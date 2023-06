Ermittlungen gegen GAR dauern an

Von: Frauke Albrecht

Gegen die GAR in Bassum-Kätingen läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. © Archivfoto

Im Mai hat ein Mitarbeiter der Firma GAR in Bassum Wasser und Schlamm aus einem Löschteich in eine Grube gekippt. Die Polizei stoppte die Arbeiten, schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Proben wurden entnommen. Laut Gewerbeaufsichtsamt seien keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt allerdings noch.

Kätingen – Gegen die Firma GAR (Gesellschaft für Abfall und Recycling) aus Bassum-Kätingen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Wie bereits berichtet, hatte ein Mitarbeiter der GAR am 10. Mai auf dem Betriebsgelände Löschwasser und Schlamm aus einem Teich gepumpt und in eine Grube auf dem Nachbargelände geschüttet. Der Mitarbeiter wurde dabei beobachtet. Die Polizei stoppte die Maßnahme und schaltete die Staatsanwaltschaft Verden ein. Proben wurden entnommen und zur Untersuchung an ein unabhängiges Institut geschickt. Die Ergebnisse liegen nun vor, wie das Gewerbeaufsichtsamt Hannover (GAA) auf Nachfrage der Kreiszeitung mitteilt.

Laut Untersuchung wurden die Proben der niedrigsten Deponieklasse DK 0 zugeordnet. Sie hätten eine Schadstoff-Belastung im normalen Bereich aufgewiesen (Zuordnungswert Z1). „Ein Abgleich mit den Zulassungskriterien der Deponie Bassum-Kastendiek zeigt, dass diese eingehalten werden“, schreibt Detlef Fiebig, Abteilungsleiter beim Gewerbeaufsichtsamt, in einer Mail.

Es sei aus Sicht des GAA zulässig, das verbliebene, getrocknete Material auf der Deponie zu belassen. Allerdings müsse das am Ende die Staatsanwaltschaft Verden bewerten.

Staatsanwaltschaft: „Abschluss der Ermittlungen frühestens in zwei bis drei Monaten“

Und dort ist der Vorgang noch nicht abgeschlossen, wie der Pressesprecher, Staatsanwalt Alexander M. Hege, mitteilt. „Da die Akten noch gar nicht vorlagen und nach Angaben des polizeilichen Sachbearbeiters den Beschuldigten auch noch rechtliches Gehör zu gewähren ist, ist mit einem Abschluss der Ermittlungen frühestens in zwei bis drei Monaten zu rechnen“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma GAR in den Fokus von polizeilichen Ermittlungen gerät. Bereits im Juni 2020 hatte ein Mitarbeiter Flüssigkeiten aus einem Teich des Firmengeländes in den nahe gelegenen Wald geleitet, statt sie fachgerecht zu entsorgen. Wir berichteten ausführlich.

Der erneute Fall wirft Fragen auf, auch, ob die zuständige Aufsichtsbehörde, in diesem Fall das Gewerbeaufsichtsamt Hannover, daraus Konsequenzen ziehen wird. Die Fragen beantwortet Detlef Fiebig schriftlich.

GAA: Lagern von Schlämmen nur auf geeigneten Flächen

Sie hatten im Mai auf Anfrage erklärt, dass das Lagern von Schlämmen nur auf geeigneten Flächen in zugelassenen Behältnissen oder Rückhaltevorrichtungen zulässig ist. Was in diesem Fall als geeignete Fläche gelte, sei abhängig von der Schadstoffbelastung. Da diese vorher gar nicht festgestellt werden kann, stellt sich die Frage, was in einem solchen Fall die richtige Vorgehensweise gewesen wäre?

Fiebig: Eine mögliche Vorgehensweise wäre gewesen, das Schlammgemisch abzupumpen und dabei über Zyklonabscheider den Feststoffanteil abzusondern. Sowohl der „stichfeste“ Schlamm, als auch das überschüssige Teichwasser können dann entsprechend beprobt werden, um einen geeigneten Entsorgungsweg festzulegen. Die Lagerung hat in der Zwischenzeit in flüssigkeitsdichten Behältnissen oder auf Dichtflächen nach TRwS 786 zu erfolgen.

Haben Sie die Vorgehensweisen der GAR in der Vergangenheit überprüft? Oder war es das erste Mal, dass das Wasser eines Löschteiches erneuert worden ist?

Fiebig: Die Feuerlöschteiche werden in Abständen von drei Monaten beprobt. Aufgrund der bisherigen Beprobungsergebnisse darf das Wasser der Teiche zum Befeuchten beim Brechen von Bauschutt oder aber auch Schreddern von Altholz eingesetzt werden, um Staubemissionen zu minimieren und dem vorbeugenden Brandschutz nachzukommen. Darüber hinausgehende, überschüssige Wassermengen sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Diese wurde in der Vergangenheit durch eine zugelassene Entsorgungsfirma durchgeführt.

Eine Entschlammung ist ein eher selten notwendiger Schritt (laut Betreiberangaben erstmalig seit 2020) und dient dem Erhalt der Leistungsfähigkeit der Löschpumpen.

GAA: Eine 100-prozentige Überwachung kann es nicht geben

Gibt es für das Unternehmen eine konkrete Handlungsanweisung, um in Zukunft solche Verstöße zu verhindern?

Fiebig: Im Rahmen der Projektierung sind entsprechende Konzepte auszuarbeiten. Favorisiert und mit Nachdruck unterstützt wird seitens des Gewerbeaufsichtsamtes Hannover dabei der Anschluss an das lokale Abwassernetz.

Zieht das GAA für die Zukunft Konsequenzen? Es ist nicht der erste Verstoß der Firma. Werden Sie die Überprüfungen der Firma in irgendeiner Form verändern?

Fiebig: Betriebsbesichtigungen erfolgen immer stichprobenartig. Eine hundertprozentige Überwachung kann es nicht geben und ist seitens des Gesetzgebers nicht vorgesehen. Für künftige Überwachungen werden Inhalte beziehungsweise Schwerpunkte neu festgelegt.

Gutachten: Zwei Institute beauftragt, vorerst liegt nur ein Ergebnis vor Nach Aussage des Gewerbeaufsichtsamtes (GAA) liegen die Ergebnisse der Boden- und Wasserproben vor. Und zwar vom Institut für Umweltanalyse aus Bielefeld (Ifua). Dieses Gutachten ist von der Firma GAR in Auftrag gegeben worden. Diese zahlt auch die Kosten. Die Polizei hatte im Mai auf Nachfrage mitgeteilt, das Nowak-Institut beauftragt zu haben. Die haben allerdings nach Aussage des GAA lediglich Rückstellungsproben. Warum? Das GAA schreibt dazu: „Die Beauftragung eines Gutachters, der die Voraussetzungen nach §29b Bundesimmissionsschutzgesetz zu erfüllen hat, durch die Betreiberin stellt nach §26 BImSchG das vorschriftsmäßige Vorgehen in solchen Fällen dar. Die Kosten hat dabei die Betreiberin der genehmigungsbedürftigen Anlage als potenzielle Schadensverursacherin zu tragen (§30 BImSchG). Bei der Entdeckung des vorliegenden Sachverhalts haben die Untere Wasserbehörde und die Polizei Syke das Nowak-Institut mit der Probenahme im Rahmen einer Beweissicherung beauftragt. Zu einer Analyse dieser ist es anschließend nicht gekommen, da dem projektierenden Gutachter selbst Gelegenheit zu geben war, Proben zu nehmen. Jede der eingangs genannten Behörden kann eine Untersuchung der Rückstellproben veranlassen. Dies wäre jedoch nur sinnhaft, sofern die Ergebnisse des Gutachtens als unplausibel angenommen werden würden.“