Stadtradeln: Nadine Gudert ist Bassums Starradlerin

Von: Fabian Pieper

Den braucht sie nicht mehr: Nadine Gudert überreicht Bürgermeister Christian Porsch ihren Autoschlüssel, auf den er gut aufpassen wird. Sie ist Bassums Starradlerin und darf drei Wochen lang kein Auto von innen sehen. © Fabian Pieper

Heute beginnt unter anderem in Bassum das Stadtradeln. Nadine Gudert ist die diesjährige Starradlerin für Bassum.

Bassum – Nadine Gudert wirft noch einen vorerst letzten Blick auf den Autoschlüssel mit den vier silberfarbenen Ringen drauf. Dann lässt sie ihn in die Hand von Christian Porsch fallen. „Den schließe ich gleich in unserem Tresor ein“, sagt der Bürgermeister und ballt eine Faust um den Schlüssel. Mit dem heutigen Beginn des Stadtradelns muss Nadine Gudert für drei Wochen aufs Autofahren verzichten – sie ist Bassums Starradlerin.

Nadine Gudert ist Starradlerin für Bassum und nimmt eine Vorzeigeposition ein

Was das bedeutet, erklärt die städtische Klimaschutzbeauftragte Vanessa Witt: „Sie darf ab jetzt 21 Tage lang nur das Rad und öffentliche Verkehrsmittel benutzen.“ Damit solle Nadine Gudert eine Vorzeigeposition einnehmen „und mit gutem Beispiel vorangehen“.

Die 27-Jährige ist eine von derzeit etwas mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Bassum – 363 waren es im vergangenen Jahr. „Aber man kann sich auch noch am letzten Tag anmelden“, sagt Vanessa Witt. Der letzte Tag des Stadtradelns, das heute in Bassum, Twistringen, Syke, Stuhr, Weyhe und Bruchhausen-Vilsen beginnt, ist der 6. Juni.

Bis dahin darf Nadine Gudert also kein Auto von innen sehen. Sie fahre sowieso schon viel Fahrrad, erzählt die in Bramstedt lebende Verwaltungsmitarbeiterin. Das sei auch der Grund, weshalb Bassums Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg sie angesprochen habe. Nach kurzer Überlegung sagte Nadine Gudert schließlich zu. „Ich möchte zeigen“, sagt sie, „dass man auch als junger Mensch auf dem Dorf aufs Auto verzichten kann.“

Wie Bassums Starradlerin Nadine Gudert sich auf das Stadtradeln vorbereitet hat

Das könne sie allerdings nur, da ihr ihre Leidenschaft glücklicherweise nicht im Wege steht: das Sportschießen. Nadine Gudert ist für den Bundesligisten KKS Nordstemmen im Landkreis Hildesheim am Gewehr. Sie habe sich deshalb zunächst vergewissern müssen, dass im Stadtradel-Zeitraum keine Wettkämpfe anstehen. Schließlich dürfe sie ihre Waffe nicht im Zug transportieren, erklärt sie.

Der Rest sei gute Vorbereitung. „Ich habe eine Regenjacke und eine Fahrradtasche. Wasser bekommen mein Partner und ich nach Hause geliefert“, so Nadine Gudert. Einzig spontane Besuche abends bei Freunden, die könnten sich schwieriger gestalten – und der geplante Besuch des Schützenfestes in Albringhausen-Schorlingborstel am Wochenende, wie sie lachend zugibt. Zudem beginnt für Nadine Gudert ab dem 1. Juni an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien die Ausbildung zur Feuerwehrfrau. Auch dorthin wird sie die ersten Male mit Fahrrad und Zug fahren müssen.

Unterstützung erhält sie aus ihrem Umfeld: „Meine Schwester hat es motiviert, die steigt jetzt auch aufs Fahrrad.“ Auch ihr Partner, der ebenfalls viel mit dem Rad fährt, sei „sehr motivierend“. Über die kommenden drei Wochen wird Nadine Gudert in regelmäßigen Blog-Beiträgen auf www.stadtradeln.de/bassum berichten. Dort können sich auch die noch nicht beim Stadtradeln angemeldeten Bassumer registrieren.

Feierabendtouren des ADFC Bassum

Der ADFC Bassum bietet im Stadtradel-Zeitraum sechs offene Feierabendtouren an. Im moderaten Tempo geht es dabei durch die umliegenden Ortschaften. Termine sind:

Mittwoch, 17. Mai,

Mittwoch, 24. Mai,

Freitag, 26. Mai,

Mittwoch, 31. Mai,

Freitag, 2. Juni,

Dienstag, 6. Juni.

Für jede Tour sind rund zwei Stunden Fahrzeit inklusive einer kleinen Pause zur Selbstversorgung auf halber Strecke eingeplant. Die Touren starten jeweils um 18.30 Uhr am Rathaus. Die Tour am Freitag, 2. Juni, wird laut ADFC „etwas schneller“ gefahren. Anmeldungen sind nicht notwendig, für Rückfragen steht Franc Henkensiefken vom ADFC zur Verfügung unter 04241 / 8048536. Weitere Informationen unter www.bassum.de/stadtradeln oder unter www.veranstaltungen-bassum.de.

Ziele hat sich die Starradlerin hingegen nicht gesetzt – also keine Mindestanzahl an Kilometern oder besonderen Touren. „Ich fahr einfach“, sagt Nadine Gudert und nickt. „Es ist ja auch kein Wettbewerb“, ergänzt Vanessa Witt. „Wir hoffen einfach, dass alle viel Spaß haben und das Auto einfach mal stehen lassen.“ Ein gutes Stichwort, denn das Auto von Nadine Gudert geht jetzt in den Service: „Die Kontroll-Leuchte ist vor ein paar Tagen angegangen.“