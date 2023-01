Sternsinger erhalten in Twistringen ermutigende Worte mit auf den Weg

Von: Sabine Nölker

Teilen

Die St.-Anna-Kirche war bunt während der Aussendungsfeier, der auf viele Eltern beiwohnten. © Sabine Nölker

Hunderte Sternsinger sind am Wochenende an vielen Häusern in Twistringen und Bassum zu Gast gewesen. Sie spenden Segen und sammeln Spenden.

Twistringen – Rund 180 Kinder und Jugendliche machten sich am Wochenende in Twistringen auf den Weg, um als Sternsinger den Segen in die Häuer zu bringen und Spenden für Kinder weltweit zu sammeln. Auch in Bassum und Marhorst sowie den Twistringer Ortschaften gingen Gruppen von Haus zu Haus. „Danke, dass ihr mitmacht, ihr seht toll aus!“, freute sich Dechant Joachim Kieslich am Samstag während der Aussendungsfeier in der St.-Anna-Kirche.

Jahresmotto des Sternsingens richtet Hauptaugenmerk auf Indonesien

Seit Jahrzehnten ist es eine liebgewordene Tradition, dass die Mädchen und Jungen der Stadt am Wochenende um Heilige Drei Könige an der Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks teilnehmen. „Wir freuen uns, dass ihr mitmacht und die Freude über die Geburt Jesu verkündet“, dankte der Dechant weiter.

Um die vielen Beteiligten in den Blick zu bekommen, braucht es einen Blick von der Empore der St.-Anna-Kirche. © Nölker, Sabine

Und auch Anke Lührsen vom Vorbereitungsteam war voll des Lobes. „Es hat viel Spaß gemacht mit euch“, so die 50-Jährige. „Ich freue mich, dass wir zu allen Häusern gehen können.“ Denn durch Corona war das in den letzten zwei Jahren nicht möglich. „Denkt daran, dass wenn die Mensch zu euch unfreundlich sind, lächelt und geht.“ Die Mädchen und Jungen würden sich für Kinder einsetzten, denen es ganz, ganz schlecht geht. Und auch wenn es in diesem Jahr noch nicht erlaubt ist, in die Häuser zu gehen, „so könntet ihr es mit Maske tun, wenn man euch darum bittet“.

Der Samstag sei anstrengend, da es viele Häuser im Stadtgebiet zu besuchen gelte. „Aber ihr schafft das, da bin ich mir ganz sicher“, endete Anke Lührsen. Alsbald machten sich die Kinder und Jugendlichen mit den Segenssprüchen, der Kreide und den Segenswünschen auf den Weg. In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Wie viele Spenden am Ende zusammengekommen sind, weiß man im Laufe der Woche. Auch, ob der Rekord gebrochen wurde.

Die Eltern unterstützen die Sternsinger in Twistringen fleißig

Auch die Marhorster Kinder machten sich am Sonntag auf den Weg. Nicht nur durch ihre Ortschaft, sondern auch durch Heiligenloh, Natenstedt, Lerchenhausen und Rüssen. Nach dem Aussendungsgottesdienst in der St.-Marien-Kirche hatten die sieben Gruppen lange Wege vor sich. Doch ebenso wie in Bassum, nahmen sie diese gerne auf sich.

Die Sternsinger tragen die Fürbitten in der St.-Anna-Kirche vor. © Nölker, Sabine

Dechant Kieslich sowie die Vorbereitungsteams aller Orte dankten nicht nur den Mädchen und Jungen, sondern auch den Eltern für ihre Unterstützung. Ob als Fahrdienst, als Näherinnen der Kleidung oder fürs Einüben der Texte. Oder aber auch wie in Twistringen bei einer Gruppe, als Gruppenleiter, da einer fehlte. „Wir Eltern wechseln uns ab, die Kinder zu begleiten“, so Sebastian Mohschüring. „Die Kids wollten so gerne mitmachen, da unterstützen wir doch gerne.“

20*C+M+B+23 – Christus Mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus, dieser Segen steht dank der Mädchen und Jungen nun über vielen Türen in Bassum, Twistringen und deren Ortschaften.