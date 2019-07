Steinbrechanlage statt Wald: Kreistag stimmt für Rodung in Hemsloh

Und gegen digitale Bürgerbeteiligung

+ © Melanie R uss Für Hemsloh heißt es in Zukunft: weniger Wald, mehr Steinbrechanlage. © Melanie R uss

Bassum - „Die Welt ist im Wandel. Wir leben in der Zeit des digitalen Wandels.“ Mit diesen Worten brachte Andreas-Dieter Iloff am Dienstagnachmittag einen Antrag der AfD-Fraktion zur E-Partizipation in die umfangreiche Sitzung des Kreistags ein. Neben vielen der insgesamt 30 Tagesordnungspunkte, die schnell und einstimmig in der Sitzung im Neubruchhauser Hotel Zur Post beschlossen wurden, war dies eines der Themen, die von den Abgeordneten ausdauernd diskutiert wurden.