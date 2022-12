Sterben kostet Geld, Tod bedeutet Aufwand

Von: Sigi Schritt

Der Bassumer Friedhof hat 9500 Grabstellen. © Sigi Schritt

Neue Broschüre der Kirchengemeinde gibt Auskunft: So können Verstorbene beerdigt werden.

Bassum – Abschiede, so schmerzhaft sie auch sein mögen, gehören zum Leben. Für die Kirchengemeinde Bassum ist das Thema Tod und Friedhof stets präsent. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer wieder an die Kirchengemeinde gerichtet wird, lautet: Wie kann ein Verstorbener bestattet werden? Antworten gibt es in einem neuen Flyer.

Georg Vogt ist im Kirchenvorstand Vorsitzender des Kirchenausschusses. Der 69-Jährige äußert viel Verständnis für die Menschen, die diese Frage stellen. „Für einen Außenstehenden sind die verschiedenen Grabarten undurchsichtig gewesen“, sagt er. Das sei der Ausgangspunkt dafür gewesen, die Mini-Broschüre zu entwickeln.

„Früher gab es nur eine Sargbestattung auf dem Friedhof in Bassum. Dann folgte die Urnenbestattung“, erklärt der 69-Jährige. Aufklärung tut allein deshalb Not, weil die Sargbestattung immer weiter an Bedeutung verliere. Dazu nennt Vogt ein Zahlenbeispiel. Im Jahr 2000 war das Verhältnis Sarg- zur Urnenbestattung 140 zu 11. Im vergangenen Jahr betrug es 69 zu 60. Die traditionelle Sargbestattung läuft laut Vogt nicht deshalb aus, weil es die Bevölkerung nicht will, sondern weil die Kinder das Grab nicht pflegen wollen oder können. Die Kirchengemeinde habe darauf reagiert.

Angehörige können oft Grabpflege nicht übernehmen

Diese Broschüre klärt über Bestattungsorte auf: Was zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Reihengrab, einem Wahlgrab und einer Urnenwahlgrabstätte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Rasen-, die Partner- sowie die Baum-Reihengrabstätte und die Baum-Partnergrabstätte. Verwirrt? Die Kirchengemeinde erklärt die Begriffe in der Broschüre.

Bei einer Reihengrabstätte für Sarg und Urnen-Bestattungen wird das Grab von der Friedhofsverwaltung vergeben. Das heißt: Die Lage des Grabes ist nicht frei wählbar. Die Vergabe erfolgt erst im Sterbefall. Es ist kostengünstiger als ein Wahlgrab.

Beim Wahlgrab ist die Lage aus der Menge der vorhandenen Stellen frei wählbar. Die Kirchengemeinde vergibt es als Einzel-, Doppel- oder Mehrfachgrab und kann als Familiengrabstätte genutzt werden. Eine Verlängerung nach Ablauf des Nutzungsrechts von 30 Jahren ist um weitere 5 bis 30 Jahre möglich. Eine Vergabe und ein Vorauserwerb sind zu Lebzeiten möglich.

Angebot reicht vom Urnengrab bis Baum-Reihengrabstätten

Die Kirchengemeinde vergibt Urnenwahlgrabstätten mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Urne beigesetzt werden. Eine Verlängerung des Nutzungsrechts ist ebenfalls möglich. Die Urnenwahlgrabstätte kann als Familiengrabstätte deshalb dienen, weil mehrere Urnenbestattungen möglich sind. Diese drei Gräberarten werden durch Nutzungsberechtigte gepflegt.

Was gibt es noch für Möglichkeiten, Angehörige würdevoll zu bestatten? Sowohl für Särge als auch für Urnen gibt es Rasen- und Partnergrabstätten. Der Name Rasengrabstätte verrät es: Die Grabstellen sind im Rasen eingebettet und werden der Reihe nach belegt. Das Nutzungsrecht besteht 30 Jahre. Zum Gedenken wird eine Namenstafel angebracht. Die genaue Lage ist nicht ersichtlich. Blumen dürfen nur an den vorhandenen Stellen abgelegt werden.

Bei der Partnergrabstätte werden stets zwei Stellen vergeben. Die Bestattungen erfolgen im Rasen der Reihe nach. Hinter dem Rasenareal liegt ein Pflanzstreifen. In diesem gibt es einen Ort, wo Grabschmuck abgelegt werden kann. Ein Grabstein mit Vor- und Zunamen sowie mit Geburts- und Sterbedatum ist möglich.

Die Kirchengemeinde Bassum hat sich mit dem Thema Tod und Friedhof beschäftigt. Georg Vogt ist Vorsitzender des Kirchenausschusses und zeigt die neuen Broschüren, die die Kirchengemeinde herausgebracht hat. Neben Bestattungsarten gibt es unter anderem Infos zu Gebühren. © Sigi Schritt

Ebenfalls möglich: Urnen in einer Baum-Reihengrabstätte oder in einer Baum-Partnergrabstätte zu setzen. Die Baum-Reihengrabstätte für Urnen sind laut der Broschüre einem bestimmten Baum zugeordnet. Die Bestattungen erfolgen der Reihe nach im Pflanzbeet. Zum Gedenken wird ein Liegestein mit Vor- und Zuname sowie mit Geburts- und Sterbedatum platziert. Ein Gestaltungsrecht gibt es nicht. Ebenso wenig ist es möglich, das Nutzungsrecht zu verlängern. Die Baum-Partnergrabstätte wird mit zwei Grabstellen vergeben. Der Vorauserwerb ist zu Lebzeiten möglich. Die letzten vier Bestattungsmöglichkeiten sehen vor, dass das Friedhofspersonal die Stätten pflegt.

Neben dieser Broschüre über Bestattungsmöglichkeiten gibt es in einer weiteren das dazugehörige Regelwerk: die Friedhofsordnung samt Gebührenordnung. Sterben, und das wird klar, kostet Geld und bedeutet Aufwand. So kostet eine Rasenreihengrabstätte für Särge für 30 Jahre samt Rasenpflege 2150 Euro, eine Reihengrabstätte für Personen über fünf Jahren dagegen 400 Euro.