Strohbrand in Döhren: Lange Löscharbeiten und Qualm über der B51

45 Ballen in Flammen

+ © Feuerwehr Neben der Feuerwehr war auch ein Radlader des Technischen Hilfswerks im Einsatz. © Feuerwehr

Ein Strohballenbrand nahe der Bundesstraße 51 hat am Sonntag die Feuerwehr für mehrere Stunden beschäftigt. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen und loderte bis in den Nachmittag immer wieder auf.