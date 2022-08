Straßenmeisterei Bassum ist im Einsatz für die Verkehrssicherheit

Von: Anika Seebacher

Für die Verkehrssicherheit: Im Sommer ist die Straßenmeisterei Bassum unter anderem mit Ausästungsarbeiten beschäftigt.... © NLSTBV-NI

Für Hunderte Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraße ist die Straßenmeisterei verantwortlich. Die Mitarbeiter wünschen sich einen neutraleren Dialog mit Autofahrern und Bürgern.

Bassum – Sie sorgen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, stellen Schilder auf, kontrollieren Brücken und pflegen den Seitenraum. Bei Hitze oder Kälte, am Tag und in der Nacht – die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Bassum sind im Einsatz, wenn es um die Verkehrssicherheit in ihrem Zuständigkeitsgebiet geht.

Dabei reicht das Einzugsgebiet von Bremen bis Sulingen sowie in der Ost-West-Ausrichtung vom Landkreis Vechta bis einschließlich zur Samtgemeinde Schwaförden. Insgesamt fünf Straßenmeistereien sind im Geschäftsbereich Nienburg, der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, angesiedelt. „Unser Aufgabengebiet ist vielfältig und bezieht sich stets auf den fließenden Verkehr“, stellt Sonja Stuwe vor. Sie leitet seit knapp zwölf Jahren die Straßenmeisterei in Bassum, wo insgesamt 26 Beschäftigte täglich ihrer Arbeit nachgehen: Neben den sechs Büromitarbeitern gibt es 20 Straßenanwärter im Außendienst, davon vier Auszubildende, sowie einen Schlosser, der für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge verantwortlich zeichnet. Bei einigen Arbeiten werden externe Dienstleister beauftragt, um das Pensum bewältigen zu können. „Unsere Ressourcen sind nämlich begrenzt“, sagt Lisa Hustedt, seit Kurzem verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Im Fuhrpark der Straßenmeisterei werden ihr zufolge alle Geräte maximal ausgelastet. „Die Grundfahrzeuge werden je nach Bedarf umgerüstet und sind flexibel einsetzbar.“

Im Winter steht die Straßenräumung an. © Privat

Zur Haupttätigkeit der Mitarbeiter sagt Stuwe: „Es geht immer um die Sicherstellung der Verkehrssicherheit und nicht um Schönheit.“ Dieser Aspekt ist der Leiterin besonders wichtig, denn häufig würden die Mitarbeiter aus diesem Grund kritisiert. So werde etwa die Bankette auf einer Breite von 1,20 Meter gemäht, um die Leitpfosten freizulegen „und nicht, weil kurzes Gras besser aussieht“. „Es ist leider schwierig, den Leuten den Hintergrund unserer Tätigkeiten zu erklären“, bedauert die Leiterin der Bassumer Straßenmeisterei und Lisa Hustedt ergänzt: „Wir halten uns stets an die Vorgaben, wenn wir etwa Bäume beschneiden. Wir haben ja nichts gegen die Natur, aber Verkehrszeichen müssen sichtbar sein.“

Im Jahresverlauf fallen den Frauen zufolge verschiedene Aufgaben an, wobei am Ende ein Kreislauf entstehe. „Wenn eine Maßnahme abgeschlossen ist, bereiten wir uns auf die nächste vor“, sagt Hustedt. So gehören neben den Mäharbeiten auch Brückenkontrollen und -reinigungen sowie Müllsammlung und die Kontrolle der Winterdienstgeräte zu den wiederkehrenden Arbeiten im Frühjahr. Im Sommer sind weiter Mäharbeiten entlang der Straßen erforderlich. Hinzu kommen Baumkontrollen. „Im Herbst werden Gräben gereinigt, Durchlässe gespült und die Fahrbahnen vom Laub befreit“, zählt Sonja Stuwe auf. Im Winter stehe das Streuen im Vordergrund. Aber auch weitere Schnittarbeiten werden in der kalten Jahreszeit vorgenommen.

Erster Ansprechpartner für Feuerwehr und Polizei nach Unfällen

„Neben planbaren Dingen kommen unvorhergesehene Ereignisse hinzu, bei denen wir tätig werden“, sagt Lisa Hustedt. „Wir sind der erste Ansprechpartner für die Polizei und Feuerwehren, wenn nach Unfällen eine Vollsperrung errichtet werden oder die Fahrbahn gereinigt werden muss“, erklärt sie den Unfalldienst, der rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für die Einsatzkräfte erreichbar ist. Dabei werde deutlich, welcher Gefahr sich die Straßenwärter regelmäßig aussetzen. „Der Einsatz im Straßenverkehr ist immer mit Risiko und somit auch Angst verbunden“, so Stuwe. Dafür gebe es regelmäßige Schulungen, Fahrsicherheitsprüfungen und Erste-Hilfe-Kurse. „Es ist nicht nur eine körperlich schwere Arbeit, sondern auch eine psychische Belastung“, weiß auch Lisa Hustedt und spricht allen Verantwortlichen ihren Respekt aus. Der Einsatz der Straßenmeistereien werde aber von vielen Menschen kaum wahrgenommen oder gar falsch bewertet. „Die Arbeiter in den orangefarbenen Kleidungen werden häufig angesprochen. Aber nicht immer im netten Tonfall“, erläutert die Öffentlichkeitsbeauftragte. Auf der einen Seite gebe es neugierige Nachfragen, selten auch Lob. Aber häufig berichteten die Arbeiter von Beschimpfungen oder Behinderungen ihrer Arbeit. So sei es keine Seltenheit, dass die Fahrzeuge, die bei langsamen Fahrten die Straßen kontrollieren, erbost angehupt werden. „Aber nur bei langsamer Geschwindigkeit fallen Schäden auf und können umgehend behoben werden“, erklärt Hustedt. Sie wünscht sich einen neutralen Dialog, „denn wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen“.

Arbeitsaufwand durch Extremwetterereignisse verändert

Durch die veränderte Witterung mit immer mehr Extremwetterereignissen habe sich auch der Arbeitsaufwand für die Straßenmeisterei in den vergangenen Jahren verändert. „Durch die Hitze und zahlreichen Stürme werden die Bäume stark belastet. Deshalb müssen wir sie engmaschig kontrollieren“, nennt Sonja Stuwe ein Beispiel für die Umstellung. „Die Verkehrssicherheit geht immer vor“, unterstreicht sie und erklärt, dass die Straßenwärter kein Hitze- oder eisfrei kennen. Darüber hinaus dürfe die Arbeit der Straßenmeisterei nicht mit den Aufgaben des städtischen Bauhofs verwechselt werden, betont Lisa Hustedt. Denn letztgenannter kümmere sich um die Straßen und Anlagen der Kommune, die Straßenmeisterei um die übergeordneten Verkehrswege. In Niedersachsen gibt es insgesamt 56 Straßenmeistereien, die dem jeweiligen regionalen Geschäftsbereich der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zugeordnet sind.

Interessierte, vor allem auch Frauen, können sich jederzeit bei den Straßenmeistereien in ihrer Nähe melden. „Es ist zwar noch immer ein männerdominierter Berufszweig, aber wir sind offen für alle“, wirbt Sonja Stuwe für die Arbeit der Behörde, für die ihr zufolge Lust an Arbeiten im Freien sowie Begeisterung für Maschinen von Vorteil sind.