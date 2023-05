Stadt Bassum zieht ein positives Fazit der Mutausbruch-Kampagne

Von: Fabian Pieper

Die Mutausbruch-Kampagne der Stadt Bassum ist beendet, zumindest der offizielle Teil. Sie war laut Angaben der Stadt ein großer Erfolg. Eine Bilanz haben nun gezogen: (v.l.) Christian Porsch, Alena Grützmacher, Anja Voigt, Sascha Voigt, Michael Gillner und Michael Maas. © Fabian Pieper

Im Herbst vergangenen Jahres startete die Stadt Bassum eine besondere Kampagne. Unter dem Motto „Mutausbruch“ wollte sie potenziellen Unternehmern den Schritt in die Selbstständigkeit erleichtern. Nun ist der offizielle Teil der Kampagne beendet – und unterm Strich sind alle Beteiligten sehr zufrieden mit den Ergebnissen.

Bassum – Am Anfang stand eine kryptische Kampagne. „Es ,Bassiert‘ was“, hieß es im Spätsommer 2022 auf Plakaten in ganz Bassum. Um was genau es sich handelt, erfuhren die Bassumer Anfang September: Mit der Mutausbruch-Kampagne wollte die Stadtverwaltung potenzielle Existenzgründer auf ihrem Weg mit Tat und vor allem Rat unterstützen. Ende März lief der offizielle Teil der Kampagne aus. Zeit für ein Fazit.

Das fällt zur Freude der Akteure hinter der Aktion positiv aus – sehr positiv. „Zu meiner Überraschung“, sagt Bürgermeister Christian Porsch stolz, „haben das mehr Leute genutzt, als ich zu hoffen gewagt habe.“ Neben ihm sitzt Alena Grützmacher und nickt zustimmend. Die Wirtschaftsförderin der Stadt habe mit „zwei, drei Personen“ gerechnet. Gemeldet hätten sich nicht weniger als 17 angehende Unternehmer.

Bandbreite an Ideen sei groß gewesen

Die Bandbreite an Ideen sei groß gewesen, erklärt Grützmacher weiter und zählt auf: Produktentwicklung, nachhaltiger Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen, Transport- und Speditionswesen. Manche seien bereits mitten im Gründungsprozess gewesen, bei anderen habe es sich lediglich um Gedankenspiele gehandelt. Zwar seien von den 17 nicht mehr alle dabei, aber vier Unternehmen seien bereits gestartet, sechs weitere befänden sich auf einem guten Weg.

Bereits gestartet, das trifft auf Sascha und Anja Voigt zu. Das aus Bremen stammende Ehepaar hat sich Anfang des Jahres mit einer Spedition selbstständig gemacht. „Ich hatte die Idee schon lange im Kopf“, verrät Sascha Voigt, der allerdings hervorhebt, dass ein Gründungsprozess in der Hansestadt schwierig umzusetzen sei. In Bassum hingegen habe er mit der Mutausbruch-Kampagne gute Bedingungen vorgefunden. „Wann sitzt man schon mal mit dem Bürgermeister an einem Tisch?“, hebt er den familiären Aspekt der Kleinstadt Bassum hervor.

Netzwerk der Mutausbrecher hilft Voigt

Sein Unternehmen ist am 16. Februar offiziell gestartet, seit Anfang April ist Ehefrau Anja als Mitarbeiterin an Bord. Mittlerweile hat die Firma sogar noch einen weiteren Mitarbeiter, den Voigt bereits aus gemeinsamer beruflicher Vergangenheit kannte. Derzeit suche er nach Büroräumen, erklärt er. Als Fazit des Gründungsprozesses und des Starts sagt er zufrieden lächelnd: „Wir sind nicht so auf dem verkehrten Weg.“

Dabei helfe das Netzwerk, das Voigt und den anderen Mutausbrechern zur Verfügung steht. Denn mit den beiden Bassumer Unternehmern Michael Gillner von der Firma Video Art sowie Modehaus-Betreiber Michael Maas stehen den Existenzgründern erfahrene Ansprechpartner zur Seite. „Mir ging es 1989 genauso“, erinnert sich Gillner, der betont, er hätte gerne seinerzeit jemanden Erfahrenes an seiner Seite gehabt, der ihn unterstützt.

Intern bleibt man über eine Whatsapp-Gruppe in Kontakt

Maas nickt. „Du brauchst ein Netzwerk“, sagt er, „du brauchst Ansprechpartner.“ Gillner ergänzt: „Die Leute nehmen das Netzwerk an. Das ist schön zu sehen.“ Einige der Mutausbrecher, darunter auch Sascha und Anja Voigt, haben sich zuletzt bei der Premiere vom Wirtschaftsforum der Stadt Bassum vorgestellt. Intern würden sie über eine Whatsapp-Gruppe miteinander in Kontakt bleiben und sich einander Tipps geben, verrät Alena Grützmacher. Zudem treffe sich die Gruppe gelegentlich, um in Projekten und Aktivitäten den Austausch untereinander aufrechtzuerhalten.

Wie geht es nun weiter mit der Mutausbruch-Kampagne? Der Bürgermeister gibt Aufschluss: Als separates Projekt sei die Kampagne abgeschlossen. „Aber die Homepage betreiben wir weiter“, verrät Christian Porsch. Eine Kontaktaufnahme sei also weiterhin möglich. „Und wenn sich jemand bei uns meldet, wird er auch weiterhin Unterstützung erhalten.“

Dem pflichtet Michael Gillner bei. „Wir haben da ein tolles Projekt auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht“, lautet das Fazit des Unternehmers. Alle Beteiligten seien „mit viel Engagement dabei. Unser Ziel war es, nicht nur zu erzählen, sondern etwas zu tun. Das kostet zwar Zeit – aber es entsteht etwas.“