden Zeilen immer wieder intonieren lässt, die Männer grölend und die Frauen kreischend.

Generell weiß der Wahl-Hamburger, wie er die Besucher seiner Konzerte abholt. Er sorgt dafür, dass sie sich ihren Nachbarn gegenseitig vorstellen, dass sie sich umarmen, dass am Ende der Show jeder im Publikum ein paar Freunde mehr hat. Er gibt Beziehungstipps – und verkuppelt seinen Schlagzeuger Simon Gattringer mit Christine, die ihrem Schild zufolge nur wegen des Mannes an den Drums nach Bassum gekommen ist.

Bassum: Musik und Fans stehen bei Sänger Johannes Oerding im Mittelpunkt

Zurück zur Musik. Mit seinen bekannteren Werken „Kreise“ und „Hundert Leben“ sorgt er für Lautstärke an der Freudenburg. Klar, diese Stücke kennt jeder der Anwesenden. Dann nimmt er die Menge mit auf eine Zeitreise: Johannes Oerding spielt aus jedem seiner bislang erschienenen sieben Alben einen Song kurz an, rückt nebenbei auch immer wieder seine Bandmitglieder ins Rampenlicht, die mit kurzen Solo-Einlagen glänzen dürfen. Da verzeiht Bassum sogar dem Bassisten Robin Engelhardt, dass dessen Herz für die Fußballer des Hamburger SV schlägt.

Schließlich bringt Oerding die Menschen gerne zusammen und macht sie zum Teil der Show. Bei „Ecke Schmilinsky“ lässt er seine Fans als dreistimmigen Chor in Gospel-Manier singen und so für einen weiteren Gänsehaut-Moment an diesem Abend sorgen.

Dazwischen kann der Mann mit der sanften Stimme und dem markenbildprägenden Hut – und Hutträger des Jahres 2019 – regelmäßig mit seinem Humor punkten. Etwa, als er in Verhandlungen mit der jungen Amelie tritt, die ihre Schwester Sarah für ein Autogramm eintauschen möchte. Nach kurzer Inaugenscheinnahme des Tauschobjekts lehnt er den Handel ab, ein Selfie mit dem Superstar gibt es an diesem Abend für umsonst. Und Amelie darf vor großem Publikum auch noch mit ihrem Idol seinen Hit „An guten Tagen“ unter großem Applaus anstimmen.

Ein ganz besonderes Bad in der Menge für Superstar Johannes Oerding beim Bassum Open Air

Auch Schankmaid Marion darf Johannes Oerding ganz nahekommen – dabei steht sie im Bierwagen. Am Ende seines bereits erwähnten Ausflugs in die Menge klettert er zu ihr hinauf, lässt sich eine Gitarre reichen und spielt auf ihren Wunsch „Für immer ab jetzt“. Danach ext er sein Bier und bahnt sich unter etlichen Schulterklopfern den langen Weg zurück zur Bühne.

Näher dran geht nicht: Johannes Oerding landet nach einem Spaziergang durchs Publikum am Bierwagen. Dort hebt er einen – und singt einfach weiter. © Defort, Wolfgang

Dort zieht er noch einmal die Lautstärke an. „An guten Tagen“ ist sein bekanntestes Stück und lässt das Publikum toben, mitklatschen, mitsingen, schunkeln und tanzen, auch die, die vorher noch zurückhaltender agiert haben. Oerding hebt mit „Bis der Himmel uns bestellt“ sein imaginäres Glas für seine Freunde, seine Fans und alle, die am Zustandekommen eines solchen Abends in beruflicher oder ehrenamtlicher Funktion mithelfen.

Und selbst, als die Band die Bühne bereits verlassen hat, steht er weiterhin dort und singt. Nur er, seine Gitarre und knapp 5.000 Menschen an der Freudenburg. Einmal noch „Für immer ab jetzt“, dann ist nach weit mehr als zweieinhalb Stunden Schluss. Aber Johannes Oerding, der Kumpeltyp unter den Superstars, lässt durchblicken, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein könnte: „Ich war noch nicht oft genug hier!“ So dürfte dem Sympathieträger bald auch bei der Anzahl der Auftritte in Bassum niemand mehr das Wasser reichen können ...