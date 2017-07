Ein Stück Freiheit

Albringhausen/Potsdam - Von Frauke Albrecht. Für Pascal Sturm aus Albringhausen ist in den vergangenen Monaten ein Traum in Erfüllung gegangen. Er hat seine erste eigene Wohnung bezogen, in der Nähe von Berlin. Und er sprüht Bilder auf Hauswände – und das ganz legal. Pascal Sturm macht bei der Firma Art-Efx in Potsdam eine Ausbildung zum Mediengestalter – Schwerpunkt ist die Gestaltung von Oberflächen, ob Hausfassaden, Innenwände oder Fahrzeuge.

„Wir erschaffen Räume, wir visualisieren Träume. Wir lassen verschwinden, wir heben hervor. Wir lassen Altes neu aussehen – und wenn nötig auch Neues alt“, heißt es auf der Internetseite der Firma. Die Mischung aus anspruchsvoller Kunst und hochwertigem Handwerk ist es, die den 19-Jährigen anspricht.

„Eigentlich hat meine Mutter mich darauf gebracht“, erzählt Pascal Sturm. Die Firma ist bundesweit tätig und hat vor einigen Jahren in Bassum eine Hausfassade gestaltet. „Das wär doch was für dich“, gab die Mama ihrem Sohn einen Wink. Der war gerade auf der Suche nach einem Schulpraktikumsplatz. Die Schule wollte sich nicht darauf einlassen. Der Firmensitz war zu weit weg. Pascal fand die Idee trotzdem klasse und machte in den darauffolgenden Sommerferien ein freiwilliges Praktikum. „Ich habe mich mit dem Team super verstanden. Es hat Spaß gemacht.“

In den darauffolgenden zwei Jahren hielt der Schüler Kontakt zu Art-Efx und bewarb sich nach seinem Fachabitur, das er an der Schule für Gestaltung in Diepholz ablegte, um einen Ausbildungsplatz.

Zeitgleich hatte er sich auch am Goethe-Theater in Bremen im Malsaal beworben. „Ich war in der engeren Auswahl, dann kam die Zusage von Art-Efx.“

„Kopieren ist nicht mein Ding“

Seit Oktober wohnt und arbeitet der 19-Jährige in Potsdam, kommt nur alle drei Wochen nach Hause. „Es ist anstrengender, als ich es mir vorgestellt habe“, sagt er. Die Arbeit fordere Körper und Geist. Am Objekt müsse er spontan entscheiden, da sei Konzentration gefordert. „Aber es macht unglaublich viel Spaß.“ Der junge Mann genießt es, sein Leben selbst zu gestalten. „Das ist für mich ein Stück Freiheit.“

Berlin, dort ist die Berufsschule, hat es ihm angetan. Er will unbedingt in die Hauptstadt ziehen. Noch hat er keine Wohnung gefunden. Berlin sei voll von Graffiti. „Ich entdecke jeden Tag neue Motive. Kopieren ist nicht mein Ding“, sagt Pascal. „Ich lass mich aber inspirieren.“ Entscheidend dabei sei weniger die Technik. „Ich muss die Idee verstehen, die hinter dem Motiv steckt.“

Die Arbeit mit der Sprühdose war für ihn relativ neu. „Klar, hatte ich das schon gemacht, aber nicht so oft. Es ist ein teures Hobby.“ Art-Efx setzt normalerweise sehr gute Spraykentnisse voraus. Bei Pascal hätten sie eine Ausnahme gemacht.

„Das Sprühen verlangt eine andere Technik als beim Malen mit Pinsel“, so Sturm. „Den Pinsel kannst du nach rechts oder links bewegen – die Spraydose aber ist gar nicht am Objekt. Die Distanz ist entscheidend.“

Und es komme auf das Zusammenspiel mit der Umgebung an – auf die Perspektive und die Lichtverhältnisse. „Dem Betrachter fallen Fehler erst auf, wenn es nicht passt“, sagt Sturm. Manchmal erlaube erst der Blick aus der Ferne, das Außenobjekt im Zusammenspiel mit der Umgebung zu verstehen.

Seine Ausbilder sind Vollprofis und haben jede Menge Tipps für den 19-Jährigen parat. „Ich merke, dass ich jeden Tag besser werde.“

Die Entwürfe entstehen am Computer, die Umsetzung erfolgt frei Hand. Über die Motive entscheiden die Kunden – nach Beratung mit den Künstlern. Am Ende entstehen Unikate.

Vor Kurzem war Pascal mit seinen Kollegen in Syke, um ein Trafohäuschen der Avacon zu gestalten. Auf 66 Quadratmetern sprühte das dreiköpfige Team die Wachendorfer Wassermühle, den Dorfstein, das Dorftor und jede Menge Rosen. In der Regel haben die Teams viele Zuschauer. Die staunen allein schon ob der mitgebrachten 200 Spraydosen.

Jüngstes Projekt des Bassumers ist ein 50 Meter langes Landschaftsmotiv. „Ich habe daran zwei Objekte gestaltet, ein Reh und einen Fuchs. Sie sind mir gut gelungen.“

Noch liegen etwas mehr als zwei Jahre Ausbildung vor dem 19-Jährigen. Und dann? „Mal gucken.“ Noch genießt er die Unabhängigkeit und das Leben in Berlin.