Rund 100 Strohballen in Bassum abgebrannt 

Zeitungszustellerin entdeckt Feuer

+ © Feuerwehr Bassum / Cordes Die Strohballen brannten in voller Ausdehnung. © Feuerwehr Bassum / Cordes

Bassum - Mehr als 100 Strohrundballen brannten am frühen Dienstagmorgen an der Gemeindestraße zwischen Dimhausen und Katenkamp in Bassum. Die Rundballen lagerten auf einer freien Ackerfläche und waren aus nicht bekannten Gründen in Brand geraten.

Eine Zeitungszustellerin hatte das Feuer gegen 4 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei in Syke mitteilte.

Nach der Sirenenalarmierung in Dimhausen, eilten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Dimhausen zur genannten Einsatzstelle. Einsatzleiter Volker Schorling erkannte schon bei der Anfahrt, dass die eigenen Kräfte nicht ausreichen werden, und ließ zusätzlich die Ortsfeuerwehr Nordwohlde alarmieren. Das berichtet Peter Cordes, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bassum.

„Zum Glück waren weder Mensch noch Tier in Gefahr", sagt Cordes. Daher konzentrierten sich die rund 50 Feuerwehrmitgliedern beider Ortsfeuerwehren mit fünf Einsatzfahrzeugen darauf, die Strohballen Stück für Stück zu löschen. Zunächst wurde dafür das Wasser aus zwei Tanklöschfahrzeugen genutzt. Währenddessen bauten die Einsatzkräfte eine Schlauchleitung zum nächsten Hydranten in Katenkamp auf.

Auch private Trecker und Radlader wurden für die Brandbekämpfung zur Verfügung gestellt, um schneller an das Feuer heranzukommen. Nach zweistündigem Löschangriff konnte der Einsatzleiter zunächst die Ortsfeuerwehr Nordwohlde zurück zum Standort schicken und die für den gesamten Tag vorgesehene Brandwache durch die Ortsfeuerwehr Dimhausen organisieren.

“Wenn das Stroh so eng zusammenliegt, bekommt man das Feuer nicht so schnell aus“, weiß Cordes. Daher behalten die Feuerwehrleute die Ballen auch noch am Dienstag im Blick und löschen einzelne Glutnester ab.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Polizei.



jom/dpa