Ort der Stille in der Stiftskirche

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Vor hunderten von Jahren suchten die Damen des Stifts Bassum den quadratischen Raum mit der hohen, gewölbten Decke vermutlich mehrmals täglich auf, um zu beten, zu meditieren, sich zu besinnen. Der Altar, der dort stand, war Johannes dem Täufer geweiht. Die Bassumer Bürger hatten hingegen keinen Zutritt. Es herrschte eine gewisse Distanz zwischen der religiösen Gemeinschaft und dem Rest des Ortes. Heute, im 21. Jahrhundert, soll der Raum seine Funktion wieder aufnehmen. Aber offen ist er dann für jedermann, der die Ruhe, die Stille, den stummen Dialog mit sich und Gott sucht.

Das ist der Wunsch von Pastorin Ines-Maria Kuschmann. Sie steht in der Kleinen Kapelle, die im westlichen Teil der Stiftskirche untergebracht ist. „Als ich kam, war das eine Abstellkammer“, erinnert sie sich. Seitdem hat sich viel getan. Der Raum ist freigeräumt und gekalkt worden. 2013 kamen neue Fenster.

Immer mal wieder gab es Versuche, die Kapelle aus ihrem Dämmerschlaf zu holen. „Wir haben Andachten angeboten oder Kunstobjekte ausgestellt“, so Kuschmann. Aber nun soll der Raum durchgehend nutzbar werden. Und zwar im Sinne seiner eigentlichen Bestimmung als Rückzugsort, Raum der Stille und zum Meditieren. „Wir möchten ihn täglich für ein paar Stunden öffnen“, so Kuschmann. Jeder sei willkommen, egal, welcher Konfession er angehöre.

Vor zwei Jahren wurde die Idee geboren und fand Anklang. Bassumer Bürger spendeten, und die Landeskirche gab einen Zuschuss. Von dem Geld wurde Holztischler Henning Lange aus Großenkneten beauftragt, die Inneneinrichtung zu gestalten. „Wir wünschten uns schlichte Möbel, um den Raum nicht zu überfrachten und den Blick abzulenken, der ja nach innen gehen soll“, erklärt die Pastorin.

Deswegen fertigt Lange in seiner Werkstatt nun vier einfache Holzbänke unterschiedlicher Größe aus Eiche, die leicht verstellt werden können. In die vordere Kante werden Worte eingelassen, die als Anregungen dienen sollen, sich zu sammeln. Was dort steht, wird noch nicht verraten. Zudem baut er einen Altartisch und ein Holzkreuz. Es kommt auch ein Kerzenständer in die Kapelle, damit die Leute eine Kerze entzünden können. „Vielen ist das ein Bedürfnis“, weiß Kuschmann. Auch ein Pult soll Einzug halten, auf dem eventuell ein Buch ausgelegt wird, in dem die Besucher Anregungen und Wünsche hineinschreiben können.

Der Handwerker selbst war vom ersten Moment an „fasziniert“ von der Kapelle. „Sie hat mich gleich beeindruckt“, sagt Lange. Auch Ulrike Schink, Kapitularin des Stifts, hat durch ihre Kunstprojekte schon viele Stunden in der Kleinen Kapelle zugebracht und schwärmt von dem Raum, in dem sie sich „immer total wohlgefühlt“ habe. Er sei durch seine Architektur eine Art „heilender Raum“.

Schon bald sollen auch die Bassumer in den Genuss kommen. Am 1. Advent wird die Kapelle offiziell eröffnet. „Wir werden beim Bassumer Advent die Besucher einladen, sich die Kapelle anzuschauen“, sagt Kuschmann. Andachten wird es am 6., 13. und 21. Dezember geben.

Aber die Kirchengemeinde hat noch andere Ideen. „Wir können uns vorstellen, den Raum für verschiedene Gruppen zugänglich zu machen, beispielsweise für Hospiz, Konfirmanden oder kleine meditative Veranstaltungen“, sagt Schink. Wichtig sei bei all diesen Zusammenkünften, dass das Besinnliche, Spirituelle, das Zur-Ruhe-Kommen im Mittelpunkt stünden. „Es soll ein niedrigschwelliges Angebot sein, auch für Menschen, die sonst mit der Kirche wenig am Hut haben, einfach mal einzutreten“, sagt Kuschmann. Es ist eben nicht mehr wie zur Zeit der Stiftsdamen. „Die Kirche soll sich der Gesellschaft öffnen.“