Klimaschutz mit Wadenkraft

Von: Anke Seidel

Werben gemeinsam für das Stadtradeln: (v.l.) die Bürgermeister Christian Porsch (Bassum), Jens Bley (Twistringen), Bürgermeisterin Suse Laue (Syke) und Bürgermeister Bernd Bormann (Bruchhausen-Vilsen) sowie WISEG-Geschäftsführer Klaus-Dieter Sprenger, die Bürgermeister Frank Seidel (Weyhe) und Stephan Korte (Stuhr) sowie die Stadtradeln-Koordinatorinnen Kirsten Taberski (Weyhe), Ilsemarie Hische (Syke), Susanne Vogelberg (Bassum) und Lydia Geerken (Twistringen), die auch Klimaschutzbeauftragte ist – wie Vanessa Witt (Bassum). © Anke Seidel

Radeln in guter Nachbarschaft: Erstmals bündeln die sechs Kommunen im Nordkreise Diepholz ihre Kräfte und werben für den Umstieg aufs Fahrrad

Bassum. Mit ihrer Wadenkraft können Tausende von Bürgern den Klimaschutz vorantreiben – und wenn es nur beim Weg bis zum Bäcker ist: Vom 17. Mai bis zum 6. Juni beteiligen sich im Nordkreis Diepholz alle sechs Kommunen an der Aktion Stadtradeln. Für die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist es eine Premiere.

Um gemeinsam möglichst viele Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu motivieren, haben sich die Bürgermeister der sechs Kommunen gemeinsam mit den Koordinatorinnen und Klimaschutzbeauftragten am Dienstag in Bassum getroffen – bewusst an einem symbolträchtigen Ort.

Denn der Bahnhof ist für Hunderte von Fahrradfahrern das Bindeglied zur Mobilität, wie die stark belegten Fahrrad-Parkplätze dort beweisen. Im Gebäude (im Besitz der WISEG, der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) herrscht Leben: VHS, SPD und AWO, GEW und Release haben hier Treffpunkte – Release sogar eine eigene Werkstatt. Genau das beweist die Attraktivität eines Standorts an einem öffentlichen Verkehrsknotenpunkt, wie es Bahnhof und Bushaltestellen nun einmal sind.

Ein passender Ort also für das Treffen der Bürgermeister, bei dem Gastgeber Christian Porsch dafür wirbt, „das Auto mal stehen zu lassen und das Fahrrad zu nehmen“ sowie das neue Motto des Stadtradelns im Nordkreis vorstellt: „Radeln in guter Nachbarschaft“.

Denn die Strukturen der bisher verantwortlichen W.I.N.-Region haben sich verändert, sprich die Gemeinden Stuhr und Weyhe den Verbund verlassen. Dafür ist die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen neu hinzugekommen.

„Wichtig ist das bewusste Stehenlassen des Autos“

Doch Stärke und Motivation für die groß angelegte Fahrrad-Kampagne wollen die sechs Kommunen trotzdem gemeinsam beweisen. Als Bürgermeisterin der Stadt Syke betont Suse Laue, „dass der gesamte nördliche Landkreis“ zur gleichen Zeit aufs Fahrrad umsteigt. Sie freue sich über jeden, der mitmacht, erklärt die Syker Bürgermeisterin: „Wichtig ist das bewusste Stehenlassen des Autos.“

Im vergangenen Jahr radelten insgesamt 2877 Menschen aus Twistringen, Bassum, Syke, Stuhr und Weyhe mit. 200 Teams waren unterwegs und haben mehr als 563 000 Kilometer mit Wadenkraft gemeistert. Die Bilanz: „Somit haben sie 87 Tonnen CO2 eingespart.“

Bernd Bormann, Samtgemeindebürgermeister aus Bruchhausen-Vilsen, zeigt sich beeindruckt: „Ich bin ganz gespannt, wie es läuft.“ Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sei die ländlichste Kommune in dem Verbund.

Als Bürgermeister der Gemeinde Stuhr verweist Stephan Korte auf seine persönlichen Erfahrungen: „Radfahren kann Menschen motivieren und inspirieren.“ Stephan Korte erinnert auch an die Bürgermeister-Konferenzen, zu denen man ja radeln könnte. „Das haben wir schon gemacht“, bestätigt Suse Laue. Dann ginge es demnächst bis nach Wagenfeld – aus dem Norden des Landkreises eine zeitaufwendige Strecke.

Bassums Koordinatorin Susanne Vogelberg verweist auf die Internetseite Stadtradeln und vor allem auf die App für das Handy, auf der sich alle Teilnehmer schnell und bequem anmelden können.

Darüber werden auch die Strecken festgehalten. Sogar die Verläufe sind transparent. Will heißen: Daraus könnten Kommunalpolitiker Erkenntnisse für beliebte oder möglicherweise ausbaufähige Radstrecken gewinnen. Teilnahme-Unterlagen auf Papier gibt es in den Rathäusern.