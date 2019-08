Mit strahlendem Lächeln in die neue Schule

Bassum - Von Luka Spahr. Eine etwas andere Schultüte gab es Mittwochnachmittag für Neele Neumann, Finn Petersen und Fiete Stüttgen. Die drei gehen nicht nur ab nächster Woche in die erste Klasse der Grundschule, sie haben auch bei einem Wettbewerb der Zahnärztekammer Niedersachsen gewonnen. Pünktlich zum Schulbeginn gab es für sie eine zahngesunde Schultüte. Darin befinden sich statt Süßigkeiten und anderen Zuckerbomben unter anderem Bücher, Taschenlampen, Haarspangen, Seifenblasen oder ein kleines Taschengeld.

Zusammengestellt wurden die Tüten von der Jugendzahnpflegereferentin des Landkreises Diepholz, Silvia Tschöpe. Bei einigen Kindern gebe es nach wie vor viel Karries, erläutert die Zahnärztin die Hintergründe der Aktion. Viele Schulanfänger hätten bereits erste bleibende Zähne, bei denen eine gute Pflege besonders wichtig sei. Deswegen wurde am Kindergarten Sudwalde von Neele und Fiete sowie in den Startunterlagen von Finns neuer Schule in Varrel für die Aktion geworben. Um teilzunehmen, gestalteten die Kinder eigene Bilder und Postkarten. Die Siegerauswahl traf Silvia Tschöpes Tochter.

HINTERGRUND

Das Projekt Die Verlosungsaktion Zahngesunde Schultüte wird jährlich von der Zahnärztekammer Niedersachsen veranstaltet, um angehende Schulkinder und ihre Eltern auf eine gesunde, zahnschonenende Ernährung und die richtige Zahnpflege hinzuweisen. Die Schüler schicken dazu Postkarten an die Ärztekammer, die diese dann an Zahnärzte aus der Region weiterleitet. Diese bekommen ein Budget zugeteilt, von dem sie Schultüten zusammenstellen können.