Sprach-Kitas in Bassum vor dem Aus?

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der Kindergarten Bramstedt ist eine von drei Kitas in Bassum, die am Förderprogramm Sprachkita des Bundes teilnimmt. Das Schild rechts weist darauf hin. Bald muss es möglicherweise abmontiert werden, denn: Der Bund lässt das Förderprogramm zum Ende des Jahres 2022 auslaufen. © Fabian Pieper

Das Bundes-Förderprogramm der Sprach-Kitas läuft zum Ende des Jahres aus. Betroffen davon sind drei Einrichtungen in Bassum, darunter auch der Kindergarten Bramstedt. Dort ist man von der Wichtigkeit der sprachlichen Erziehung überzeugt und hat gute Erfahrungen mit dem Modell gesammelt. Das Nachfolgemodell ist bereits beschlossen.

Bassum – Nach sieben Jahren ist Schluss: Kurz vor den Sommerferien hat der Bund das Auslaufen des Fördermodells Sprach-Kita zum Jahresende verkündet. In Bassum sind gleich drei Einrichtungen davon betroffen: Neben dem Haus der kleinen Füße und dem Kindergarten Kinderreich drohen auch für den Kindergarten Bramstedt damit Veränderungen. Von dort hagelt es Kritik. Das inhaltlich noch unbekannte Nachfolgemodell könnte jedoch die Wogen glätten.

Denn das wird beim Gespräch mit den Verantwortlichen schnell klar: Sie sind vom Nutzen der Sprach-Kita überzeugt. „Bewusster Umgang mit Sprache gehört in jede Kita“, findet Andrea Hahn. Sie ist die Leiterin des Kindergartens Bramstedt. Dieser Umgang werde in Sprach-Kitas durch stetige Fortbildungen der entsprechenden Fachkräfte gefördert. „Diese Inputs fallen dann weg“, sieht sie eine Verschlechterung der Situation auf ihre und andere Einrichtungen zurollen, sollte das Programm ersatzlos wegfallen.

„Wir werden dort aktiv, wo es um Sprache geht“

Denn neben zweckgebundenen Fördergeldern, die die teilnehmenden Kindertagesstätten verwenden können, übernimmt der Bund die Kosten einer halben Stelle (19,5 Wochenstunden) einer sogenannten Sprachfachkraft. Deren Aufgabe ist es, aktuelle Inhalte zur sprachlichen Bildung und Erziehung in die tägliche Arbeit einer Kindertagesstätte einzubringen und sie so auch an die Erzieherinnen und Erzieher weiterzugeben, erklärt Hahn und wirft Petra Kroner und Tanja Volkmann einen Blick zu.

Sowohl Kroner als auch Volkmann haben in der Vergangenheit die Stelle der Sprachfachkraft in Bramstedt besetzt. Erstere zählt die drei Pfeiler auf, auf denen sich deren Aufgaben gründen: alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Inklusion und Zusammenarbeit mit der Familie (siehe Infokasten). „Wir werden dort aktiv, wo es um Sprache geht“, sagt sie.

So seien laut Volkmann über die Jahre – der Kindergarten Bramstedt ist seit dem 1. Mai 2017 Teil des Förderprogramms – „viele tolle Sachen implementiert worden“. So habe der Kindergarten einen Bücherraum eingerichtet, in dem die Kinder lesen oder sich etwas vorlesen lassen können. „Ein echt großes Thema für die Kinder“, betont Petra Kroner. Auch die „Lese-Oma“, also Großmütter, die in die Einrichtung kommen und den Kindern dort vorlesen, sei über die das Programm ins Rollen gebracht worden und gut angekommen.

Beim Verstehen anderer Kulturen behilflich

Was die drei Erzieherinnen besonders am Modell schätzen: „Es gab nie Stillstand“, sagt Andrea Hahn, „es kam immer etwas Neues dazu.“ Dann übernimmt Petra Kroner: „Zum Beispiel die digitalen Medien. Dabei liegt der Fokus allerdings nicht auf dem Konsum, sondern darauf, wie man etwas bedient.“ Dadurch habe sich, so Hahn, die auch in den Bramstedter Erzieher-Köpfen verankerte Annahme gelöst, Medien und Kindergarten würden sich nicht vertragen. Kroner: „Wir verstehen jetzt die Medien-Helden der Kinder viel besser, etwa Spiderman oder Anna und Elsa (Die Protagonistinnen aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“, Anm. d. Red.).“ Zudem würden die Erzieherinnen und Erzieher Sensibilität im Umgang mit Werbung schaffen.

Es sprudelt nur so aus den dreien heraus. So könne das Modell den Kindern beim Verstehen anderer Kulturen behilflich sein. Petra Kroner betont: „Gerade mit den Kindern aus der Ukraine kamen neue Aufgaben“, Tanja Volkmann nickt zustimmend und ergänzt: „Da war das schon eine Unterstützung.“

Peggy Schierenbeck bestätigt diese Einschätzung. Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Diepholz habe nach Gesprächen mit Sprach-Kitas den Eindruck gewonnen, eine Abschaffung könne „nicht in unserem Sinne sein“. Sie spricht von „sehr positiven“ Erfahrungsberichten. Daher verweist Schierenbeck auf den vergangene Woche beschlossenen Gesetzesentwurf zum Kita-Qualitätsgesetz. Demnach erhalten in den kommenden beiden Jahren Kitas rund vier Milliarden Euro zusätzlich, die laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus „ganz explizit auch in die sprachliche Bildung“ fließen sollen.

Auch in der Bassumer Stadtverwaltung ist man vom Nutzen der Sprach-Kitas überzeugt: „Das Programm ist ein sehr, sehr gutes, um die Kinder zu unterstützen“, teilt Julia Niemann, Leiterin des Fachbereichs Soziales, Schulen und Kindertagesstätten, auf Anfrage mit. „Das hatte große Qualität.“