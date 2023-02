Für Super Bowl: „Ich habe mir extra freigenommen“

Von: Sigi Schritt

Eine Begeisterung für das Super-Bowl-Ereignis macht vor Gebäuden nicht Halt: Dieses Hochhaus in Phoenix/Arizona wirbt für das Sportevent. © Rob Carr / GETTY

Der Super Bowl hat in Deutschland viele Fans. Bei den Parkplatz-Gesprächen erzählen sie, wie sie sich auf das Ereignis vorbereiten.

Bassum – Es ist ein Sport- und Medienereignis in den USA, das nicht nur in Deutschland, sondern auf dem ganzen Erdball Fans hat. Gemeint ist das Endspiel der National Football League (NFL). Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs spielen in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar um den Super Bowl. Kick-off im State Farm Stadion in Glendale im US-Bundesstaat Arizona ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Schauen sich Bassumer das Event an? Bei den Parkplatz-Gesprächen wurde deutlich: Dieser Sport hat in Bassum Freunde.

Stefanie Voß fiebert dem Super Bowl bereits entgegen. „Ich schaue mir die Liveübertragung zusammen mit meinem Freund an“, sagt die 43-Jährige. Dass das Event länger dauern kann, darauf habe sich die Bassumerin eingestellt. Es könne eine lange Nacht werden. „Ich habe mir deshalb für Montag extra freigenommen“, sagt die 43-Jährige, die im Außendienst einer Bank arbeitet.

Für sie und ihren Freund ist das Endspiel nicht nur ein weltweites Medienspektakel. Das Paar schaue sich auch andere Begegnungen der NFL an. „Alle“, fügt sie hinzu. „Mein Freund hat den Game-Pass.“ Deshalb möchte das Paar den Super Bowl daheim zelebrieren.

Stefanie Voß (43) aus Bassum © Sigi Schritt

Natürlich wolle es sich Stefanie Voß auf ihrer Couch gemütlich machen – eine Decke zum Einkuscheln gehöre dazu. Ebenfalls ein Muss: Essen, Getränke und unterschiedliche Süßigkeiten. Die Bassumerin plant, sich zünftig vorzubereiten und amerikanisches Essen zubereiten. Dazu sollen Getränke bereitstehen, die in den USA hergestellt worden sind.

Dass sich einige Supermärkte auf dieses US-Event bereits eingestellt haben, findet sie gut. Doch sie glaubt, nicht überall die Bier-Sorte zu bekommen, die sich das Paar wünscht. Deshalb könnte es durchaus sein, dass die Bassumerin für ihren Einkauf einen weiteren Weg in Kauf nimmt. „Ich hoffe, dass ich alles in Bremen bekomme“, sagt sie. Was es zu essen gibt? „Burger. Die gibt es vorweg.“

Ob sie nach vielen Begegnungen die Regeln versteht? „Noch nicht“, sagt sie lächelnd.

Wer sich aber mit den Regeln auskenne, erlebe einen Sport, der erheblich facettenreicher sei als der hierzulande bejubelte Fußball. Das sagt Nico Schenden, der als Logistiker in Bassum arbeitet. Der 26-Jährige könne sich sehr gut vorstellen, für den kommenden Montag freizunehmen, wenn er das Spiel nicht alleine sieht.Er sei zwar kein Fußball-Fan, doch für American Football könne er sich begeistern. Das sei für ihn eine der interessanteren Sportarten. „Würde ich in den USA leben, würde ich Football spielen“, sagt er.

Der Bassumer versuche jedes Jahr, den Super Bowl anzuschauen. Er fiebere aber nicht wie andere Menschen auf das Ereignis hin. Wenn es passt, dann schaut er sich das Endspiel an. Bislang habe er sich die meisten Finalbegegnungen allein angeguckt.

Erstmals hatte er 2017 den Super Bowl mit Freunden angeschaut. Es mache in Gesellschaft deutlich mehr Spaß. Er würde sich daher freuen, wenn am Wochenende ein ebenfalls sportbegeisterter Freund sich dazugesellt. Damit Nico Schenden am Montag bei der Arbeit nicht in den sprichwörtlichen Seilen hängt, wolle er beim Arbeitgeber um einen freien Tag bitten. Schließlich könne ein Spiel mit Werbeunterbrechungen „schon mal bis 6 Uhr morgens gehen“.

Nico Schenden (26) aus Karrenbruch © Sigi Schritt

Um die lange Nacht zu überstehen, setzt er auf Fingerfood. Der Super Bowl ist ein US-Finale und Fingerfood werde in den USA gerne dabei gegessen. Er könnte sich vorstellen, Chili-Käse-Nuggets selbst zu machen.

Christian Grabowski aus Bassum habe zwar Football nie so recht im Fernsehen verfolgt, sagt er. „Ich merke, dass die Leute darüber reden – sowohl meine Familie als auch meine Freunde.“ Sie meinen, dass Football „ganz cool“ sei und dass sie sich das Spiel anschauen würden.

Christian Grabowski (24) aus Bassum. © Sigi Schritt

Der 24-Jährige könne sich daher gut vorstellen, ein kleines Event unter Freunden anzuleiern. Er könne einen größeren TV-Bildschirm nutzen. Daran sollte es nicht scheitern. Weshalb er sich für Football erwärmen könnte? Bei diesem Spiel haben die Teams mehr Körpereinsatz.

Wie sieht das perfekte Essen aus? „Pizza, Pommes und zu trinken – ganz klar – Dr. Pepper, die Limonade, die in Teilen der USA beliebter ist als Cola. Zu einem amerikanischen Event gehört auch ein amerikanisches Essen“, sagt Christian Grabowski.

Würde er auch einen Urlaubstag opfern? Nein, sagt er. Denn er sei Informatik-Student und könnte sich seine Zeit frei einteilen.

Marvin Hoffmann (32) aus Bramstedt © Sigi Schritt

Es gibt aber auch Bassumer, die gar kein Interesse haben, sich mit dem Super Bowl zu beschäftigen. Marvin Hoffmann (32) aus Bramstedt findet Fußball besser. Er sei Fan von Werder Bremen. Selbst spiele er keinen Fußball. Das würde nicht gehen, wenn man arbeitet, findet er. Deshalb gehe er regelmäßig in ein Fitnessstudio in Syke. Dort betätige er sich dreimal die Woche körperlich.

