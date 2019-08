Die Sternschnuppen fallen - Perseiden erreichen ihren Höhepunkt

Die Sternschnuppen der Perseiden (Bildmitte) am Nachthimmel in der Nähe von Nettersheim in der Eifel.

Wer einen Wunsch hegt, sollte ganz früh am Morgen in den Himmel schauen: Sternschnuppen, seit jeher Symbolträger für Wünsche, sind zurzeit deutlich öfter zu erwarten als zu anderen Zeiten im Jahr. Die Perseiden, die Tränen des Laurentius, erreichen um den 12. August ihren Höhepunkt. Harald Blumhoff, seit 55 Jahren mit den Sternen vertraut, erklärt ihren Ursprung.

Bassum – Harald Blumhoff aus Bassum-Bünte weiß, wie die Sterne stehen. Der 68-jährige Pädagoge (Mathematik und Physik) hat seit seinem 13. Lebensjahr brennendes Interesse an der Astronomie, der Sternenkunde. 1988 hat er eine Astro-AG gegründet, die sich seitdem bei ihm Zuhause trifft. Bis zu 15 Interessierte kommen – immer am Montag vor Neumond um 19.30 Uhr. „Weil der Mond dann nicht zu sehen ist“, erklärt Blumhoff das Datum. Denn dann ist die Sternenbeobachtung besonders gut möglich.

Unabhängig davon lässt sich zurzeit – mit ein bisschen Glück – ein besonderes Himmelsschauspiel beobachten: Sternschnuppen, die seit jeher als Symbolträger für Wünsche gelten. Fällt eine Sternschnuppe, gehen sie in Erfüllung, heißt es. Zur Zeit sind es die Perseiden, die dieses Schauspiel prägen. Im Volksmund werden sie die Tränen des Laurentius genannt, weil die Kirche am 10. August an den Märtyrer Laurentius erinnert. Er starb der Legende nach auf einem glühenden Rost.

+ Harald Blumhoff © Seidel Harald Blumhoff verlässt sich lieber auf wissenschaftliche Fakten. Und verweist auf Erik Wischnewski, den Autor des Fachbuches „Astronomie in Theorie und Praxis“, der die Sichtbarkeit der Perseiden vom 17. Juli bis zum 24. August datiert. Das Maximum ist demnach am 13. August erreicht. Dann sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten – als Folge eines Meteorstroms.

„Das ist ein ganz natürliches Phänomen“, erklärt Blumhoff – und verweist auf Überbleibsel aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems: Kometen, die im sogenannten Kuiper-Trümmergürtel um die Sonne kreisen. „Meistens sind es Objekte, die zu einem großen Teil aus Eis bestehen“, weiß der Astronom: „Kometen sind so etwas wie verschmutzte Schneebälle.“ Die darin enthaltenen Partikel sind mehrere Millimeter oder Zentimeter groß.

Kommen diese Kometen auf ihrer Umlaufbahn der Sonne zu nahe, schmilzt an dieser Stelle das Eis und Gas tritt aus – die Partikel – kleine Meteoroide – werden freigesetzt und verglühen in der Erdatmosphäre. „Das Leuchtende ist ionisiertes Gas, das sie umgibt“, erklärt der 68-Jährige die Erscheinung der Sternschnuppen.

Bei den Perseiden ist es der Komet 109P/Swift-Tuttle, der auf seiner Umlaufbahn Meteoroide freisetzt. Sie treffen mit 58 Kilometern pro Sekunde (!) auf die Erdatmosphäre und verglühen. Es wirken Geschwindigkeiten, die sich Laien kaum vorstellen können: „Die Erde ist auf ihrer Bahn um die Sonne mit 100.000 Stundenkilometern unterwegs“, erklärt Harald Blumhoff – und fügt schmunzelnd hinzu: „Man merkt keinen Fahrtwind.“ 109P/Swift-Tuttle komme der Erde mit 200.000 Stundenkilometern entgegen.

„Das Interesse an Kometen ist groß“, weiß der 68-Jährige. Denn sie bestehen aus dem Urmaterial, aus dem sich die Planeten entwickelt haben – also auch die Erde: „Kometen sind wie ein Geschichtsbuch des Sonnensystems.“ In den 4,5 Milliarden Jahren seit Bestehen dieses Systems hätten sie sich kaum verändert.

Was fasziniert den Lehrer, der seit drei Jahren im Ruhestand ist, an der Astronomie? „Sternegucken ist wie am Meer stehen. Man schaut in die Unendlichkeit und besinnt sich auf seine eigene Bedeutung. Das erdet.“ Andererseits möchte Blumhoff „ein Gefühl für die Realität haben, für die natürliche Umwelt und die Naturbeobachtung“. Der 68-Jährige will es genau wissen, ist bekennender „Wissenschafts-Fan“. Denn die wissenschaftliche Methode sei demokratisch.

„Die Astronomie und alle Naturwissenschaften kommunizieren sehr viel“, blickt Blumhoff auf Veröffentlichungen, Experimente und daraus resultierende, für alle belegbare Erkenntnisse. Denn bewiesen ist erst, was sich mehrfach bestätigt hat.

„Andere Methoden haben wir nicht“, sagt der Physiker und Mathematiker. „Alle Naturgesetze sind so lange gültig, bis man einen Gegenbeweis gefunden hat – oder zumindest modifiziert hat.“ Blumhoff weiß: „Beurteilen, bewerten und einordnen müssen wir das alles selbst.“ In dem Wissen, dass das Verstehen begrenzt sei, „weil unser Verstand und unsere Sprache begrenzt sind“.

Denn: „Beides hat sich entwickelt aufgrund von Umweltbedingungen auf unserer Planetenoberfläche“, stellt der Astronom fest – in der Erkenntnis: „Ob die Wirklichkeit wirklich aus dem besteht, was wir sehen und mit unseren Sinnen nachvollziehen können: Das wird immer die Frage bleiben.“

Antworten in den Sternen suchen dagegen die Astrologen – per Horoskop. Was hält der Astronom davon? „Gar nichts“, antwortet Blumhoff und nennt ein Beispiel: „Die Sternbilder sind vor 2.000 Jahren festgelegt worden. Aber der Frühlingspunkt hat sich seitdem verschoben.“ Und damit die traditionelle Sternzeichen-Einteilung. Das könne man bei der Beobachtung der Sternbilder kurz nach Sonnenuntergang feststellen. „Wer Sternzeichen Krebs ist, der ist eigentlich Zwilling, und wer Löwe ist, eigentlich Krebs.“ Diese Verschiebung gelte für alle Sternzeichen.

Hintergrund

Immer wieder verwechseln Laien drei wichtige Begriffe der Astronomie, die Harald Blumhoff – seit 55 Jahren mit den Sternen vertraut – noch einmal genau erklärt: Ein Meteoroid ist ein Objekt, das sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne im Weltall befindet. Ein Meteor wiederum ist eine atmosphärisch bedingte Leuchterscheinung. Ein Meteorit befindet sich bereits auf der Erde. Solche Einschläge gab es auch schon in Deutschland. Fachleute nennen 49 offiziell anerkannte Funde – den jüngsten 2017 in Cloppenburg.