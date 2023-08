Stadt Bassum ermöglicht Existenzgründern kostenlose Beratung

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der Beraterpool der Stadt Bassum besteht aus (v.l.) Herbert Malowitz, Karl-Heinz Beimbrink, Heinz Lohmann und Klaus-Dieter Sprenger. Bürgermeister Christian Porsch und Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher haben sich für das kostenlose Beratungsangebot für Existenzgründer eingesetzt. © Fabian Pieper

Die Stadt Bassum bietet Existenzgründern kostenlose Hilfestellung in Form eines Berater-Quartetts an. Das Angebot soll nun nach Corona erneut aufleben.

Bassum – Existenzgründung ist kein ganz einfaches Unterfangen. Nicht jedes Konzept taugt, und selbst wenn die Idee gut ist, ist es ein weiter Weg bis zum Erfolg. Um Menschen auf diesem Weg zu unterstützen, hat die Stadt Bassum bereits vor Corona ein kostenloses und unverbindliches Angebot für alle potenziellen Existenzgründer eingerichtet, auf das sie nun wieder hinweisen möchte und das in der Zwischenzeit leichte Veränderung erfahren hat.

Beraterpool der Stadt Bassum unterstützt Existenzgründer bei den ersten Schritten

Dahinter stecken neben Bürgermeister Christian Porsch und Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher vier Männer mit reichlich Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmensgründung: Herbert Malowitz, Karl-Heinz Beimbrink, Heinz Lohmann und Klaus-Dieter Sprenger heißen die vier Experten, die ehrenamtlich Beratungen anbieten und damit ihren Teil dazu beitragen möchten, anderen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu helfen.

Malowitz war im Arbeitsleben Unternehmensberater, Karl-Heinz Beimbrink selbstständiger Steuerberater. Heinz Lohmann kennt sich besonders gut mit Vertriebs- und Marketing-Angelegenheiten aus. Zu dritt starteten sie das Angebot im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses, ehe die Corona-Pandemie sie ausbremste. Nun wollen sie wieder starten – und haben mit dem ehemaligen Banker und Wiseg-Chef Klaus-Dieter Sprenger einen weiteren Fachmann für ihre Sache gewinnen können, der seine Kompetenzen in Finanz-Fragen zur Verfügung stellt.

Kompetenzen, die Interessierte an jedem letzten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr einholen können. Dann nämlich trifft sich das Quartett im Wiseg-Büro am Bassumer Bahnhof; zuvor berieten sie Existenzgründer im Sitzungssaal des Rathauses. „Es ist schöner, wenn man so etwas in einem kleinen Büro macht“, sagt Sprenger und erntet ein zustimmendes Nicken seiner Kollegen.

Keine Konkurrenz: Was das Berater-Angebot der Stadt Bassum so besonders macht

Allerdings betont Malowitz: „Das Angebot ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wir treten nicht in Konkurrenz zu Steuerberatern, sondern arbeiten mit denen zusammen.“ Beimbrink ergänzt: „Wir sind vorgeschaltet, bevor jemand zur Bank oder zum Steuerberater geht.“

Im Detail sieht das folgendermaßen aus: „Jede Idee wird sondiert“, erklärt Malowitz, der das Wort „Lebensberatung“ in den Mund nimmt, schließlich handele es sich bei einer Existenzgründung um eine wichtige Entscheidung. Anschließend werde geschaut, wie es um Parameter wie Kapital oder Qualifikation der angehenden Unternehmer steht. Danach folge die Erstellung eines Businessplans, „damit er sieht, was er noch leisten muss“, so Herbert Malowitz. „Und dann schauen wir, ob das geht und ob er sogar eine Förderung bekommt.“

Sprenger nickt. „Wir sind sogar befugt, eine fachliche Stellungnahme abzugeben, beispielsweise für das Arbeitsamt oder die KfW (Anmerkung der Redaktion: Kreditanstalt für Wiederaufbau). Das ist ganz wichtig.“

Ehrliche Einschätzung des Beraterpools der Stadt Bassum

Beimbrink betont, dass das Angebot des Beraterpools auf die ersten Schritte einer Unternehmensbegründung begrenzt ist. „Wenn man schon dabei ist, sich selbstständig zu machen, sind wir zu spät.“

Und nicht immer bedeute ein Termin beim Beraterpool der Stadt auch automatisch eine Existenzgründung. „Wir halten auch nicht hinterm Berg“, sagt Lohmann, „wenn wir der Meinung sind, ihm lieber abzuraten.“ Christian Porsch nennt als Beispiel einen Mann, der Ärger mit seinem Chef hatte und sich deshalb selbstständig machen wollte. Dann allerdings würden die Experten auch Alternativen aufzeigen, um einen anderen Weg im Berufsleben zu gehen.

Beratung Die Beratung findet jeden letzten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr im Büro der Wiseg am Bahnhof in Bassum statt. Die Stadt bittet jedoch um Anmeldung bei Alla Sprick unter 04241 / 8481 oder per Mail an sprick@stadt.bassum.de. Auch Termine außerhalb der Sprechzeiten sind möglich.

Das Angebot sei seit seiner Gründung schon gut angelaufen. Fünf Unternehmen hätten sich bereits erfolgreich gegründet, bei drei weiteren laufe der Gründungsprozess noch. Und mit einem Schmunzeln und einem Blick zu Klaus-Dieter Sprenger fügt Herbert Malowitz noch an: „Und wenn ein Existenzgründer einen Standort sucht, können wir die Wiseg direkt mit einbinden.“