Schülerinnen eröffnen als Stelzenläufer die Stelle di Notte der Piazzetta

Ein Zeichen für Europa

+ © Luka Spahr In nur zwei Wochen um rund 30 Zentimeter gewachsen (v.l.): Emely, Mirjam, Daniela Franzen, Ann-Kathrin und Kaela. © Luka Spahr

Bassum - Von Luka Spahr. „Kann es sein, dass wir alles mit Gaffer machen?“, fragt Ann-Kathrin und muss lachen. „Mit Gaffer und Kabelbindern“, fügt Daniela grinsend hinzu. Sätze wie sie in einem Horrorfilm oder unter nicht ganz so professionellen Bauarbeitern fallen könnten. Doch in der Bassumer Freudenburg geht es an diesem Donnerstagnachmittag um etwas komplett anderes. Es geht um Stelzen und darum, wie sich diese am besten am Bein befestigen lassen. Mirjam, Kaela, Emely und Ann-Kathrin werden am Samstag das Varieté-Programm im Rahmen der Piazzetta eröffnen. Daniela Franzen und Marcello Monaco machen dazu einen Crash-Kurs im Stelzenlaufen mit ihnen.