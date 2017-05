Stütelberg tritt ab: „Der Zeitpunkt ist der richtige“

Bassum - Von Robin Grulke. Die Führung der Bramstedter Ortsfeuerwehr steht vor einem Umbruch. Edwin Stütelberg gibt nach 19 Jahren als Ortsbrandmeister in Bramstedt die Verantwortung an seinen Stellvertreter Marco Stöver ab. Dessen Posten übernimmt Kai Krempig ab dem 31. Mai.

„Du könntest zwar noch weitermachen“, so Bürgermeister Christian Porsch zu Stütelberg, „aber du möchtest der nächsten Generation Platz machen.“ Der Bassumer Ortsbrandmeister wird Ende des Monats seinen letzten Tag als Ortsbrandmeister in Bramstedt erleben. „Wenn du gar nicht weißt, was du dann mit deiner Zeit machen sollst: Wir haben im Bauhof immer was zu tun“, scherzte Porsch.

Der Höhepunkt in Stütelbergs Laufbahn „war eindeutig, das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager 2009“, meinte Stadtbrandmeister Theo Garrelts. Als Hauptveranwortlicher habe Stütelberg das damals „wirklich toll gemacht“. Garrelts wünschte ihm für die Zukunft alles Gute, dankte für die langjährige Zusammenarbeit und hofft, „dass du nicht im Garten des Bürgermeisters arbeiten musst“.

Edwin Stütelberg selbst meint, seine Amtszeit finde aus einfachen Gründen ein Ende. „Ich wollte nicht bis zu meinem 63. Geburtstag weitermachen.“ Jetzt gebe es fähige Leute, die seine Aufgaben übernehmen könnten. „Ob ich die in vier Jahren auch noch habe, weiß man nicht. Der Zeitpunkt ist der richtige“, so der scheidende Ortsbrandmeister.

Auf Stütelberg folgt ab Juni Marco Stöver. Der stellvertretende Ortsbrandmeister übernimmt dann die Führung der Bramstedter Ortsfeuerwehr, nachdem er sie jahrelang unterstützt hat. „Du hast dein großes Engagement gezeigt“, meint Stadtbrandmeister Garrelts. Dass er nun den Posten übernimmt, war abzusehen. Sein Stellvertreter wird Kai Krempig, der jüngst einen Eid vor Christian Porsch und Gott ablegte, Menschenleben, Hab und Gut in Bramstedt um umzu zu beschützen.

Die Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter in Dimhausen und Bassum wurden indes wiedergewählt. Volker Schorling und Ralf Kißling (Dimhausen) sowie Claas Meyer und Fred Könemann (Bassum) bleiben den Ortswehren für eine weitere Amtszeit erhalten. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren“, sagt Theo Garrelts zu den neuen und alten Ortsbrandmeistern.