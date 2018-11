Sprecher der Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“ referiert in Bassum

Wohin mit dem Atommüll?

+ © Silinger Der Politikwissenschaftler Jochen Stay ist seit 33 Jahren in der Anti-Atom-Bewegung aktiv. © Silinger

Landkreis Diepholz - Von Janna Silinger. „Lass uns das Flugzeug erstmal in die Luft schicken, eine Landebahn können wir dann immer noch bauen.“ – Darin waren sich Politik und Industrie in den 1950er-Jahren einig, als der Bau von Atomkraftwerken in Deutschland in Angriff genommen wurde. Widerstand in der Bevölkerung habe es schon damals gegeben. Doch die Entscheidungsträger glaubten, dass die Lösung für das bereits bekannte Problem des Atommülls schon noch gefunden würde. Das erzählte Jochen Stay am Montagabend im Vorwerk der Freudenburg in Bassum. Der Sprecher der Anti-Atom-Organisation „.ausgestrahlt“ referierte auf Einladung der Initiative „Energie in Bürgerhand“ über Atommüll und den Umgang damit.