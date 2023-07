Das Technische Hilfswerk Bassum bekommt einen neuen Standort

+ © Gregor Hühne Stolz: Der Bassumer THW-Ortsbeauftragte Marc-Dennis Osmers freut sich stellvertretend für alle seine THW-Helfer auf den Neubau im neuen Gewerbegebiet. © Gregor Hühne

Das THW-Bassum freut sich auf einen 7,4 Millionen-Euro-Neubau. Das Grundstück ist bereits reserviert, nur die Vertragsunterzeichnung fehlt noch.

Bassum – Das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Bassum, kann dank einer Förderung in Höhe von 7,4 Millionen Euro durch das Bundesinnenministerium eine neue und moderne Liegenschaft in der Stadt bauen. Marc-Dennis Osmers, Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerkes, freut sich stellvertretend für die 139 Helfer auf den Neubau.

Das 5 267-Quadratmeter-Wunsch-Grundstück gehört noch der Stadt. Es befindet sich im neuen Gewerbegebiet hinter der Kartbahn und soll an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verkauft werden, die es dann als Liegenschaft des Bundes verwaltet und dem THW zur Verfügung stellt. Nach dem Neubau folgt der Umzug, der 2024/25 geplant ist.

„Mein Wissensstand ist, dass die Stadt das Grundstück reserviert hat und die Papiere beim Notar im August oder September unterschrieben werden“, sagt Osmers. Laut THW-Planung befindet sich das Vorhaben in der „Schlussphase“. Mündlich sei „alles safe“, so Osmers. Es fehlten „nur noch Formalien“. Das bestätigt auch Bürgermeister Christian Porsch auf Anfrage.

Der THW-Neubau soll sich selbst selbst versorgen durch Photovoltaik-Anlage und Zisterne für Wasser

Der THW-Neubau soll sich zukünftig autark versorgen können: Der Strom werde über eine PV-Anlage gewonnen, Wasser über eine Zisterne gesammelt, schwärmt Osmers. Mit Chips werde der Zugang gesteuert und so könne das Gebäude auch abgeschaltet werden. Praktisch, wenn mal jemand das Licht angelassen habe. Auch das helfe, Strom zu sparen.

Vor allem werde es im Neubau mehr Platz für das Equipment und die Fahrzeuge geben. „Wir müssen hier quetschen und platzen sprichwörtlich aus allen Nähten“, schildert Osmers. Die großen Maschinen stehen am aktuellen Standort an der Industriestraße 3 bei kräftigem Regen jedes Mal knöcheltief im Wasser. Das Gerät müsse daher auf Holzpaletten verfrachtet werden, um vor der Nässe geschützt zu sein.

+ Die derzeitige Halle läuft bei Starkregen voll, die THW-Fahrzeuge und das Equipment stehen dann knietief im Wasser. © Gregor Hühne

Der Standort gehört einem privaten Eigentümer. Der Mietvertrag wurde beim Einzug im Jahr 2009 auf 15 Jahre geschlossen.

„Wir sind alle ziemlich heiß auf den neuen Standort“, freut sich Osmers aus vollem Herzen. Der Ortsbeauftragte erinnert zudem an die Corona-Zeit, als Jugendliche sich wegen der Verordnungen nicht treffen durften. „Glücklicherweise konnten wir das wieder hochfahren“, sagt er.

War es zu Beginn des Jahres noch ein Jugend-Helfer, sind es heute schon 15. Dennoch: Der Jugendraum des THW sei zu klein und nicht ansprechend. „Als Chef will man den Kindern auch was bieten“, sagt Osmers. Mit dem Neubau ist daher auch die Hoffnung verbunden, wieder neue Ehrenamtler für das THW zu begeistern.

Der neue Bassumer Standort bekommt eine Besonderheit

Damit bei den Liegenschaften kein Ortsverband bevorteilt wird, gibt es den sogenannten Rahmenbedarfsplan für das THW. Der beschreibt, was vorhanden sein muss. Der neue Bassumer Standort soll dennoch über eine Besonderheit verfügen: einen Waschplatz für Fahrzeuge, die aus dem Einsatz kommen. „Das hat Sulingen nicht“, sagt Osmers. Der Bedarf erkläre sich anhand der Teilspezialisierung der THW-Verbände neben den allgemeinen Grundfähigkeiten. So verfügten die Sulinger beispielsweise über die Fachgruppe Ortung, die Bassumer haben dagegen die Fachgruppe Räumen Typ A.

Für unsere Gesellschaft gilt das hauptsächlich ehrenamtlich organisierte THW als eine mannstarke Reserve für den Notfall, das auf unterschiedliche Weise Amtshilfe leistet. So kamen die Bassumer in diesem Jahr zuletzt bei einem Vorfall in Drebber zum Einsatz, als ein Fahrzeug in ein Haus gefahren war. Ebenso richteten die Katastrophenschutzhelfer eine Flüchtlingsunterkunft in Barnstorf für den Andrang weiterer Ukrainer ein.

„Feuerwehreinsätze hatten wir in diesem Jahr zum Glück noch keine“, sagt Osmers. Einmal mussten sie 17-mal in einem Jahr ausrücken, davon allein zehnmal in einer Woche. Damals wütete ein Feuerteufel in der Region.

Osmers selbst ist 31 Jahre alt, in Bremen geboren und in Bassum aufgewachsen. Seit 22 Jahren ist er beim Technischen Hilfswerk und seit vergangenem Jahr Ortsbeauftragter. Das Amt wird auf fünf Jahre gewählt. Der Umzug werde ein Highlight seiner Amtszeit darstellen.