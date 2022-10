Stadt Bassum will 15 Prozent Energie einsparen

Von: Fabian Pieper

Teilen

19 Grad: Wärmer soll es in den Räumen der Verwaltung nicht werden. Flure werden laut Bürgermeister Christian Porsch gar nicht beheizt. © dpa

Die Stadt Bassum will nicht einfach zuschauen, wie die Energie immer knapper und immer teurer wird. Deshalb ergreift sie über die kommenden Monate verschiedene Maßnahmen, um Energie einzusparen. Und auch wenn Bürgermeister Christian Porsch betont, dass es dabei manchmal nur um symbolische Maßnahmen geht, seien 15 Prozent Einsparung das Ziel.

Bassum – „Sehen Sie: Ein halbes Grad mehr!“ Bürgermeister Christian Porsch hat festgestellt, dass die Temperatur in seinem Büro im Bassumer Rathaus pro Besucher mit der Zeit um etwa ein halbes Grad steigt. Um im Winter nicht heizen zu müssen und damit wertvolle Energie zu sparen, könnte der Verwaltungschef also einfach viele Leute in seinem Büro versammeln. Porsch lacht über diese Gedankenspiele, wird dann aber ernst, denn die Energiekrise ist ernst. Deshalb hat sich die Stadt Gedanken gemacht, wie sie ihren Teil dazu beitragen kann, Energie einzusparen.

Er will bei den Aussichten auf die kommenden Wintermonate nichts überdramatisieren – aber auch nichts verharmlosen: „Die Prognose geht von ,Es wird schon alles gut gehen‘ bis hin zu ,Totaler Blackout‘.“ Porsch selbst erwartet ein Szenario irgendwo dazwischen. Es werde „nicht umsonst darauf hingewiesen“, sagt er.

Orientierung an Richtlinie

Dabei orientiere sich die Stadt Bassum an der von Bund und Land übernommenen EU-Richtlinie, ab August 15 Prozent Energie einzusparen. Einige dieser Empfehlungen will sie umsetzen. Konkret gehe es zum Beispiel um die Senkung der Temperatur in Innenräumen auf maximal 19 Grad Celsius. Das gelte für sämtliche städtischen Einrichtungen. Zudem sollen Flure gar nicht erst beheizt werden. Ausgenommen von dieser Empfehlung seien allerdings Schulen und Kindertagesstätten.

Hierbei sei vor allem das Verhalten der städtischen Mitarbeiter in Bassum ein wichtiger Baustein. „Wir haben die Mitarbeiter in die Verantwortung genommen“, erklärt Porsch. Er zeigt auf einen Flyer, der an die Angestellten der Stadt verteilt worden ist. Dieser gibt beispielsweise Hinweise darauf, wie man möglichst energiesparend heizt und lüftet. Zudem habe die Stadt vor einigen Wochen einen Heizungsexperten befristet eingestellt, der derzeit sämtliche Liegenschaften abfährt und die Heizungseinstellungen dort optimiert.

Wassertemperatur wird gesenkt, Beleuchtung reduziert

Raus aus dem Rathaus, rein in die Sportstätten: Auch dort ist die Stadt tätig geworden oder will es noch werden. So erklärt Christian Porsch, dass die Wassertemperatur in Zukunft nur bis maximal 38 Grad Celsius reicht. Lediglich zum regelmäßigen Durchspülen der Leitungen, das die Legionellen-Gefahr eindämmen soll, werde die Temperatur am Duschkopf auf 60 Grad Celsius erhöht. Auch die Wassertemperaturen im Hallenbad sind bereits vor einigen Monaten auf 26 Grad Celsius im Schwimmerbecken und 28 Grad Celsius im Nichtschwimmerbecken reduziert worden (wir berichteten).

Reduziert werden soll auch die Beleuchtung in Bassum. Das betreffe beispielsweise die Beleuchtung im Bürgerservice, die Außenbeleuchtung der Kita Kinderreich und die Straßenbeleuchtung. Letztere wird bereits seit Jahren sukzessive auf LED-Leuchten umgerüstet; im kommenden Jahr soll der Vorgang abgeschlossen sein, erklärt Porsch.

Betroffen ist – in Absprache mit der Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft (Wir) Bassum – auch die Weihnachtsbeleuchtung: „Wir haben uns mit der Wir verständigt, die Weihnachtsbeleuchtung in Bassum zu halbieren“, sagt Porsch. Damit wolle die Stadt „ein Zeichen setzen“. Doch der Bürgermeister weiß auch: „Damit werden wir die Welt nicht retten. Und ganz darauf verzichten wollen wir auch nicht.“

Auch beim Bassumer Advent wird gespart

Gleiches gilt für den Bassumer Advent. Die Rechnung, die Porsch aufstellt, ist eine simple: „Weniger Buden, die viel Energie verbrauchen, dafür mehr Buden, die wenig Energie verbrauchen.“ So könne es möglicherweise weniger Anlaufstellen für den Glühweinverzehr geben, dafür aber mehr Verkaufsstände für handwerkliche Erzeugnisse. Generell könnte der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr magerer ausfallen: „Bis jetzt haben wir weniger Anmeldungen als in den Vorjahren“, so Porsch.

Wie viel Energie die Stadt damit einsparen könnte, dazu könne der Verwaltungschef nichts sagen. „Da ist auch keine Schätzung möglich“, sagt er. Das Ziel seien in jedem Fall die empfohlenen 15 Prozent. Porsch hofft zudem auf Unterstützung aus der Bevölkerung: „Wir sind offen für Ideen.“ Er selbst heize beispielsweise zu Hause weniger, „da setze ich mich mit einem Pullover vor den Fernseher“.

Und was, wenn der Blackout kommt? „Wir bereiten uns darauf vor, wenn es mal schlimmer wird.“ So habe die Stadt bereits ein Katastrophenschutzteam gebildet und würde Notdienste einrichten. „Eine Ordnungsbehörde muss ansprechbar sein.“

Dann fängt Christian Porsch an zu lachen und deutet auf ein Foto einer Gruppe Kinder an der Wand in seinem Rücken. „Der Waldkindergarten sagt: Danke für den Strom!“ steht auf dem Rahmen. Die Stadt habe seinerzeit dort Leitungen verlegt. „Das wären dann wohl die Ersten“, sagt der Bürgermeister, „die auch ohne Strom gut auskommen würden!“