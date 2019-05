Stelle di Notte: Sternstunde der Akrobatik

700 Gäste an der Freudenburg

+ © Jantje Ehlers Marcello Monaco (r.) begrüßt mit Herrn Konrad zusammen die Gäste im Park der Freudenburg. © Jantje Ehlers

Bassum – Bei der zauberhaften Variete-Nacht Stelle di Notte ließen sich rund 700 Gäste an der Freudenburg in eine faszinierende Welt entführen, geprägt von atemberaubender Akrobatik, heiterem Humor sowie schrägem Witz – und ganz im Zeichen von Europa, wie Daniela Franzen mit ihren jungen Stelzinas in blau-gelben Kostümen bewies.