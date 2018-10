Strahlende Sonne zum Herbstfest

Bassum - Von Mara Schaffer. Das Highlight des diesjährigen Herbstfestes im Kindergarten „Kinderreich“ am Samstag war ganz sicher das neue Spielzeug: Die Kleinen konnten draußen im Garten eine Wackelbrücke einweihen, die als zusätzlicher Anlass für das Fest diente.

Während die Kinder spielten, konnten sich die Eltern informieren. Zum ersten Mal bietet die Kita eine Schatzsuche an – ein Elternprogramm, das sich über sechs Treffen erstreckt. „Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr Kind aufbauen können, wenn es etwas nicht geschafft hat. Oder auch, wie man in Konfliktsituationen am besten handelt“, hieß es vom Kita-Team. Die Eltern könnten sich dabei austauschen, aber immer selbst entscheiden, wie viel sie aktiv beitragen wollen.

Darüber hinaus konnten die Eltern einiges über Sprache lernen. Wie kann man sie am besten vermitteln? Welche Rolle spielen Mimik und Gestik? Diese und weitere Fragen konnten die Mitarbeiterinnen beantworten.

Draußen lieferten sich die Erziehungsberechtigen ein Wettrennen, bei dem sie ihre Kinder quasi um das Haus jagten. Drinnen wurden Drachen gebastelt, Kinder geschminkt und Waffeln verputzt.

„Es freut mich, dass man viele Ehemalige wiedersieht. Aber auch Kinder und Eltern, die Sehnsucht nach unserem Kindergarten haben“, sagte Kindergartenleiterin Hannelore Roitsch-Schröder. Sie freue sich auch immer wieder darüber, neue Leute kennenzulernen, die sich umsehen und erkunden wollen.

Ob nun das gute Wetter oder die Angebote ausschlaggebend waren: Das diesjährige Herbstfest würde super angenommen, so Roitsch-Schröder. „Wir sind total zufrieden.“