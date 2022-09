Stadt Bassum: Das Netzwerken steht im Mittelpunkt

Von: Gregor Hühne

Netzwerkfrühstück: Die Stadt Bassum lädt zu einem lockeren Kennenlernen die Bassumer Unternehmer-Szene in das Gasthaus Freye ein. © Gregor Hühne

Die Stadt Bassum will innovative Menschen und Unternehmen aus der Region zusammenbringen. Das war das Motto beim jährlichen Netzwerkfrühstück, das wegen Corona zweimal ausfallen musste.

Bassum – Potenziale aus der Region zusammenbringen: Unter diesem Motto stand das jährliche Netzwerkfrühstück (ehemals Unternehmerfrühstück), zu dem am Freitag die Stadt Bassum eingeladen hatte.

Auch Bassumer Unternehmer sehen sich in Zukunft mit vielen Herausforderungen konfrontiert, doch manchmal befinde sich die passgenaue Lösungsexpertise gar nicht so weit weg, wie manche meinen. So stellte Bürgermeister Christian Porsch zur Eröffnung des lockeren Kennenlerntreffs das Potenzial in Bassum heraus, von dem nicht jeder auf Anhieb wisse. Das Netzwerkfrühstück sei daher „gut zum Zurückerinnern, was die Stadt so hat“, befand der Bürgermeister.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hatte die Unternehmer-Szene Gelegenheit, sich in einem informellen Rahmen kennenzulernen und auszutauschen.

Wirtschaft ist gut aufgestellt, trotz angespannter Lage

Es sei nicht die Zeit zum Lamentieren, so der Bürgermeister. Zwar zeichne sich eine angespannte Lage ab, doch die Wirtschaft sei „gut aufgestellt, teilweise mit Weltgeltung“ und stelle die meisten Ausbildungsplätze. Auch für die Stadt Bassum gesprochen, könne er (noch) nicht klagen. Das liege vor allem an den „guten Gewerbesteuereinnahmen“, was an den hervorragenden und erfolgreichen Unternehmen liege. „Was die Zukunft bringt, müssen wir gucken“, sagte der Bürgermeister. „Wir schlittern in unsichere Zeiten zwischen ,Blackout‘ und ,alles ist gut‘.“ Dennoch blieb er betont optimistisch: „Wir haben Menschen und Unternehmen, die mit Innovationen punkten.“

Es sei eine unternehmerische Entscheidung, wo die Unternehmen einkaufen. Ärgerlich sei es hingegen, so der Verwaltungschef, wenn aber später von Unternehmerseite gesagt werde „ich wusste nicht, dass das auch hier hergestellt wird“.

Bei dieser Gelegenheit stellte sich der Erste Stadtrat Karsten Bödeker den anwesenden Unternehmern vor. Seit fünf Monaten sei er der Vertreter des Bürgermeisters Christian Porsch in Bassum: „Ich möchte meine Tür im übertragenen Sinne öffnen. Sprechen Sie mich einfach an“, sagte er und hoffe auf gute Kommunikation und Zusammenarbeit. Ebenso warb Klaus-Dieter Sprenger, Geschäftsführer der Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) für Zusammenarbeit.

Elf von zwölf Grundstücken des neuen Gewerbegebiets verkauft

Trotz streikender Beamertechnik stellte Alena Grützmacher ein paar Zahlen, Daten und Fakten der städtischen Wirtschaftsförderung vor. Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets sei dabei, ein voller Erfolg zu werden. Von den ursprünglich zwölf Grundstücken seien elf mit rund zehn Hektar bereits verkauft. „Die Nachfrage war riesig – ohne Werbung.“

Dem zugrunde liegt ein breites Spektrum an Branchen in Bassum. Die Palette reicht von mehr als 100 Jahre alte Familienunternehmen, Speditionen, Maklern, Architekten, Werbeunternehmen, Ingenieurbüros, Handwerksbetrieben wie Tischlereien, Malerbetrieben und Metallbauern. Auch Gasthöfe, Reisebüros und Festplattenspezialisten zählen dazu. Das Eisenwerk, das Behälter für den radioaktiven Abfall in Deutschland baut, findet sich darunter. Das sei laut Alena Grützmacher nur „ein kleiner Teil der Unternehmen, die hier sind.“

An dem Frühstück nahmen fast ausschließlich Unternehmer teil. Heinrich Günnemann von Günnemann-Metallbau habe das Treffen vor fünf Jahren das letzte Mal besucht. Damals seien zu viele Politiker vor Ort gewesen, die andere Themen im Kopf hatten. „Das war nix für mich“, erinnert er sich.

Was viele Bassumer Betriebe und Unternehmen gemein haben: die Frage nach ausreichend und fähigen Mitarbeitern. „Wir brauchen händeringend Personal und Fachkräfte“, hieß es einhellig aus der Netzwerk-Runde.