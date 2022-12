Stadt und Unternehmer bieten „Mutausbrechern“ Infoveranstaltung an

Von: Marcel Prigge

Teilen

Unterstützen den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit: (v.l.) Michael Gillner, Christian Porsch, Gülhan Yanar, Michaela Eggelmann, Gerd Kleber, Alena Grützmacher und Michael Maas. © stadt Bassum

Um Geschäftsideen auszutauschen, Ideen zu sammeln und zu netzwerken, hat die Stadt Bassum vor Kurzem Neu-Selbstständige zum Informationsabend der „Mutausbrecher“ in Gottlie´s Eventloft beim Modehaus Maas eingeladen.

Bassum – Die Kampagne „Mutausbruch“ der Stadt Bassum richtet sich an Menschen ab 18 Jahren in und um Bassum, die sich gerne selbstständig machen möchten. Es ist Teil des Programms „Perspektive Innenstadt“ vom Land Niedersachsen und zielt unter anderem darauf ab, Bassum aufzuwerten. Unterstützung erhalten die Teilnehmer von der Stadt Bassum, aber eben auch von gestandenen Unternehmern.

„Wie werde ich selbstständig? Wie fange ich so etwas an?“, fasst Nicole Rendt von VideoArt, die Teil des Unternehmer-Teams ist, das die Interessierten betreut, die Hauptfragen des Abends zusammen. Es gehe in dem ersten Treffen darum, den „Ball ins Rollen zu bringen“.

Auch Ideen werden besprochen

Deshalb sei auch noch kein fertiges Unternehmenskonzept nötig. „Wir besprechen auch Ideen“, so Rendt, die betont, dass viele Lösungen während des Gespräches über gemeinsame Brainstormings zusammenkämen. Altbekannte Bassumer Selbstständige würden da einen großen Beitrag zu leisten.

Einer von ihnen ist Michael Maas, Geschäftsführer vom Modehaus Maas, der seit sechs Jahren selbstständig ist. „Ich bin von der Leidenschaft unserer Teilnehmer und den guten Gründungsideen schlichtweg geflasht. Genau diese Menschen brauchen wir, um in Bassum noch mehr bewegen zu können“, sagt er. Auch deshalb freue er sich, Menschen auf den Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen.

Auch Michael Gillner von VideoArt betreut die „Mutausbrecher“ und will jungen Start-Ups helfen, in Bassum Fuß zu fassen: „Viele Menschen haben Angst davor, sich selbstständig zu machen, weil ihnen schlichtweg die Erfahrung fehlt.“ Genau da setze die Kampagne an. „Wir möchten junge Unternehmer beraten und für sie einen guten Plan aufstellen, damit der Start in die Selbstständigkeit gelingt.“

Vielen ist der Start schon gelungen

Vielen ist dieser Start schon gelungen, weiß Alena Grützmacher. Sie ist die feste Ansprechpartnerin für die Wirtschaftsförderung im Rathaus und hat schon mehr als zehn „Mutausbrecher“ beraten und den Kontakt zu erfahrenen Unternehmern hergestellt. „Es ist einfach schön zu sehen, wie sehr alle für ihre Idee brennen und wirklich nichts unversucht lassen, um ihrem Traum von der Selbstständigkeit ein Stück näher zu kommen“, erzählt sie über das Engagement der einzelnen Teilnehmer.

Da das Projekt gut angenommen werde, und immer neue „Mutausbrecher“ gesucht werden, werde es in Zukunft öfter Infoveranstaltungen geben, sagt Rendt. Die Nächste sei im Januar geplant, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest.

Informationen

Auf der Internetseite www.mutausbruch-bassum.de können sich Interessierte aus jeder Branche, die Teil der „Mutausbrecher“ sein wollen, noch bis zum 31. Dezember mit ihrer Gründungsidee anmelden. Auch weitere Informationen über die Kampagne sind auf der Homepage zu finden.