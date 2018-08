Kurs „Mädchen stärken“ in Bassum: Über alles reden, was bewegt

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Früher hat Lea oft mit einem Mädchen in ihrer Schule gestritten und ist dabei sehr wütend geworden. Ein Lehrer hat ihr dann vorgeschlagen, mal in die Gruppe „Mädchen stärken“ zu gehen, die sich einmal im Monat für drei Stunden in der Prinzhöfte-Schule in Bassum trifft.

Dort durfte die heute Zehnjährige erzählen: Was sie beschäftigt, was ihr Angst aber auch Freude macht, was sie so erlebt. Und natürlich von den Streitereien. „Wir haben dann die Situationen nochmal durchgespielt und darüber geredet, wie man sich besser verhalten kann“, berichtet Lea. Der Zehnjährigen gefällt es sehr in der Gruppe: „Ich hab hier zwei gute Freundinnen gefunden.“ Neun weitere Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren sitzen im Stuhlkreis und hören Lea zu. Viele von ihnen recken die Finger in die Luft, weil sie auch sagen möchten, was sie an der Gruppe so mögen. Sie alle sind grundverschieden und stammen aus unterschiedlichen Kommunen des Landkreises Diepholz.

„Es gibt keine Strafen, sondern Konsequenzen“

„Es gefällt mir, dass es nicht wie in der Schule ist, dass wir hier nur machen, was wir auch wollen, dass wir nicht antworten müssen, wenn wir nicht möchten“, sagt die elfjährige Nadja. Juliane Kiss, Leiterin der Gruppe, nickt zufrieden. Genau das will sie erreichen: Einen Raum schaffen, in dem sich die Mädchen frei entfalten können. „Es gibt keine Strafen, sondern Konsequenzen“, sagt Kiss. Sie reguliere nur. Das meiste klären die Mädchen selbst.

Diese Zwanglosigkeit wird auch dadurch erzeugt, dass die Mädchen unter sich sind. „Es gibt Sachen, die man nicht gern vor Jungs sagt“, erklärt Leni. Nadja stimmt zu: „Wir haben mal aufgeschrieben, was wir an uns mögen. Wenn man das vor Jungs sagt, wird man ausgelacht. Mädchen verstehen manches eher.“ „Aber Jungs sind auch nicht alle blöd“, findet Greta und fügt hinzu: „Nur vielleicht Einzehntel.“

Kiss schmunzelt. Ihr geht es nicht darum, das männliche Geschlecht abzuwerten, sondern, dass die Mädchen ihre Stärken entdecken. „Bei uns geht es sehr viel um Wertschätzung und Selbstreflexion: Wer bin ich und wieso bin ich so? Wie kann ich werden, wie ich sein will?“ Die Mädchen sollen darin bestärkt werden, ihre Meinung zu vertreten. Wenn jemand etwas nicht möchte und das formuliert, bekommt er Applaus. „Wir arbeiten an der Sozialkompetenz und lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen.“

Das gelingt mithilfe von Süßigkeiten. Diese liegen auf einem Haufen und jeder nimmt sich davon. Am Ende wird jeder gefragt, ob er mit seinem Anteil zufrieden ist. „Erst dann wird gegessen“, so Kiss. Aber auch durch Spiele lernen die Mädchen, dass Zusammenarbeiten für alle besser ist, als wenn jeder für sich kämpft.

Aber es geht auch um Ängste. „Sie sagen mir, wovor sie sich fürchten und ich sage ihnen, woher das kommt und was sie dagegen tun können“, sagt Kiss. Dabei kann sie auf ihr Wissen als ausgebildete Traumatherapeutin zurückgreifen. „Wir sind aber keine Therapiegruppe“, macht sie deutlich.

„Mädchen stärken“ existiert seit über 20 Jahren und ist von Bassums Gleichstellungsbeauftragter Christine Gaumann ins Leben gerufen worden. Nach jedem Treffen gibt es eine Elternrunde, in der die Erziehungsberechtigten erfahren, worüber gesprochen worden ist.

In der jetzigen Konstellation gibt es den Kurs seit knapp vier Jahren – und er hat noch Kapazitäten. „Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren können sich melden.“ Aber auch alle anderen Mädchen und Frauen, die an einem Kurs Interesse haben, sind bei Gaumann richtig: „Jeder kann sich bei mir melden. Ich versuche dann, ein Angebot zu machen.“

Der nächsten Termine der Gruppe sind am 24. September, 29. Oktober und 3. Dezember. Die ersten beiden sind Schnuppertage, für die die Eltern jeweils nur zehn Euro zahlen. Ansonsten kostet jedes Treffen 27 Euro. Familien mit kleinem Geldbeutel können den Bildungs- und Teilhabegutschein nutzen. Kiss ist es wichtig, dass jedes Mädchen Zugang zu ihrem Kurs bekommt, damit die Teilnehmerinnen vielfältige Eindrücke haben.

Auch die Mädchen freuen sich auf Zuwachs. „Jede kann kommen“, sagt Leni: „Es ist schön hier. Besonders, wenn man ein Problem hat.“ Nadja fügt hinzu: „Hier wird jeder akzeptiert, wie er ist.“