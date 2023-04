Schmackofatz am Maas-Parkplatz

Von: Ute Schiermeyer

Das Auge isst beim Streetfood mit. © Schiermeyer, Ute

Streetfood-Festival lockt Tausende Besucher nach Bassum

Modehaus Maas zum vierten Mal Ausrichter

25 verschiedene Stände

Überwiegend junges Publikum

Bassum –„Sucht euch schon mal die Soße aus“, fordert der „Kesselkünstler“ seine Gäste auf. Während er Chicken Wings zubereitet, haben die Wartenden die Wahl zwischen Honig-Chili-Mayo, Mango-Curry-Mayo und Cocktailsoße. „Super lecker“ lautet der Kommentar einer Bassumerin, die sich für die Mango-Variante entschieden hat. Aber ungewöhnliche Soßen waren nur einer von vielen Gründen, die vergangenen Samstag viele Menschen in die Bassumer Innenstadt gelockt haben – zum Streetfood-Festival.

In dichtem Gedränge schlenderten diese Menschen zwischen den Foodtrucks an der Alten Poststraße und der Sulinger Straße hin und her. Auf dem Parkplatz des Modehauses Maas waren Bierzeltgarnituren belegt mit genüsslich schlemmernden Gästen. Überall dort blickte man in durchweg zufriedene Gesichter. Auch die vierte Auflage dieses Events war, gemessen an dem Zuspruch der Besucher, wieder ein voller Erfolg.

Viele Familen und junge Menschen hat es am Samstag nach Bassum zum Streetfood-Festival gezogen. © Ute Schiermeyer

Das fand zum Beispiel eine Gruppe junger Männer aus Weyhe. Dennis, Nils und die beiden Marcels probierten sich durch die kulinarische Vielfalt des Bassumer Streetfood-Festivals. „Wir hatten schon Pulled-Pork-Burger, Mac and Cheese und auch Juicy Chicken. Bisher war alles sehr lecker“, erzählt Marcel. „Und gleich gibt’s noch Crêpes“, waren sich die jungen Männer einig. „Das Streetfood-Festival ist unbedingt weiterzuempfehlen. Endlich ist mal wieder was los und man kommt mal raus aus dem Alltag“, fand einer der jungen Männer, der zudem noch die moderaten Preise des im Mittelpunkt des Maas-Parkplatzes aufgebauten Getränkewagens lobte.

Eine Gruppe junger Frauen aus dem Südkreis benutzte eine andere Strategie, um sich durch das reichhaltige Angebot der 25 verschiedenen Stände zu wursteln. Da jede einen anderen Geschmack habe, hatte auch jede der Frauen etwas anderes auf der Hand, als diese zum Imbiss zusammenstanden. „Wir haben hier einen Treffpunkt zum Essen ausgemacht und uns dann jede etwas anderes geholt“, berichteten sie beim Essen.

Diese Frauen probierten sich durch das Angebot. © Schiermeyer, Ute

Zur Wahl standen am Karsamstag viele Burger-Variationen, Gegrilltes aus dem Smoker, Pizza, Corn Dogs, Kibbeling, klassische Bratwurst und die abermals in Bassum äußerst beliebten Burritos. Viele Foodtrucks boten auch vegetarische Gerichte an. Für Liebhaber von süßen Speisen gab es duftende Waffeln, Crêpes und eine klassische Mandel- und Süßigkeitenbude. Auch der Appetit auf Eis ließ sich an diesem frühlinghaftem Nachmittag problemlos stillen.

Das Streetfood-Festival zog überwiegend junges Publikum und Familien aus der Region nach Bassum Lena Kunst zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz. „Schon im Vorfeld hatten mehr als 700 Leute bei Facebook auf „Ich nehme teil“ geklickt“, erklärte die Eventmanagerin des Modehauses Maas, das das Fest zum bereits vierten Mal ausrichtete.

Letztlich seien es mehrere Tausend Menschen gewesen, die sich am Karsamstag durch die kulinarische Vielfalt der insgesamt 25 unterschiedlichen Foodtrucks probierten – oder es zumindest versuchten. Denn nicht immer reichte der Platz im Magen für mehrere Experimente. Zum Beispiel bei der eingangs erwähnten Bassumerin mit der Mango-Curry-Mayo: „Leider ist man nach einer Portion schon fast satt. Die Portionen könnten etwas kleiner sein, dann könnte man mehr probieren.“